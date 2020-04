Wegen Corona-Krise: Flüchtlingskinder werden abgehängt

Die Lebensumstände haben sich geändert. Für viele Asylbewerber wieder einmal. Doch den Asylhelfern fällt es nicht leicht, ihnen zu erklären was erlaubt ist und was nicht.

Landkreis – Abstandsregeln, Homeschooling, Maskenpflicht: Ingrid Reinhart weiß, wie schwierig es Asylbewerbern zu erklären ist, warum sie aufgrund der Corona-Pandemie das zu tun und jenes zu unterlassen haben – noch dazu, wenn sie nur schlecht Deutsch sprechen. „Viele der Flüchtlinge kommen aus Kriegsgebieten. Da haben sie schreckliche Dinge gesehen und erlebt. Jetzt aber sind sie mit einer abstrakten Gefahr konfrontiert, die sie kaum begreifen können“, sagt die Sprecherin des ehrenamtlichen Helferkreises, der gemeinsam mit der örtlichen Nachbarschaftshilfe den Flüchtlingen in Grünwald zur Seite steht.

Dabei treffen die Auswirkungen der Pandemie zum Beispiel Kinder von Geflüchteten besonders hart. Sie müssen sich den Schulstoff nun daheim und ohne pädagogische Hilfe der Lehrer erarbeiten. „Die Eltern können die Kinder dabei meist nicht unterstützen“, sagt Reinhart. Bisher sind bei Lernschwierigkeiten Asylhelfer eingesprungen. Doch die dürfen wegen der Corona-Krise derzeit nicht in die Flüchtlingsunterkünfte. „Sämtlicher Nachhilfeunterricht fällt aus“, sagt Reinhart. Eine Mitarbeiterin der Nachbarschaftshilfe unterstütze drei Familien mit Kindern nun bei den Schulaufgaben, indem sie übers Internet kommuniziere. „Die Bildungsungleichheit wird durch die derzeitige Situation größer“, befürchtet Reinhart. Sie hofft deshalb, dass die Notbetreuung an Schulen möglichst bald auf die Kinder von Flüchtlingen ausgeweitet wird.

„Sorgen dafür, dass alle einen Mundschutz erhalten“

Auch Franz Dielmann vom Arbeitskreis Asyl in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist sich sicher, dass die Schüler aus Flüchtlingsfamilien aufgrund der Schulschließungen erhebliche Nachteile haben. Seiner Ansicht nach sind hier die Schulen in der Pflicht, besondere Angebote zu machen. In Kirchheim beispielsweise gibt eine Grundschullehrerin die Arbeitsaufträge für die Schüler direkt an der Asylunterkunft ab und holt die Arbeiten zur Korrektur auch wieder ab, wie die Helferkreis-Vorsitzende Gerlinde Reichart erzählt. Übungsaufgaben per E-Mail könnten die Grundschüler nicht erhalten, weil dort die meisten Flüchtlinge keinen PC oder Laptop hätten. Die Schüler in weitergehenden Schulen seien dagegen vom Helferkreis schon weit vor der Corona-Krise mit Leih-PCs versorgt worden.

Das Homeschooling ist aber nicht das drängendste Problem in der schwierigen Situation, in der die Asylhelfer fast ausschließlich telefonisch oder übers Internet mit den Flüchtlingen kommunizieren können: „Wir müssen schauen, dass wir den Menschen erklären, dass Sie ab Montag einen Mundschutz brauchen, und gleichzeitig dafür sorgen, dass auch alle einen Mundschutz erhalten“, sagt Dielmann. Er hat deshalb bereits Kontakt mit dem Landratsamt aufgenommen und versucht, günstige Masken für die Unterkünfte zu organisieren. Die Asylhelfer müssten den Flüchtlingen aber nicht nur erklären, dass ab sofort Masken zu tragen sind, betont er: „Der nächste Schritt ist, dass wir den Menschen auch zeigen, wie sie den Mundschutz richtig anlegen und benutzen sollen.“

Bei den Asylhelfern in Kirchheim ist man schon einen Schritt weiter. „Weil unsere Unterkunft bisher keine Schutzmasken geliefert bekommen hat, habe ich 200 Masken besorgt“, erzählt Reichart. Sie versucht nun noch, über das Robert-Koch-Institut Anweisungen zum Gebrauch in leichter Sprache zu erhalten und allen Flüchtlingsfamilien zu übermitteln. Auch in Grünwald will man noch vor Montag in Sachen Mundschutz aktiv werden. „Wir werden selbst Schutzmasken für unsere Flüchtlinge nähen“, kündigt Reinhart an.

