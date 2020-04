Corona-Krise: Sorge um Pflegebedürftige

Versorgungsengpässe in Kliniken müssen die Landkreis-Bürger derzeit nicht befürchten. Was den Landrat besonders beschäftigt, ist die Situation in den Pflegeheimen und der Mangel an Schutzausrüstung.

Landkreis – 735 Menschen haben sich bis gestern im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert. Und auch wenn die Zahlen nicht belegbar sind, geht man im Landratsamt davon aus, dass etwa 176 Menschen bereits genesen sind. Auch über die Altersstruktur der Infizierten – nicht aber über die Schwere ihrer Erkrankung – gibt es Zahlen: So sind die meisten Infizierten (367) zwischen 35 bis 59 Jahre alt. 164 sind zwischen 15 bis 34 Jahren alt, 107 zwischen 60 und 79, 61 Infizierte sind 80 und älter, 30 zwischen 5 und 14 und sechs Infizierte sind drei Jahre oder jünger.

Gute Infrastruktur

Mit der Corona-Teststation, die heute in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eröffnet wird, gibt es im Landkreis nun 21 Teststationen. Für die kündigte Landrat Christoph Göbel (CSU) in einem Pressegespräch am Donnerstag Neuerungen an: So sollen einige Teststationen – vor allem solche, die in der Nähe von festen Gebäuden installiert wurden – aufgerüstet werden. Und zwar so, dass Menschen, die nach Terminvereinbarung mit Symptomen dorthin kommen, nicht nur getestet, sondern auch gleich untersucht werden. „Alles mit dem Ziel, Patienten schneller zu versorgen“, sagte Göbel.

Muss jemand in der Klinik versorgt werden, stehen derzeit in Stadt und Landkreis München insgesamt 5000 frei Plätze bereit. „Wir arbeiten da eng und gut mit der Stadt zusammen“, betonte Göbel. Sollten diese Betten belegt sein, steht zudem eine weitere Immobilie mit Klinikinfrastruktur und weiteren 500 Betten bereit. Im Isar Amperklinikum können nochmals 160 weitere Betten belegt werden. „Außerdem können unsere Privatkliniken im Landkreis wie in Planegg oder die Wolfartklinik in Gräfelfing Patienten aufnehmen, die noch keine Intensivbetreuung brauchen“, sagte Göbel. „Wir können also auf eine relativ gute Infrastruktur zurückgreifen.“ Behelfskrankenhäuser in Zelten sind derzeit jedenfalls nicht geplant.

Fokus auf die Pflege

Was ihm viel mehr Sorgen bereitet, ist die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen. In vier Pflegeeinrichtungen im Landkreis haben sich bereits Bewohner und Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Welche Heime das sind, wird zum Schutz von Bewohnern und Angehörigen nicht kommuniziert. „Erschreckend ist, wie schnell sich Mitarbeiter und Bewohner infizieren, wenn ein erster Fall auftritt“, sagte Göbel. Die Ausbreitung müsse um jeden Preis verhindert werden. Schwierig: Noch immer fehlt es an allen Ecken und Enden an Schutzausrüstung. „Für die Gesundheits-, Alten- und Krankenpflege ist das aber besonders wichtig“, so Göbel. Zwar habe es einige Lieferungen gegeben, man könne die „Hotspots“ gerade so versorgen. „Doch wir sind da im Reaktionsmodus.“ Viel besser wäre es, alle mit entsprechender Schutzausrüstung auszustatten. „Wir werden aber noch viel zu lange viel zu wenig haben“, sagte Göbel. Was ihn besonders ärgert: „Viele Lieferungen hängen bei Zollbehörden fest.“ Man stehe deshalb auch mit Firmen im Landkreis in Kontakt, die direkt für das Landratsamt produzieren können, wie etwa eine Firma in Garching, die sogenannte Faceshields, also schützende Scheiben, die man vor dem Gesicht befestigen kann, herstellt. „Wir nutzen alle unsere Kontakte, um an Material zu kommen.“

Über alle Entwicklungen im Landkreis München rund um das Coronavirus informieren wir in unseren Ticker.

Im Fokus hat Göbel auch die pflegebedürftigen Menschen, die zuhause versorgt werden. Man führe derzeit gute Gespräche etwa mit größeren Hotels, die sich dazu eignen, dort Pflegebedürftige vorübergehend zu versorgen, wenn der häusliche Pflegedienst ausfällt. Um bei Bedarf Pflege-Ersatzpersonal zu bekommen, verhandelt das Landratsamt gerade mit Verbänden wie dem Roten Kreuz, das dieses dann organisieren soll. „Da stehen wir kurz vor einem Vertragsabschluss.“

Zentrale Helfer-Stelle

Um die Menschen so lange wie möglich daheim versorgen zu können, soll es künftig auch ein zentrales Freiwilligen-Management im Landkreis geben. „Das schreiben wir gerade aus“, so Göbel. Diese Stelle soll freiwillige Helfer vermitteln, die bei haushaltsnahen Diensten einspringt.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.