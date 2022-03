Impfpflicht für Pflegeheime, Praxen und Co.: Schon 130 ungeimpfte Mitarbeiter gemeldet

Von: Charlotte Borst

Bei den Impfungen bewegt sich laut Landrat Göbel sehr wenig. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Das Landratsamt München muss kontrollieren, ob Pflegeheim, Praxen und Co. die Impfpflicht durchsetzen. Bislang wurden der Behörde 130 ungeimpfte Mitarbeiter gemeldet.

Landkreis – Ohne Corona-Impfnachweis droht Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen, Rettungsdiensten oder Arztpraxen ab sofort ein Tätigkeitsverbot. Im Landkreis München haben Arbeitgeber in Pflege- und Gesundheitsberufen dem Landratsamt bereits 130 ungeimpfte Mitarbeiter gemeldet. Das teilte Landrat Christoph Göbel (CSU) bei einem Pressegespräch am Donnerstag mit.

Bis 30. März läuft die Meldefrist noch. Landrat Göbel ist optimistisch: „Ich glaube nicht, dass die Zahl stark steigt. Wir haben die Nachricht, dass über 90 Prozent der Beschäftigten geimpft sind. Das freut uns und ist ein beeindruckendes Statement.“



„Wir nähern uns der 2000er-Marke“

Ungeachtet dessen muss das Landratsamt die Durchsetzung der Impfpflicht in den Einrichtungen prüfen. „Die Beschäftigten werden nun angehört und können erklären, warum sie sich, zum Beispiel aus medizinischen Gründen, nicht impfen lassen können“, erklärte Göbel. „Falls kein überzeugendes Attest vorliegt, schließt sich ein bürokratischer und rechtlicher Rattenschwanz an.“ In letzter Konsequenz folgt ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot, womit Geschäftsbereichsleiter Jörg Spennemann aufgrund von Fristen erst ab Juli rechnet. Wird ungeimpftes Personal trotzdem weiterbeschäftigt, droht der Einrichtung ein Bußgeld von 2500 Euro.



Die Coronazahlen im Landkreis sind indes so hoch wie noch nie. Die Inzidenz liegt bei 1920. „Wir nähern uns der 2000er-Marke“, sagte Göbel. 2877 Kinder und Jugendliche sind infiziert. Eine Kita-Gruppe ist aktuell geschlossen. Bisher sei aber keine Schule oder Kindertageseinrichtung komplett geschlossen. In den Pflegeeinrichtungen sind 127 Bewohner (Vorwoche: 85) und 106 Mitarbeiter (Vorwoche: 77) infiziert. Die Hospitalisierungsinzidenz ist deutlich gestiegen und liegt bei 4,29 (Bayernvergleich: 7,2). „Die Reise geht zu Rekordzahlen“, stellte Göbel fest, „gleichzeitig bewegt sich bei den Impfungen sehr wenig.“ Mittlerweile erfasst das Landratsamt keine Infektionszahlen für die einzelnen Landkreisgemeinden mehr.



Impfquote bei Ukraine-Flüchtlingen bei 30 Prozent

Neben der Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und dem Coronamanagement ist das Landratsamt bei der Aufnahme und Betreuung der Kriegsflüchtlinge gefordert. „Die Lage ist für uns schwierig, weil die Hilfe der Bundeswehr wegfällt, die jetzt andere Aufgaben hat“, sagte Göbel. Die Bundeswehr werde im Katastrophenschutz eingesetzt, „aber hoffentlich nicht für andere Aufgaben“, so Göbel mit Blick auf den Krieg in der Ukraine: „Aber auch das ist bei einer Armee nicht ausgeschlossen.“



Bei den Geflüchteten aus der Ukraine liege die Impfquote bei nur etwa 30 Prozent. Mobile Teams würden in Unterkünften Impfangebote machen. Auch die Sonderimpfaktionen laufen weiter.



Göbel befürwortet nach wie vor eine allgemeine Impfpflicht. Man könne dann auch Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen entspannt entgegensehen. „Es kann keiner Interesse daran haben, dass wir uns in einen Corona-Herbst bewegen“, sagte der Landrat. Den Schutz der FFP2-Maske nannte er „höchst effizient“. Angesichts der gesellschaftlichen Stimmung und dem sich breit machenden Gefühl „Corona ist durch“, hält Christoph Göbel aber eine Maskenpflicht für nicht durchsetzbar.

