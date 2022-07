Tüftler, Bastler und Schauspieler - Anton Egginger aus Faistenhaar gestorben

Von: Harald Hettich

Teilen

Anton Egginger auf einem Bulldog. Er war sehr vielseitig. © Archiv

Nach schwerer Krankheit ist jetzt Anton Egginger im Alter von 74 Jahren gestorben. Er war Gründungsmitglied und langjähriger Vorstand der Bulldog- und Oldtimerfreunde Faistenhaar.

Faistenhaar – Er war ein formidabler Bastler und unablässiger Tüftler, lange aktiver Fußballer und launiger Hobby-Schauspieler, vor allem aber Mensch und für jene, die ihn kannten, Freund und unterstützender Wegbegleiter. Am 14. Juni musste Anton „Doni“ Egginger aus Faistenhaar seinen längsten Weg alleine antreten.

„Er hat so viel geleistet für unseren Verein und wird uns immer in bester Erinnerung bleiben.“ Der das sagt, muss es wissen. Denn Franz Ritz ist Neffe, Patenkind und Freund des Verstorbenen in Personalunion. „Ein herzliches Vergelt’s Gott“ ruft er dem Anton Egginger im Namen vieler Gefährten nach, aus deren Mitte Egginger jetzt jäh gerissen wurde.

Herzensangelegenheit Oldtimer

Die Bulldog- und Oldtimerfreunde waren dem „Doni“ zeitlebens eine Herzensangelegenheit. „Zuletzt hat er den neuen Oldie-Stadel für unseren Verein erbaut“, so Franz Ritz. Auch beim Sport war Anton Egginger anzutreffen. Auf den Fußballfeldern in um Hofolding spielte er die Gegner aus, auf den Theaterbrettern des TSV brachte er das Publikum zum Schmunzeln.

Lehre als Starkstromelektriker

Am 16. Juli 1947 in Haag geboren, wuchs der junge Doni zunächst auf dem Bauernhof der Großeltern in Reit auf und ging Rechtmehring im Landkreis Mühldorf zur Schule. Im Alter von 14 Jahren zog er der Mutter nach München nach. Vaterlos wuchs er mit zwei Halbschwestern auf. Nach dem Schulabschluss absolvierte Egginger eine Lehre als Starkstromelektriker bei Siemens und war über Jahrzehnte als Fernmeldeelektroniker aktiv. „Nach einer sehr intensiven beruflichen Laufbahn genoss er es, im Ruhestand die Projekte anzugehen, auf die Lust hatte und wann er Lust hatte“, erklärt Franz Ritz. Er habe einerseits „die ruhigeren, entspannten Momente in seiner Familie geliebt“ – mit seiner Gattin Annemarie, seinen Kindern Petra und Wolfgang und den vier Enkeln Jakob, Vroni, Carolin und Lorenz. In seiner neuen Heimat Faistenhaar war er schnell angekommen und integriert. „Aber seine Werkstatt in Faistenhaar war ihm so wichtig wie sein Wohnzimmer“, lacht Ritz. „Technische Probleme wie solche im Leben löste er akribisch und kreativ.“

Kurs bei Alfons Schuhbeck

Daneben war er ein Treibauf im besten Wortsinne. Seine Freunde und Familie beglückte er nach einem Kurs bei Alfons Schuhbeck auch als Hobbykoch. „Obwohl er überall vorne dabei war, war er kein typischer Vereinsmensch mit Drang in offizielle Ämter“, blickt Ritz auf den Verstorbenen zurück. „Er schätzte es nur, Teil einer funktionierenden Gesellschaft zu sein, und wurde so vor allem auch selbst geschätzt.“

Viel Freude machten Egginger ausgiebige Radtouren, zu denen er sich gerne aufmachte. Dazu unterstützte er mit seinem handwerklichen Können den eigenen Nachwuchs beim Hausbau. „Pfiade Doni“, ruft Ritz seinem Freund im Namen aller Bekannten, der Familie und der Weggefährten nach. „Er hinterlässt eine große Lücke.“