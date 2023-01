Unfall-Chaos am Autobahn-Kreuz München-Süd

Von: Stefan Weinzierl

Die Autobahnpolizei Holzkirchen hatte nach mehreren Unfällen am Autobahnkreuz München-Süd jede Menge Arbeit. (Symbolfoto) © Friso Gentsch

Gute Nerven brauchten die Verkehrsteilnehmer auf der A8 in Fahrtrichtung München. Weil sich im Bereich des Autobahnkreuzes München-Süd innerhalb kürzester Zeit mehrere Unfälle ereigneten, kam es zu einem massiven Rückstau.

Brunnthal - Die Unfälle ereigneten sich fast zeitgleich am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr, berichtet die Autobahnpolizei Holzkirchen. Gleich vier Fahrzeuge waren in eine Kollision involviert, die ein Augsburger (24) mit einem Fahrspurwechsel auslöste, um auf die Überleitung zur A 99 zu gelangen. Er übersah nämlich den VW Sharan eines 43-jährigen Münchners, der ihm daraufhin mit der Fahrzeugfront in das Heck fuhr.

Schweizer bei Unfall verletzt

Infolge dessen konnte ein Rosenheimer (47) nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem VW Fox auf den VW Sharan des Münchners auf. Einem 51-jähriger Schweizer gelang es ebenfalls nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und er fuhr auf den Pkw des Rosenheimers auf. Bei den Zusammenstößen erlitt lediglich der Schweizer leichte Verletzungen. Drei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein geschätzter Sachschaden von rund 21 500 Euro.

Mehrere Auffahrunfälle

Weitere 21 000 Euro Sachschaden verursachte ein BMW-Fahrer (27) aus Unterfranken bei einem Auffahrunfall. Wie die Polizei berichtet, musste ein 48-jähriger Österreicher kurz vor dem Autobahnkreuz mit seinem VW verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der dahinter fahrende Mercedes-Fahrer (51) aus Baden-Württemberg, rechtzeitig und kam ebenfalls zum Stehen. Der dahinterfahrende Unterfranke fuhr allerdings auf den Mercedes Benz des Baden-Württembergers auf. In dessen Folge wurde desen Mercedes auf den VW des Österreichers geschoben. Verletzt wurde niemand.



Im Stau, der zeitweise bis zur Anschlussstelle Holzkirchen Nord reichte, kam es dann einige Zeit später zu einem weiteren Auffahrunfall: Eine Münchnerin (30) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Audi auf den Mercedes eines Baden-Württembergers (70) auf. Auch hier blieb es bei einem Blechschaden.

