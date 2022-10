Wegen geplanter Halle: Kein Wintertraining für Tennisnachwuchs?

Von: Volker Camehn

Der TSV Hofolding will die Gemeinde wegen der geplanten Traglufthalle unter Druck setzen.

Brunnthal – Wenn es um den Tennisnachwuchs geht, gibt Anton Mayer nicht so schnell auf. Doch für ihn sieht es derzeit düster aus: Damit die Spieler auch im Winter in Brunnthal trainieren können, plant der Vereinschef des TSV Hofolding eine Halle zu errichten. Die Gemeinde bittet er um einen Zuschuss – die aber sperrt sich. Nun will Mayer den Druck auf die Kommune und den Bürgermeister erhöhen.

Halle für 300 000 Euro

Eine Trainingsmöglichkeit für die Jugendlichen im Winter gibt es in Brunnthal bislang nicht, weshalb Mayer bei der Gemeinde jüngst einen Zuschuss in Höhe von 300 000 Euro für die Errichtung einer sogenannten Zwei-Feld-Traglufthalle gestellt hat (wir berichteten).

Der Hauptausschuss hat das jedoch Anfang Oktober abgelehnt. Begründung: „Die Errichtung einer Traglufthalle wird aus Gründen des Klimaschutzes mit der notwendigen Einsparung von Energie und der Ausrichtung von nachhaltigen Bauten schon grundsätzlich in Frage gestellt“, heißt im Beschluss. Zudem befürchtet man im Brunnthaler Rathaus „eine negative wirtschaftliche Entwicklung“.

Mit den damit einhergehenden Einbrüchen bei der Gewerbesteuer müssten freiwillige Leistungen wie der Neubau einer Tennistraglufthalle und den verbundenen Energie- und Unterhaltskosten bis auf weiteres zurückgestellt werden „und vordringlich der Einsatz der verfügbaren Mittel für Pflichtaufgaben und Unterhaltsmaßnahmen bestehender Infrastruktur vorrangig vorgehalten werden“.

Die Hälfte des benötigten Betrages „als Darlehen“ an den Verein

Diese Argumentation mag Anton Mayer nicht gelten lassen, zumal die Hälfte des benötigten Betrages „als Darlehen“ an den Verein gedacht ist, wie er auf Anfrage erklärt. Blieben 150 000 Euro an Zuschuss. Die anfallenden Energiekosten würde zudem der Verein selber tragen. Hinzu komme: „Eine Festhalle kostet mindestens 1,5 Millionen Euro“, die Traglufthalle „nach neuestem Standard“ sei somit eine verhältnismäßig günstige Alternative. Das habe Mayer ausgerechnet.

Auch sei ihr Auf- und Abbau unkompliziert (die Halle soll nur von Oktober bis Ende April genutzt werden), so Mayer, und innerhalb eines Tages durch Vereinsmitglieder möglich. „Bis nächsten Herbst könnte die Halle inklusiver aller Planungsverfahren stehen.“ In Feldkirchen-Westerham etwa habe es „gerade mal drei Monate gedauert“ bis die Traglufthalle stand.

„Wenn man der Kuh das Futter streicht, spart man zwar kurzfristig Geld, verliert aber am Ende die Kuh“, argumentiert Anton Mayer. Was also tun? Um Druck auf die Gemeinde und Rathauschef Stefan Kern (CSU) zu machen, soll im nächsten Winter das Training entfallen, das bislang in benachbarten Gemeinden stattfindet. „Wir wollen die Eltern für das Thema sensibilisieren“, erklärt Mayer kämpferisch.

Er hoffe, dass die so Mobilisierten dann mittels Petition die Gemeinderäte umstimmen können. Mayer erkennt zwar durchaus an, dass die Gemeinde insgesamt viel für ihre Vereine leistet. „Es geht aber darum, dass unsere Jugendlichen den Sommersport Tennis auch im Winter ausüben können.“