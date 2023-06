Schwerer Unfall auf der A8 bei Hofolding: Auto prallt in Sattelzug

Von: Patricia Kania

Bei einem Unfall auf der A8 am Montagnachmittag wurde der Fahrer des Fiats schwer verletzt. © Thomas Gaulke

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der A8 bei Hofolding ereignet. Ein Autofahrer ist in einen Sattelzug geprallt.

Brunnthal - Gegen 14.15 Uhr kam es zu dem schweren Unfall auf der A8 in Richtung Salzburg, kurz hinter der Anschlussstelle Hofolding, berichtet die Autobahnpolizei Holzkirchen. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Fiat 500 auf dem rechten Fahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit. Womöglich aus Unachtsamkeit, so vermutet die Polizei, stieß er in das Heck eines Sattelzuges. Der Fiat wurde durch den Aufprall nach links weggeschleudert und prallte in die Mittelleitplanke.

Autofahrer erleidet schwere Schädel-Hirn-Trauma

Der Fahrer des Pkw wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit. Die Besatzung eines zufällig vorbei fahrenden Krankentransportwagen leistete sofort Erste-Hilfe. Wenig später musste die Autobahn in Richtung Süden zudem komplett gesperrt werden, da der Pkw-Fahrer, auf Grund der Schwere seiner Verletzungen, mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Er erlitt nach Informationen der Feuerwehreinsatzzentreale ein Schädel-Hirn-Trauma. Die Richtungsfahrbahn Salzburg musste für etwa 45 Minuten komplett gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entwickelte sich ein kilometerlanger Rückstau.

Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn zeitweise gesperrt werden. © Thomas Gaulke

Vier Feuerwehren aus dem Landkreis im Einsatz

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 24.000 Euro. Die Feuerwehren aus Hofolding, Sauerlach, Brunnthal und Taufkirchen waren mit 50 Einsatzkräften am Unfallort im Einsatz und unterstützten die Autobahnpolizei Holzkirchen. Die Feuerwehrleute übernahmen die Erstversorgung, stellten den Brandschutz sicher, sicherten den Verkehr ab und reinigten die Fahrbahn.