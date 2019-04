Brunnthal: Alle gegen die CSU

In Brunnthal sieht die Opposition im Gemeinderat nur eine Chance, die CSU bei der Kommunalwahl 2020 zu stürzen: Einen gemeinsamen Kandidaten.

Brunnthal–Die Kommunalwahlen im kommenden Frühjahr werfen in Brunnthal schon ihre Schatten voraus. Dabei kommt der Parteifreien Wählergruppe Brunnthal (PWB) offenbar eine Schlüsselrolle zu. Auf Anfrage bestätigte PWB-Gemeinderat Siegfried Hauser, seine Gruppierung strebe für den Urnengang im März 2020 einen gemeinsamen Kandidaten aller derzeit im Rat vertretenen Oppositionsparteien an. Entsprechende Gespräche mit der UBW, der SPD und den Grünen bestätigte Hauser. Diese sollen bereits in Kürze konkret werden.

Auch bestätigte Hauser, die PWB habe bereits einen geeigneten Kandidaten im Visier. Einen Namen mochte er noch nicht nennen. Er selbst sei es nicht. Dafür vollzog die PWB im aktuellen Gemeinderat einen Wechsel an der Fraktionsspitze. Der bisherige Fraktionssprecher Christian Schleich zieht sich zurück und macht den Weg für Hauser frei. Hauser betonte, im anstehenden Wahlkampf gelte es, an der Fraktionsspitze jemanden zu positionieren, der „über genügend Distanz“ zum Brunnthaler Bürgermeister Stefan Kern (CSU) verfüge.

Schleich fungiert seit elf Jahren auch als Dritter Bürgermeister und ist damit einer der beiden Stellvertreter Kerns. Eine gewisse Nähe zum Rathauschef lasse sich da nicht vermeiden, so Hauser. Bereits im vergangenen Jahr war Schleich bereits vom Posten des PWB-Vorsitzenden zurückgetreten. Hauser war als Zweiter Vorstand neben dem aktuellen Vorsitzenden Manfred Pantschur nachgerückt.

Hauser: Nur auf diesem Weg eine Chance

Die nötige Distanz zum aktuellen Ratschef bringt Hauser mit Blick auf die aktuellen Diskussionen zu Ortsmitte oder Straßenerschließungskosten wohl mit. Noch in den kommenden Wochen soll die gemeinsame Bürgermeister-Kandidatur der Opposition festgezurrt werden. „Nur auf diesem Weg haben wir bei den Wahlen wohl eine Chance“, so Hauser.

Dann soll auch die Brunnthaler SPD mitziehen. Auch die erregte jüngst einiges Aufsehen: Ernst Portenlänger war in der vergangenen Woche aus der Zwei-Räte-Fraktion ausgetreten und firmiert für den Rest der Amtsperiode als Parteifreier. „Wir haben keine Feindschaft“, betonte Portenlänger auf Nachfrage mit Blick auf seine bisherige Fraktionskollegin Anouchka Andres. „Aber der Zustand, dass wir bei Abstimmungen in der jüngeren Vergangenheit sehr häufig gegenteilig abgestimmt haben, ist nicht gesund und vermittelt kein gutes Bild nach draußen.“

Sachpolitik im Gemeinderat ist oberstes Gebot

Vor allem bei den Sachabstimmungen zur neuen Ortsmitte war dies zuletzt deutlich geworden. Während Andres vorwiegend mit den Gegnern stimmte, hielt Portenlänger eine zustimmende Linie bei Ausschreibungen und Vergaben. „Bei der Ortsmitte ist die Entscheidung im Rat längst gefallen. Da macht es keinen Sinn gegen jedes Kunststofffenster zu stimmen und dann die Holzfenster auch abzulehnen“, richtete Portenlänger seine Kritik gegen regelmäßige Ablehnungshaltung im Rat. „Nachvollziehbare Gründe für Ihr Tun konnten mir die Gegner auch nicht nennen.“

Kommunalwahl 2020: Grüne stellen Landrats-Kandidaten auf - er kandidiert nicht zum ersten Mal.

Der Schritt aus der Fraktion sei die logische Folge. Allzu groß ist er nicht. „Schließlich bin ich ja quasi schon nach Kriegsende aus der SPD ausgetreten“, sagt Portenlänger mit einem Schmunzeln. Zuletzt saß er nur noch für die SPD im Rat, längst nicht mehr mit Parteibuch. Sachpolitik sei im Gemeinderat oberstes Gebot, befindet er. Im Kommunalwahlkampf wird das eine Herausforderung.