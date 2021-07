Probelauf für den Ernstfall: Ältestenrat testet Hybrid-Sitzungen

Coronavirus:

Falls sich die Corona-Lage wieder verschlimmert, will der Kreistag gerüstet sein und auf Hybrid-Sitzungen ausweichen können. Der Ältestenrat wagt nun den Test.

Landkreis – Der Kreistag ebnet den Weg für Hybrid-Sitzungen. Mandatsträger sollen demnächst auch online an Ausschüssen teilnehmen dürfen. Droht das das Ende von Präsenz-Sitzungen?

Voraussichtlich im Herbst wird der Ältestenrat des Kreistags einen Probelauf starten. Währenddessen sollen technische Voraussetzungen geschaffen und rechtliche Fragen für hybride Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse beantwortet werden. Dem Ältestenrat gehören die Fraktionsvorsitzenden, der Landrat und seine Stellvertreter an. Das Gremium hat keine Entscheidungsbefugnis. Vor wenigen Wochen war ein erster Probelauf an der ungewohnten Technologie gescheitert.



Beschluss „für die Schublade“

Was Landrat Christoph Göbel (CSU) eingangs der Kreistagssitzung in Garching einen Beschluss „für die Schublade“ nannte, ist ein hilfreicher Kompromiss für den Kreistag, dem jede Fraktion zu folgen vermochte. Die Tür ist aufgestoßen, der Weg ist frei, „wenn es Pandemie-bedingt notwendig wird“. Mit einer Zuspitzung des Infektionsgeschehens als auslösenden Bedarfsfall wird generell ab Herbst gerechnet.



Die Delta-Variante hat die Debatte aber keineswegs beherrscht: Kreisräte daheim am Laptop würden kein CO2 in die Luft blasen argumentierte etwa die FDP. Diesem Argument hielt Landrat Göbel den Energieverbrauch technischer Anlagen beim Streaming entgegen. Den Antrag der Liberalen, dem CO2-Ausstoß anreisender Kreisräte den Verbrauch durch Streaming entgegenzustellen, wies der Kreistag indest zurück. Ein weiteres Pro- Argument: Hybrid erlaube die Sitzungsteilnahme bei Komplikationen, wie Kinderbetreuung oder großer Entfernung. Kritiker hingegen sehen ohne direkte Konfrontation in Präsenz-Sitzungen das Ende politischer Kultur nahen. Die Möglichkeit, sich online zuzuschalten, produziere zudem Bequemlichkeit.



Hybird ja, Live-Stream nein

Das Für und Wider wird der Ältestenrat im Herbst während des Probelaufs diskutieren. Für Jugendhilfeausschuss (JHA) und Kreistag selbst sind keine Hybrid-Sitzungen vorgesehen. Insbesondere im JHA würden auswärtige Fachleute den Kreis vor zusätzliche rechtliche Probleme stellen.



Die Entscheidung, Hybrid-Sitzungen zunächst für die Schublade vorzubereiten, schließt Streaming ausdrücklich aus. Ende letzten Jahres hatte sich der Kreistag mit knapper Mehrheit dagegen entschieden, Sitzungen online live zu übertragen. Maßgeblich waren Persönlichkeitsrechte der ehrenamtlichen Kreisräte und auswärtiger Referenten. Der vorberatende Ausschuss hatte Livestreams noch eine klare Absage erteilt. Eine bunte Koalition aus Grünen, ÖDP, AfD und Die Linke befürworteten den Streaming-Antrag der FDP im Kreistag. Die AfD erneuerte den Antrag im März dieses Jahres.

