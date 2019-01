Lkw fällt auf A8 Richtung München um - mehrere Spuren gesperrt 

Ein Lkw ist gegen 6.30 Uhr auf der A8 in Richtung München umgestürzt. Die Bergung ist kompliziert. Vier Fahrstreifen bleiben noch stundenlang gesperrt.

Update 19.18 Uhr:

Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen mittelt, wurde der Lkw mittlerweile geborgen. Derzeit sind noch die beiden linken Fahrstreifen an der Unfallstelle geborgen, da die Reinigung der Leitplanke noch bis circa 22 Uhr dauern soll.

Der Stau in Richtung München hat sich aufgelöst. In Richtung Salzburg kommt es noch zu kleineren Stauungen.

Lkw fällt auf A8 Richtung München um - Fahrbahn gesperrt - Bergung dauert bis in die Nacht

Update 18.10 Uhr: Die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet aktuell: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind in Fahrtrichtung München immer noch drei Fahrstreifen gesperrt. Der Rückstau hat sich aber auf ca. 4 Kilometer verkürzt.

In Fahrtrichtung Salzburg ist noch ein Fahrstreifen gesperrt, dort gibt es Rückstau auf der A 8 bis fast zur Anschlussstelle Taufkirchen Ost sowie auf den Zubringern von der A 99 und der A 995. Der Lkw wurde mittlerweile aufgestellt, die Verbringung von der Unfallstelle gestaltet sich aber wegen defekter Reifen schwierig.

Die Autobahnmeisterei hat bereits Firmen mit der Reparatur der defekten Mittelschutzplanke beauftragt. Es sind bereits 3 Arbeitstrupps vor Ort, die die zerstörten Elemente entfernen und durch neue Elemente ersetzen. Erdreich musste nicht ausgebaggert werden, der Dieseltank des Lkw hat dicht gehalten.

Die Arbeiten an der Unfallstelle können sich noch in die Nacht hinein hinziehen.

Kiwis umgeladen - weiterhin Rückstau auf A8

Update, 15.03 Uhr: Die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet aktuell: Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Umladung der Ware abgeschlossen. Mit der Bergung wurde begonnen. Es muss in nächster Zeit mit einer kurzfristigen Totalsperrung gerechnet werden. Derzeit wird der Verkehr in Fahrtrichtung München zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Trotzdem gibt es einen Rückstau von ca. 10 Kilometer.

Update, 12.25 Uhr: Die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet aktuell: Die Löschung der Ladung des havarierten Sattelzugs ist fast abgeschlossen, die Bergungsmaßnahmen werden dann in Kürze folgen. Mittlerweile wird auch schon die beschädigte Mittelleitplanke ausgetauscht und neu installiert (Siehe dazu weiter unten ein Statement des Leitplanken-Firmenchefs).

Die Polizei bedauert zudem, dass reihenweise sensationslustige Hobby-Fotografen, welche Fotos der Unfallstelle aus ihren Fahrzeugen heraus fertigten, registriert wurden. Und kündigt an: Diese werden demnächst Post von der Polizei bekommen. Die vorherigen Sperrungen bleiben noch bestehen, die Stauungen leider damit auch.

Lkw kippt auf A8 um: Laster hatte Kiwis geladen

Update, 10.01 Uhr: Die Autobahnpolizei Holzkirchen berichtet aktuell: Da der Sattelzug mit 24 Tonnen Kiwis beladen war, muss zur Bergung die Ladung erst gelöscht werden. Dafür ist zurzeit das THW München vor Ort und übernimmt diese Aufgabe. Es wird noch ca. 4 Stunden die Sperrung der 4 Fahrstreifen in Fahrtrichtung München aufrechterhalten.

Richtung Salzburg bleiben zwei Fahrstreifen gesperrt. Anschließend wird der Sattelzug mittels Mobilkran aufgestellt und abtransportiert. An dem Unfall waren ein VW Golf und der Sattelzug beteiligt. Ca. 8 weitere PKW - Lenker, welche in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs waren, fuhren über diverse Fahrzeugteile.

Der LKW Fahrer wurde mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht. Die Stauungen werden sich noch hinziehen.

Update, 8.47 Uhr: Die Autobahnpolizei Holzkirchen kann auf Nachfrage schon ein paar Details und aktuelle Infos von der Unfallstelle geben. Demnach hatte der Lkw Kiwis geladen. Die liegen auf der Straße. In Richtung München ist bis dato nur der Standstreifen frei. Richtung Salzburg sind auch noch zwei Spuren gesperrt, aber das dürfte sich schneller beheben.

Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Die Aufräumarbeiten laufen. Der Kran muss aber erst anrücken und den Lkw wieder aufheben. Es gibt nur eine leicht verletzte Person. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.

+ Ein aktuelles Bild von der Unfallstelle. © Koeni gsmarck Währenddessen stellt Robert Graf von Koenigsmarck, Senior-Chef der für die Leitplanken auf der Salzburger A8 verantwortlichen Firma Evia Verkehrstechnik, eine Sache klar: „Die Mittelleitplanke ist nicht durchbrochen.“ Diese Formulierung der Polizei sei missverständlich. Das System sei nämlich durchaus für 40-Tonner ausgerichtet. „Ich war an der Unfallstelle und kann das nochmal bestätigen.“ Zwar sei der Lkw-Fahrer auf die Leitplanke aufgeglitten und auf die Gegenfahrbahn gekippt. Die Leitplanke hätte aber vielmehr genau das gemacht, was sie soll, nämlich das Führerhaus eingefangen. „Sie ist auch nicht gerissen.“

Vor Ort sind und waren die Feuerwehren Brunnthal, Taufkirchen, Hofolding und Sauerlach.

Update, 8.24 Uhr: Auch die B13 Otterfing-Sauerlach-A995 ist keine gute Idee. Dort staut es sich rund um Sauerlach bereits mehrere Kilometer in beide Richtungen.

Update, 8.01 Uhr: Der Stau reicht bereits fast bis Holzkirchen zurück. In der Gegenrichtung gibt es einen Rückstau auf der A99 bis Hohenbrunn. Laut Polizei befindet sich ein Trümmerfeld auf der Fahrbahn.

Erstmeldung, 7.33 Uhr

Brunnthal/A8 - Ersten Informationen zufolge passierte der Unfall gegen 06:30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Hofoldinger Forst und dem Autobahnkreuz München Süd in Fahrtrichtung München. Der Lkw soll umgestürzt sein und die Mittelleitplanke durchschlagen haben. Mehrere Pkw sollen in beiden Fahrtrichtungen beteiligt sein.

Lkw kippt auf A8 bei Brunnthal und durchbricht Mittelleitplanke

Ein Großaufgebot von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizei ist zur Unfallstelle unterwegs. Es gibt bereits größere Verkehrsbehinderungen, da mehrere Fahrspuren in beiden Richtungen betroffen sind. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt.

