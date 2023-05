Seit sechs Monaten weder Telefon noch Internet: Bauträger stellt Telekom an den Pranger

Von: Stefan Weinzierl

Kragen geplatzt: Die Bauherrin macht ihrem Ärger über die Telekom Luft. Übergangslösung via Mobilfunk © Stefan Weinzierl

Nach sechs Monaten immer noch keinen Telefon- beziehungsweise Internetanschluss - um die Telekom für diese Misere anzuprangern, hängt in Faistenhaar ein großes Plakat.

Brunnthal – Weil die Bewohner eines neu gebauten Mehrfamilienhauses im Brunnthaler Ortsteil Faistenhaar auch rund sechs Monate nach ihrem Einzug noch immer keinen Telefon- beziehungsweise Internetanschluss haben, verstärkt der Bauträger jetzt den Druck auf die Telekom – mithilfe eines provokanten Transparents.

Großes Plakat auf dem Grundstück in Faistenhaar

Ein großes Plakat hat Bauherrin Monika Köhler von der MRK-Consult GmbH auf dem Grundstück in Faistenhaar aufstellen lassen; darauf zu sehen: eine Frauenfigur mit Brille, die einen Telefonhörer in der Hand hält. Daneben ist zu lesen, dass die Telekom und deren beauftragte Firmen dafür verantwortlich seien, dass die Bewohner dieses Hauses „seit mehr als 10 Monaten auf einen einfachen Telefonanschluss und Internet warten“.

Auch beim Anschluss ans Stromnetz durch die Bayernwerke hatte es gehakt

Köhler spricht von zehn Monaten, weil sie nach eigenen Angaben bereits Monate vor dem Einzug der Eigentümer und Mieter in das Haus an der Miesbacher Straße den entsprechenden Auftrag erteilt hat. Wie berichtet, sollte die Telekom die notwendigen Kabel eigentlich zusammen mit dem Stromanschluss verlegen. Doch auch beim Anschluss ans Stromnetz durch die Bayernwerke hatte es gehakt. Weil monatelang nur Baustrom zur Verfügung stand, mussten sich die Bewohner untereinander absprechen, wenn sie energieintensive Geräte einschalten wollten. Seit Mitte März hat das Wohngebäude nun einen normalen Stromanschluss, die Telefon- bzw. Internetkabel wurden dabei aber nicht verlegt.

Betroffene stocksauer auf Bauherrin Köhler - Telekom weist Schuld zurück

Kein Wunder, dass die Betroffenen stocksauer auf Bauherrin Köhler sind, die wiederum die Telekom und ihre Subunternehmen für das Fiasko verantwortlich macht. Die brauchen nämlich, bevor sie mit den Tiefbauarbeiten anfangen können, grünes Licht von der zuständigen Behörde, dass sie an der Miesbacher Straße arbeiten können. „Wir warten weiterhin auf die verkehrsrechtliche Anordnung. Sobald die Genehmigung und die Wegesicherung vorliegen, können wir sofort mit den erforderlichen Tiefbauarbeiten beginnen“, erläutert eine Telekom-Sprecherin.

Antrag an die falschen Behörden gestellt?

Und genau da liegt nach Ansicht von Köhler der Hund begraben. Die zuständige Firme hätten nämlich, so die Bauherrin, für die notwendige halbseitige Straßensperrung wiederholt den Antrag an die falschen Behörden gestellt: erst an das Landratsamt, dann an die Gemeinde Brunnthal. Weil es sich bei der Miesbacher Straße aber um eine Kreisstraße handelt, ist für derartige Angelegenheiten das Staatliche Bauamt Freising, früher als Straßenbauamt bekannt, verantwortlich. „Wir mussten der Telekom und ihren beauftragten Firmen erst erklären, dass das Straßenbauamt zuständig ist“, ärgert sich Köhler. Sie hat deshalb besagtes Plakat an den Zaun des Neubaus aufgehängt.

Zum provokanten Transparent verliert die Telekom-Sprecherin kein Wort

Zum provokanten Transparent verliert die Telekom-Sprecherin kein Wort. Sie betont, dass die Auftragnehmerfirmen in den Startlöchern stünden, um die Arbeiten auszuführen. „Die Mieterbund Eigentümer haben unsere Kontaktdaten erhalten und können sich jederzeit direkt an uns wenden“, heißt es nur. Für den Zeitraum bis zur endgültigen Bereitstellung der Anschlüsse hätte man den Bewohnern kostenfreie Übergangslösungen via Mobilfunk angeboten.