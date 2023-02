Interview mit einem Computer: Was weiß der KI-Chatbot über den Landkreis München?

Von: Carina Ottillinger

Der Wissensschatz der Künstlichen Intelligenz „ChatGPT“ ist riesig, aber bei Fragen zum Landkreis München stößt das System an seine Grenzen. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Das KI-System „ChatGPT“ ist derzeit in aller Munde. Doch was weiß es über den Landkreis München? Das haben wir in einem Interview versucht herauszufinden.

Landkreis – Hausarbeiten für Studenten, Freizeittipps oder Infos über alle möglichen Ereignisse: Das Computersystem „ChatGPT“ ist vielseitig einsetzbar. Der Wissensschatz der Künstlichen Intelligenz (KI) ist riesig. Zeit also für einen Selbstversuch und für ein nicht ganz ernst gemeintes Interview über den Landkreis München. Was weiß der Chatbot über die Region? So viel sei verraten: nicht sonderlich viel.

Zum Warmwerden etwas Einfaches: Was weißt du über den Landkreis?

Der Landkreis München ist ein Landkreis in Bayern, Deutschland. Es ist Teil der Metropolregion München und befindet sich rund um die Stadt München. Der Landkreis hat eine Fläche von etwa 2500 Quadratkilometern und eine Einwohnerzahl von etwa 1,5 Millionen Menschen.

Moment mal, der Landkreis hat bloß 350.000 Einwohner.

Das stimmt, entschuldigen Sie bitte den Fehler. Die Stadt München hat tatsächlich etwa 1,5 Millionen Einwohner. Der Landkreis ist größer als die Stadt und umfasst ein größeres Gebiet, aber ich kann leider keine genauen Zahlen für die Bevölkerung bereitstellen. Der Landkreis ist bekannt für seine wirtschaftliche Stärke, seine hohe Lebensqualität und seine reiche Kultur. Es ist eine beliebte Wohn- und Arbeitsumgebung für Menschen aus der ganzen Welt.

Reiche Kultur?

Der Landkreis München ist reich an Kultur aufgrund seiner lange Geschichte und seiner Bedeutung als Zentrum von Kunst, Architektur, Theater, Musik und Literatur. Es ist die Heimat von vielen bedeutenden Museen, Theaterhäusern und Konzerthallen, die eine breite Palette an Kunst- und Kultur bieten. Die Stadt München selbst hat eine lange Tradition als Kunst- und Kulturstadt und ist bekannt für ihre Bauwerke wie die Frauenkirche, das Neue Rathaus und die Alte Pinakothek.

Nochmal: Es geht hier nicht um München. Ich meine den Landkreis München.

Oh, sorry! Ich verstehe jetzt besser. Der Landkreis selbst ist auch reich an Kultur, obwohl er vielleicht weniger bekannt ist als die Stadt München. Es gibt viele kleine Städte und Dörfer, die eine lange Geschichte und Kultur haben, wie Starnberg, Ebersberg und Dachau.

Auch Starnberg, Ebersberg und Dachau haben nichts mit dem Landkreis München zu tun.

Entschuldigung, Sie haben Recht. Ich habe mich geirrt. Starnberg, Ebersberg, Fürstenfeldbruck und Dachau befinden sich nicht im Landkreis München. Ich danke Ihnen für die Korrektur.

Kein Problem. Welche Freizeittipps für den Landkreis kannst du empfehlen?

Im Landkreis München gibt es viele Freizeitmöglichkeiten für Touristen und Einheimische. Hier sind einige Tipps: Erkunden Sie das Schloss Nymphenburg: Dieses Barockschloss ist ein wichtiger Teil der Geschichte Münchens und bietet einen wunderschönen Park...

Auch das Schloss Nymphenburg liegt nicht im Landkreis.

Entschuldigung, Sie haben Recht. Nymphenburg und das Deutsche Museum befinden sich nicht im Landkreis. Hier sind einige Freizeittipps, die speziell für den Landkreis geeignet sind: Wandern und Radfahren: Der Landkreis bietet viele schöne Wander- und Radwege, die durch die ländliche Landschaft führen. Besuchen Sie das Kloster Ettal: Dieses Kloster...

Das Kloster Ettal befindet sich ebenfalls nicht im Landkreis.

Entschuldigung, Sie haben Recht. Hier sind einige Freizeittipps, die speziell für den Landkreis geeignet sind: Besuchen Sie das Schloss Dachau...

So wird das nichts. Wer ist das politische Oberhaupt im Landkreis München?

Der Landkreis wird von einem Landrat oder einer Landrätin verwaltet, der oder die von den Wählern gewählt wird. Die Verwaltung des Landkreises ist in einer Kreisverwaltung organisiert und hat die Aufgabe, öffentliche Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zu erbringen.

Der Landrat heißt Christoph Göbel. Kannst du uns etwas über ihn erzählen?

Ich bin ein maschinelles Lern-Modell und habe keine Informationen darüber, ob Christoph Göbel eine bekannte Person ist oder ob er eine besondere Rolle im Landkreis hat. Mein Wissen ist beschränkt auf die Informationen, die ich bei meiner Schulung erhalten habe.

Alles klar, anderes Thema: Du hast ja endlose Informationen über alle Kommunen im Landkreis. Welche ist die lebenswerteste?

Es ist schwierig zu sagen, welche Gemeinde im Landkreis die beste Lebensqualität hat, da es darauf ankommt, was jeder Einzelne als wichtig empfindet. Faktoren wie Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten, Natur und Umwelt können für die Beurteilung der Lebensqualität von Bedeutung sein. Es ist am besten, sich selbst ein Bild von den Gemeinden im Landkreis zu machen und zu überprüfen, welche die besten Angebote für die eigenen Bedürfnisse bietet.

Wenn du es dir aussuchen könntest, wo möchtest du am liebsten wohnen?

Als KI habe ich keine persönlichen Vorlieben oder Wünsche, wie einen Wohnort zu haben. Ich bin lediglich darauf programmiert, Informationen zu liefern und Aufgaben auszuführen.

Findest du nicht, dass der Landkreis München die schönste Region der Welt ist?

! An error occurred. If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com.

