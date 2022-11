Zünftig, zackig: Volksmusik liegt voll im Trend

Von: Volker Camehn

Traditionell und doch frech: der Zwoagsang Eschbaumer. © Volker Camehn

Dass traditionelle Klänge kein verstaubtes Brauchtum sind, beweist der Volksmusikstammtisch des Landkreises. Auch immer mehr junge Leute begeistern sich wieder für volkstümliche Musik.

Brunnthal – Nimmt man diesen Abend als Stimmungsbarometer, muss einem um den Zustand der Volksmusik im Landkreis nicht bange sein. Unter dem Motto „Volksmusikstammtisch – a Musi und a G’sang“ hatten sich fast 100 Fans und vor allem Musiker des gediegenen Brauchtums im Landgasthof Brunnthal versammelt. Neun Musikgruppen, von der Höhenkirchner Blaskapelle (in kleiner Besetzung) über die Deisenhofener Gitarrenmusi bis hin zu den Straßlacher Saitenpfeiffern, sind gekommen, um zu musizieren, sich auszutauschen und einfach einen gemütlichen Abend miteinander zu verbringen.

Volksmusik erfreut sich großer Beliebtheit

Hubert Zellner, Volksmusikpfleger für den Landkreis München, freut sich über die bis auf den letzten Platz volle Wirtschaft. „Normalerweise kommen 70 bis 80 Leute“, sagt er. Die Volksmusik erfreue sich konstanter Beliebtheit. So ein Stammtisch ist immer auch und vor allem musikalische Kontaktbörse, Erfahrungsaustausch und netzwerken. Zelllner selbst spielt Gitarre und Hackbrett, an diesem Abend beschränkt sich der Otterfinger jedoch auf seine Rolle als Moderator.

Zahlreiche Freunde der Volksmusik waren zum Stammtisch nach Brunnthal gekommen. © Volker Camehn

Autor liest eine Liebeserklärung ans Musizieren

Quasi als kongeniale Ergänzung ist auch der Münchner Autor Helmuth Hopper dabei. Neben eigenem Paargereimtem trägt er Texte aus Leopold Kammerers Buch „Hoch lebe Sang und Klang“ vor, nicht zuletzt eine heitere Liebeserklärung ans Musizieren. „Meine eigenen Texte kenne ich ja schon, ich will auch mal was anderes lesen“, erzählt Hopper verschmitzt.

Jüngster Musiker ist 17 Jahre alt

Jüngster Musiker des Abends ist Zellners Sohn Maxi. Der 17-Jährige begeistert sich für die Steirische, eine Art kleines Akkordeon mit Knopf-Tastatur. Klangtechnisch erinnert sie ein wenig an die Mundharmonika, sie verströmt einen melancholisch-warmen Sound. Vor allem bei der Jugend ist dieses volkstümliche Instrument sehr beliebt, erzählt er. Nachwuchssorgen scheint die Szene nicht zu kennen. Seit sechs Jahren spielt Zellner die „Ziachl“, wie sein Instrument auch heißt. Angefangen hat er eigentlich mit Gitarre. „Aber das hat mir nicht so getaugt.“ Seine Steirische behandelt er hingegen geradezu liebevoll, deckt sie nach dem Spielen umsichtig mit einem weißen Tuch ab. „Die ist sehr staubempfindlich“, erklärt Maxi Zellner.

Jüngster Musiker des Abends: der 17-jährige Maxi Zellner. Er begeistert sich für die Steirische. © Volker Camehn

Von dezent-besinnlich bis frech

Von dezenten, besinnlichen Klängen bis schelmisch-heiteren Liedern – dieser Stammtisch dürfte einen guten Querschnitt von dem geboten haben, was in der Volksmusik so möglich ist. Eine Art Best-of-Veranstaltung, auf der es mal filigran-zackig zugeht, wie bei der Bläser betonten Stüberl-Musi aus Arget, oder auch mal gedämpft-dezent, verstärkt mit weichem Kontrabass wie bei der Oberhamer Gitarrenmusi. Traditionelles Liedgut steht neben frechem Selbstgeschriebenem, wie es etwa das Duo Zwoagsang Eschbaumer darbietet. „Kimmt schö hoamli die Nacht“ wird zum Ausklang des Abends gemeinsam gesungen. Alles ist gut.