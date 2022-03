Der Fall der Maske: Das sagen Wirte, Apotheker und Co. zur neuen Corona-Regelung

Von: Laura May, Max Wochinger

Die Maskenpflicht ist gefallen: Eine FFP2-Maske liegt abgenutzt am Boden. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Die Maske wurde während der Pandemie zu unserem ständigen Begleiter. Am Wochenende fällt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Die Entscheidung stößt im Landkreis München auf Kritik.

Landkreis – Für die einen ist das Ende der Maskenpflicht ein Segen – endlich mehr Selbstbestimmung. Für andere Menschen im Landkreis kommt die Entscheidung zur Unzeit. „Bei diesen Zahlen ist es absolut geboten, in Innenräumen Maske zu tragen“, sagt etwa Ines Esser. Sie betreibt die Sonnen-Apotheke in Aschheim, und ist „not amused“ über das Ende der gesetzlichen Maskenpflicht. Denn das bedeute ein höheres Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus. „Wir sind an der Front, wir wollen nicht gefährdet werden“, sagt die Apothekerin. In ihren Laden kommen Patienten mit Krebsleiden oder Immunkrankheiten, eine Infektion mit dem Virus wäre fatal. „Wir haben einen Versorgungsauftrag“, warnt Esser.

Von Sonntag an gibt es die Maskenpflicht nur noch begrenzt, etwa in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die 3G-Regel fällt. Grund dafür ist eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes des Bundes. Die sogenannte Hotspot-Regel hat das bayerische Kabinett am Dienstag ausgeschlossen: Das Bundesgesetz hätte es den Landesparlamenten erlaubt, bei besonders hohen Corona-Zahlen Maskenpflicht und 3G wieder einzuführen.

DEHOGA begrüßt Entscheidung

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA begrüßt die Entscheidung der Staatsregierung. „Nun liegt es in der freien Entscheidung eines jeden, seiner Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber gerecht zu werden“, sagt DEHOGA-Bayern-Präsidentin und Chefin des Ayinger-Imperiums Angela Inselkammer.

„Ich bin froh, wenn wir nicht mehr die 3G-Regel kontrollieren müssen“, sagt die Chefin des Neuwirts in Garching, Monika Rieger. Der zeitliche Mehraufwand fällt nun weg. Das Ende der gesetzlichen Maskenpflicht sieht sie aber kritisch: „Ich bin weiter für die Maskenpflicht, zum Reingehen ins Lokal oder auf die Toilette.“ Ihre Angestellten sollen den Mund-Nasenschutz weiter tragen.

Noch gilt die Pflicht: Von Montag an können Kunden von Friseur Thomas Schweiger auf Masken verzichten. (Archivfoto) © Dieter Michalek

Wirte oder Einzelhändler können nach aktuellem Stand aber durchaus die Maskenpflicht durchsetzen – über ihr Hausrecht. Gewerbetreibende könnten so zum Tragen einer Maske auffordern. „Es ist gut, dass die Verantwortung nun beim Unternehmer liegt“, sagt Christoph Leicher, Regionalchef der Handelskammer. Masken würden von vielen Gästen und Kunden als angenehm befunden, die Maskenpflicht könne so ein Vorteil für betroffene Gewerbetreibende sein, so Leicher.

Friseur Thomas Schweiger von Monaco Cut in Ismaning lässt lieber seiner Kundschaft und auch den Mitarbeitern die Wahl – eine eigene Maskenpflicht gibt es mit ihm nicht. „Das muss jeder selbst entscheiden“, sagt er. Schweiger denkt, dass nun seine Kunden wieder länger im Laden bleiben. „Viele hatten Probleme mit der Maske.“

„Ich habe aber große Bedenken vor dem, was uns jetzt blüht“

Für Buchhändlerin Christine Helming aus Unterhaching ist das Tragen des Mund-Nasenschutzes „nicht dramatisch“, sie will ihre Kunden bitten, die Maske weiterhin anzulassen. „Ich habe aber große Bedenken vor dem, was uns jetzt blüht.“ Denn es wird zu „unschönen Diskussionen“ wegen des Maskengebots in ihrem Laden kommen, sagt Helming. Das Aus für die gesetzliche Maskenpflicht sei „vollkommen unüberlegt“. Die Diskussionen darum hätte der Bund nun auf Gewerbetreibende abgewälzt.

Das Aus für die gesetzliche Maskenpflicht provoziert Auseinandersetzungen. Auch andere Gewerbetreibende fürchten jetzt Konflikte in ihren Läden. „Die Leute, die weiter Maske tragen, wünschen sich, dass die anderen das auch tun. Und die anderen verstehen nicht, dass die Leute sie noch freiwillig tragen“, sagt Tobias Nöbauer, Inhaber des Edeka-Markts in Aying. „Die Edeka-Gruppe sollte vorgeben, weiter Maske zu tragen“, fordert er. Vieles werde nun davon abhängen, wie Kunden reagieren.

