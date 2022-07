Windkraft im Hofoldinger Forst: Brunnthal will in die Arge zurück

Von: Volker Camehn

Im Hofoldinger Forst werden in ein paar Jahren Windräder stehen. Das steht fest. Foto: mm © mm

In Sachen Energiepolitik vollzieht die Gemeinde Brunnthal gerade eine 180-Grad-Wende. Erst im vergangenen Jahr hatte sie der Arbeitsgemeinschaft Windenergie Hofoldinger Forst (Arge) den Rücken gekehrt.

Brunnthal – Windkraftanlagen sollte es im Hofoldinger Forst nicht geben, so das mehrheitliche Votum einst. Elf Gemeinderäte hatten damals für den Exit gestimmt, acht sich für einen Verbleib im Zweckverbund ausgesprochen.

Gilt alles nicht mehr. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmten die Bürgervertreter mit 11:7 Stimmen für eine Rückkehr in die Arge. Wenn das nicht klappen sollte, dann mit 15:3 für einen eigenen Weg in Sachen Windkraft, der einen „Standortsicherungsvertrag“ mit den Staatsforsten ermöglichen soll. Gleiche Mehrheitsverhältnisse, andere Zielsetzung. So oder so: Brunnthal kommt um eigene Windräder nicht herum.

Auch ein Alleingang möglich

Der Rückkehr in die Arge dürfte indes nicht ganz leicht werden, denn die verbliebenen Teilnehmer (Sauerlach, Otterfing, Aying, Landkreis Miesbach) haben mittlerweile Fakten geschaffen, sich zur Windenergie Hofoldinger Forst Gmbh zusammengeschlossen und mit Martin Sterflinger aus Sauerlach einen Geschäftsführer bestellt. Weshalb die Brunnthaler Volksvertreter auf Drängen von Bürgermeister Stefan Kern (CSU) auch einen möglichen Alleingang, mit eigener Gesellschaft, ins Auge fassen. „Der Wiedereintritt wird schwierig, zumal wir die Arge wohl bis November auflösen, die geht dann in die GmbH über“, kommentiert die Sauerlacher Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) die neue Marschrichtung der Nachbargemeinde. „Zudem müssten wir ja dann sämtliche Gemeinderatsbeschlüsse rückabwickeln.“

„Wir sollten unseren Beitrag leisten“

Für Brunnthal kommt der energiepolitische Gesinnungswandel nicht ganz freiwillig. Die Skepsis hier ist weiterhin groß. Das Dilemma: Verweigert sich die Gemeinde jedweder Beteiligung, entledigt sie sich jeden möglichen Einflusses, was die Planung von Windrädern anbelangt. „Wir sollten unseren Beitrag leisten“, so Kern. Es gehe eben auch um „Schadensbegrenzung“.

Der Hofoldinger Forst könnte bald Geschichte sein“

Vor allem die Vorgaben der Bundesregierung, die den Ausbau für Erneuerbare Energien vorantreiben will, lassen wohl wenig Spielraum (siehe Anhang). Kriterien wie Erhaltung des Landschaftsbildes, Erholungswert und die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts würden durch den Bau von Windanlagen künftig eine geringere Rolle spielen, so die Befürchtung der Brunnthaler. Zumal auch und gerade in Landschaftsschutzgebieten gebaut werden soll, wie das jüngste „Zonierungskonzept“ der Landkreis-Verwaltung vorsieht und damit die verstärkte Nutzung von Windenergie im Hofoldinger und Höhenkirchner Forst ermöglicht. „Der Hofoldinger Forst könnte bald Geschichte sein“, schimpfte deshalb Andreas Langner. „Wir bauen hier die Windräder für München, denn im Olympiapark ist ja nur wenig Platz“, ätzte der CSU-Mann „Dafür wird dann der Hofoldinger Forst plattgemacht.“

Diskussion sehr emotional

Überhaupt geriet die Gemeinderats-Diskussion über weite Strecken ausgesprochen emotional wie grundsätzlich: So wähnte etwa Matthias Amtmann (UBW) eine „rot-grüne Ideologie“ am Werk, „die jetzt die Natur zerstört“. Apokalypse now? Das sieht nicht jeder so, wenn auch die Windkraftbefürworter im Gemeinderat weniger lauthals argumentierten. „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden“, plädierte etwa Hilde Miner (Grüne) für einen Arge-Wiedereintritt. „Und manch einer wird seine Meinung bestimmt ändern, wen er merkt, da gibt es ein paar Euro zu verdienen“, mutmaßte sie mit Blick auf eine mögliche Bürgerbeteiligung.

Für Christine Zietsch (SPD) war ebenfalls klar: „Wir müssen die Energieversorgung auch für München sicher stellen.“ Man könne nicht nur die Vorteile des Speckgürtels nutzen, aber sonst keinen Beitrag leisten. Rathauschef Stefan Kern, ganz Pragmatiker nicht gerade als Windkraftbefürworter bekannt, mahnte denn auch in der hitzigen Debatte gleichwohl ein „Zurück zur Rationalität“ an.

Beschränkung auf die Autobahngegend die beste Lösung

Die Beschlussfassung des Gemeinderats liest sich dann auch wie die Begründung eines Rückzugsgefechts: „Eine negative Stellungnahme der Gemeinde Brunnthal mit der dafür notwendigen fachlichen und rechtlichen Begründung zu den geplanten Änderungen der Landschaftsschutzgebietsverordnung“ sei „wenig aussichtsreich“.

Zum Erhalt des Landschaftsbildes mit Erholungsfunktion scheine vielmehr „eine Beschränkung auf die an der Autobahn liegenden Bereiche als einzig aussichtsreiche Steuerungsmöglichkeit“. Dies könne aber wohl nur durch einen Standortsicherungsvertrag über den gesamten Gemeindebereich mit den Staatsforsten erreicht werden und erfordere dann eine eigene Planung zur Realisierung, „am besten durch ein Bürgerbeteiligungsmodell, wie es bereits viele Jahre von der Gemeinde verfolgt wurde“.

1,1 Prozent der Fläche für Windkraft

Das von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geschnürte „Osterpaket“ soll es leichter machen, den Bau erneuerbarer Energieträger wie Windräder oder Photovoltaik-Anlagen zu erleichtern. Danach müssen in Deutschland zwei Prozent aller Flächen für Windkraft freigehalten werden. Will man im Landkreis München diese Vorgaben erfüllen, müssen auch Landschaftsschutzgebiete mit einbezogen werden. Die Region München muss demnach bis 2027 genau 1,1 Prozent der Fläche für Windkraftanlagen zur Verfügung stellen, bis 2040 will Bayern klimaneutral sein.