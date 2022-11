Landkreis will neue Biovergärungsanlage bauen, Gebühren steigen

Von: Charlotte Borst

Bioabfall wird entladen: In Kirchstockach gibt es aktuell nur noch eine Umladestation für den Biomüll, der hier gesammelt und dann in andere Landkreise gefahren wird. Die Biovergärungsanlage des Landkreises ist stillgelegt. Foto: MM © MM

Die Biomüllvergärungsanlage in Kirchstock steht still. Viele Jahre hatte der Landkreis München hier den Biomüll entsorgt. Jetzt sind die Wege weit, eine Lösung muss her.

Landkreis – Sie war ein Vorzeigeprojekt: Vor 25 Jahren leistete der Landkreis München mit seiner Biovergärungsanlage in Kirchstockach Pionierarbeit. In der Anlage wurde der Bioabfall des Landkreises entsorgt. Sie leistete aber auch darüber hinaus gute Dienste: Aus dem Inhalt der Biotonnen entstand in enormen Vergärungsprozessen Strom und Wärme.

Doch die Anlage ist in die Jahre gekommen. Seit 2019 verringerte sich ihre Leistung zunehmend, jetzt steht sie still: Leitungen sind durch Schlamm und Kalk verstopft. Um die Biomüll-Entsorgung zu sichern, hat der Landkreis eine Notlösung gefunden. In Brunnthal-Kirchstockach wird der Inhalt der braunen Tonnen gesammelt, umgeladen und in andere Regionen weggeschafft.

Weite Transportwege

Bis zu 33 7000 Tonnen Bioabfall werden pro Jahr transportiert: nach Eitting im Landkreis Erding, nach Volkenschwand im Landkreis Kelheim, nach Mertingen im Landkreis Schwaben und nach Warngau im Landkreis Miesbach. Die unzähligen Lkw-Fahrten sind nicht gerade ökologisch und obendrein teuer: Die Kosten von rund fünf Millionen pro Jahr können nicht mehr vollständig auf die Gebühren umgelegt werden. 2021 glich der Landkreis einen Fehlbetrag von 505 000 Euro aus. Weil weitere Kostensteigerungen zu erwarten sind, muss der Landkreis ab 1. Januar 2023 die Biomüll-Gebühren anheben, die bisher noch bei 26,40 Euro pro Tonne liegen.

Die schwierige Situation beschäftigt die Kreisräte schon länger hinter verschlossenen Türen. Am Montag brachte Landrat Christoph Göbel (CSU) das heikle Thema im Energieausschuss zur Sprache. – „Danke, dass das endlich in öffentlicher Sitzung behandelt wird“, sagte Manfred Riederle (FDP) erleichtert: „Die Thematik hat genug Gewicht, dass wir das machen müssen.“ Die Anlage sei nicht optimal betrieben worden: „In Kirchstockach hat sich leider gezeigt, dass die Kooperationen nicht so gut gelaufen sind und nicht genug Knowhow vorhanden war.“

„Die Anlage lief jahrelang volle Kanne“

Ähnlich sieht es Brunnthals Bürgermeister, Kreisrat Stefan Kern (CSU): „Die Anlage lief jahrelang volle Kanne in Vollast. Man hatte keine Zeit, in Revision zu gehen. Meines Erachtens ist die Pflege zu kurz gekommen.“ Außerdem gab es seit 2016 gleich drei Betriebsleiterwechsel. Schließlich beendeten der Landkreis und die Entsorgungsfirma Ganser 2021 die Zusammenarbeit. In die alte Anlage wird nicht mehr investiert, das hat der Ausschuss nun einstimmig beschlossen.

Der Landkreis setzt sich zum Ziel, eine neue Anlage zu bauen und den Bioabfall ab 2027 wieder auf eigenem Grund zu verwerten, eventuell in Kooperation mit einem anderen Landkreis.

Mehr Kapazität verspricht Wirtschaftlichkeit

Experten raten dem Landkreis allerdings zu einer größeren Anlage mit 50 000 Tonnen Durchlauf pro Jahr. Erst mit dieser Kapazität sei die Verwertung wirtschaftlich. Die Investitionskosten lägen bei 50 Millionen Euro. Freie Kapazitäten könnten in Kooperation mit Nachbarlandkreisen abgedeckt werden. Um einen Neubau zu realisieren, bräuchte der Landkreis voraussichtlich sieben bis acht Jahre. Ob dies am Standort Kirchstockach möglich ist oder ein anderes Grundstück gekauft oder gepachtet werden sollte, prüft der Landkreis nun. Immerhin muss er in Kichstockach noch bis 2035 Erbpacht zahlen.

Auch Kern befürwortet, dass der Biomüll irgendwann wieder im eigenen Landkreis vergärt wird: „Wir in Brunnthal haben nur ein Problem damit, wenn die neue Anlage neben der alten größer gebaut wird, denn dann funktioniert die bestehende Erschließung nicht mehr.“ Eine neue Zufahrt wäre nötig.