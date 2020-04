Wirtschafts-Einbruch, Masken-Suche & Co.: Das kommt auf den Landkreis München jetzt zu

Das Coronavirus ist das bestimmende Thema im Landratsamt München. In einer Pressekonferenz skizzierte Landrat Christoph Göbel nun, was auf die Kreisbehörde in den kommenden Wochen zukommt.

Landkreis – Jedem Schüler seinen Mundschutz – das ist die Hausaufgabe, die Landrat Christoph Göbel seinem Landratsamt für die kommenden Wochen aufgegeben hat. Wenn am 11. Mai wie von der Staatsregierung angekündigt die Abschlussklassen von Mittel- und Realschulen, Gymnasien, Berufs- und Fachoberschulen wieder in den Unterricht kommen sollen, ist der Landkreis nach Göbels Einschätzung für die entsprechende Schutzausrüstung verantwortlich. Weit über eine Million konventionelle OP-Masken versucht sein Koordinierungsstab bis zum Schul-Neustart zu beschaffen. Denn spätestens nach einem Tag muss der Schutz gewechselt werden, damit er nicht zur Keimschleuder wird, sagt Gesundheitsamtschef Gerhard Schmid. „Alles andere wäre eine Farce.“

Göbel outete sich in einer Video-Pressekonferenz am Donnerstag als Unterstützer der verhältnismäßig restriktiven Gangart der BayerischenStaatsregierung. Es sei momentan undenkbar, auf die Schnelle genügend Masken für die ganze Bevölkerung zu beschaffen. Diese müssten schließlich auch über die Kommunen zugeteilt werden, um Hamsterkäufe wie beim Klopapier zu vermeiden. Schutzausrüstung, ob rudimentäre OP-Masken oder Atemfilter, sei weiterhin Mangelware, das habe auch eine Umfrage unter den niedergelassenen Ärzten im Landkreis München gezeigt.

Behandlungszentren sollen kommende Woche in Betrieb gehen

Die Zahl der nachgewiesenen Neuerkrankungen gibt derweil Anlass zur Hoffnung; bewegt sich von Tag zu Tag im niedrigen zweistelligen Bereich. Sieben der 56 Pflegeheime im Landkreis sind laut Göbel von Infektionen betroffen – so viele wie vergangene Woche; bei 98 Bewohnern wurde das Virus nachgewiesen. In Asylunterkünften zählt der Kreis bislang zwölf Erkrankte, die in einer zentralen Einrichtung in Haar in Quarantäne seien – und sich auch daran hielten, betont der Landrat. Das berichte der engagierte Sicherheitsdienst.

Über alle Entwicklungen im Landkreis München rund um das Coronavirus informieren wir in unserem News-Ticker.

Derweil sollen die geplanten an die Teststationen angegliederten Behandlungszentren in Unterföhring und Oberhaching bereits kommende Woche in Betrieb gehen, Planegg bald folgen. Im Südöstlichen Landkreis suche man noch nach einem Standort, sagt der Landrat.

Teure Krise

Mit gravierenden Folgen der Coronakrise für Wirtschaft und kommunale Finanzen rechnet der Landrat auch im Landkreis München. Allein die sinkenden Passagierzahlen im öffentlichen Nahverkehr machten dort voraussichtlich Ausgleich-Zuschüsse von bis über zehn Millionen Euro nötig, rechnet Göbel ein Beispiel vor. Sein Haus beobachte rapide steigende Anträge auf Arbeitslosengeld. Und auch die Beratung der Wirtschaftsförderung sei enorm nachgefragt – vom geschlossenen Tanzstudio über den Bäcker bis zur Arztpraxis, der aus Infektionsangst die Patienten wegbleiben, kämen Anfragen. Immer mehr Unternehmen stellten auf Kurzarbeit um. Es sei, so der Landrat, mit einem Einbruch der Gewerbesteuer zu rechnen. Bereits jetzt gingen erste Stundungsanträge für fällige Zahlungen ein.

