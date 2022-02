Impfmüde: Kaum Immunisierungen mehr im Landkreis

Von: Max Wochinger

Schützender Stich: Der zweite Booster wird kaum in Anspruch genommen.

Kaum jemand im Landkreis München lässt sich derzeit die vierte Impfung verabreichen. Das Landratsamt bereitet sich derweil auf die Impfpflicht vor.

Landkreis – Im Landkreis München lässt sich kaum jemand die vierte Corona-Impfung verabreichen. Die 2. Auffrischung bekamen bisher nur knapp 1700 Menschen. Dabei ist auch die vierte Impfung wichtig, betonte Landrat Christoph Göbel (CSU).

Menschen über 70 Jahre, Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen sowie Angestellte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeberufen: Für diese Menschen empfiehlt die Ständige Impfkommission eine zweite Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Vakzin – frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung. Das Interesse an einer 4. Impfung ist bei diesen Menschen aber „sehr gering“, sagte Göbel bei einem virtuellen Pressegespräch am Donnerstag.



„Viele stufen die Pandemie nicht mehr als gefährlich ein“

Gut 700 Menschen wurden bisher durch die Impfzentren im Landkreis viert-immunisiert, 960 Bürger bekamen die Auffrischungsimpfung in den Arztpraxen. Das geringe Interesse sorgte im Gesundheitsamt für Verwunderung. Schließlich liegt die letzte Impfung bei dieser Personengruppe oft mehr als drei Monate zurück. „Viele stufen die Pandemie nicht mehr als gefährlich ein“, sagte Göbel. Er warnt sogleich vor neuen Mutationen, die auf uns zukommen könnten. Auch die Delta-Variante könnte Menschen mit geringem Impfschutz gefährlich werden. Deshalb habe das Landratsamt alle Pflegeeinrichtungen im Landkreis kontaktiert – um auf die zweite Auffrischungsimpfung hinzuweisen. Göbel selbst will sich die zweite Auffrischungsimpfung geben lassen, sobald die drei Monate seit der letzten Immunisierung verstrichen sind.



Die Impfzahlen sind „erschreckend niedrig“, so Göbel. Die Sonderaktionen des Landratsamts – auch für eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung – sind in der vergangenen Woche teils gänzlich gescheitert. Am 19. Februar etwa ließ sich bei einer Aktion in Ismaning niemand impfen. Auch die Anzahl der Corona-Testungen ist deutlich zurückgegangen.



Hospitalisierungsinzidenz steigt

Dabei ist die Hospitalisierungsinzidenz im Landkreis München auf 4,29 gestiegen. Vergangene Woche waren es noch 3,43. Der Wert weist die Covid-Krankenhauseinweisungen unter den in den letzten sieben Tagen gemeldeten Fällen aus, bezogen auf 100 000 Menschen.



Das Landratsamt bereitet sich indes auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht vor. Ungeimpfte Angestellte in Pflegeberufen sollen über ein einheitliches, digitales System dem Landratsamt gemeldet werden. Es soll dann ein verbindliches Aufklärungsgespräch geben, sagte der Landrat. Später werden betroffene Angestellte zur Impfung aufgefordert. Verweigern sie die Impfung, folgt „der Griff in die Kiste der verschiedenen Sanktionen“, so Göbel. Wie die Schritte im Einzelnen durchgesetzt werden sollen, darüber gebe es noch keine Info.

