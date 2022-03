Karambolage auf A8: Vier Autos krachen aneinander

Von: Max Wochinger

Teilen

Am Samstag ist es zu einer Karambolage auf der A8 gekommen. (Symbolfoto) © Symbolfoto / dpa

Bei dem Unfall verletzte sich ein Fahrer an der Hand. Es entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.

Brunnthal - Am Samstag ist es zu einer Karambolage auf der A8 gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Hofolding und dem Autobahnkreuz München-Süd. Beteiligt waren vier Autos, teilte die Autobahnpolizei Holzkirchen mit. Ein 29-jähriger Niederländer fuhr mit seinem Toyota auf der rechten Fahrspur.

Ford-Fahrer verletzte sich an der Hand

„Er musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen“, so die Polizei. Hinter ihm fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Ford, er bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Toyota. Der Toyota wurde dadurch auf einen vor ihm stehenden Mercedes aufgeschoben. Bei dem Unfall verletzte sich der Ford-Fahrer an der Hand. Hinter ihm fuhr wiederum ein 65-Jähriger in einem Mercedes, der ebenfalls nicht rechtzeitig anhalten konnte.

Er fuhr dem Ford von hinten auf. Der Fahrer des Fords musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall wurden alle vier Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen musste gesperrt werden. Dadurch kam es für zwei Stunden zu einem erheblichen Rückstau, zum Teil bis zur Anschlussstelle Holzkirchen. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehr Hofolding sowie die Autobahnmeisterei Holzkirchen vor Ort.