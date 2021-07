Coronavirus im Landkreis München: Malteser-Impfbus kommt nach Unterföhring - Impf-Tage für Familien

News-Ticker

Alle Autoren schließen Florian Prommer

Günter Hiel

Patricia Kania

Die Zahl der Corona-Infizierten nimmt im Landkreis München wieder zu. Alle Informationen gibt es hier im Ticker.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz geht erstmals wieder leicht zurück

Aktuell sind 108 Personen infiziert.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Landkreis-München-Newsletter.

Update, 26. Juli, 15.14 Uhr: Und die nächste Impf-Aktion im Landkreis München: Nach dem Motto „Gut geschützt ins neue Schuljahr“ sind alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren eingeladen am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. Juli, mit ihren Familien und Geschwistern in die Impfzentren des Landkreises zu kommen – und das ohne Vorabregistrierung oder Termin. Eine Impfung ist auf Wunsch der Eltern bzw. der Sorgeberechtigten und nach ärztlicher Aufklärung möglich.

Pünktlich zum Ende der Ferien erfolgt die Zweitimpfung. Wer möchte und es sich zeitlich einrichten kann, erhält diese schon früher und geht dann gut geschützt in den Herbst.

Auch Studierende können sich aktuell impfen lassen. Am Campus Garching der TUM gibt es seit heute und noch bis Mittwoch ein Impfangebot für alle Studierenden und Angestellten. Vom 26. bis 28.07.2021 ein mobiles Impfteam jeweils von 9 bis 17 Uhr bereit. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Update, 26. Juli, 15.05 Uhr: Der Malteser-Impfbus kommt am Samstag, 31. Juli, nach Unterföhring. Von 8 bis 13 Uhr, zeitgleich mit dem Wochenmarkt, können sich alle Interessierten, die bisher noch keine Gelegenheit hatten, am Bürgerhaus eine Erstimpfung holen. Auch Zweitimpfungen sind möglich und Booster-Impfungen bei bereits Genesenen. Kommen kann jeder, der seinen Wohnsitz oder dauerhaften Aufenthalt in Deutschland hat – ganz gleich wo. Im Angebot sind am Samstag – bis auf Moderna – sämtliche gängigen Impfstoffe, solange der Vorrat reicht.

Auch Kinder und Jugendliche unter 18 werden geimpft; entsprechend der Zulassung ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech. Laut STIKO kann 12- bis 17-Jährigen auf Wunsch der Eltern oder der Sorgeberechtigten und nach ärztlicher Aufklärung eine Impfung angeboten werden. Auf der Website des RKI findet man eine Übersicht über die Impfung für Kinder und Jugendliche. Vor der Impfung muss eine besondere Aufklärung erfolgen und selbstverständlich das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegen.

Update, 23. Juli, 16.20 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt laut RKI um 3,7 auf 14,3.. Das Landratsamt meldet seit Donnerstag, 14 Uhr, 11 weitere Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Insgesamt gibt es seit Meldung des ersten Falls im Landkreis München am 4. Februar 2020 15.374 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 108 Personen infiziert. Insgesamt ergeben sich 2.682 Mutationsfälle aus Verdachts- und Bestätigungsdiagnose.

Unterdessen treibt der Landkreis seine Impfkampagne voran und organisiert gemeinsam mit Vereinen, Unternehmen und Organisationen Sonderimpfaktionen. So eröffnet am Montag. 26. Juli, der erste Impf-Drive-in in Taufkirchen.

Kommune Infizierte gesamt Fälle seit Vortagsmeldung Aschheim 451 Aying 196 +1 Baierbrunn 126 +1 Brunnthal 182 Feldkirchen 253 Garching 849 Gräfelfing 559 +1 Grasbrunn 216 Grünwald 509 Haar 1.473 Hohenbrunn 259 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 418 +1 Ismaning 678 +1 Kirchheim 440 Neubiberg 559 Neuried 331 +1 Oberhaching 640 Oberschleißheim 559 +1 Ottobrunn 1.042 Planegg 450 Pullach 490 Putzbrunn 293 Sauerlach 254 +1 Schäftlarn 197 Straßlach-Dingharting 109 Taufkirchen 902 +3 Unterföhring 497 Unterhaching 999 Unterschleißheim 1.443

Update, 23. Juli, 11.30 Uhr: Am Samstag, 31. Juli, von 14 bis 18 Uhr kommt das mobile Impfteam der Johanniter zum TSV Sauerlach in die Mehrzweckhalle Am Otterloher Feld 2 in Sauerlach. Wer will, kann sich hier ohne Terminvereinbarung gegen Corona impfen lassen. Die Impfung nimmt ein Arzt vor. „Wir helfen mit, dass sich noch mehr Menschen gegen Corona impfen lassen“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans Gruber vom TSV Sauerlach. „Deswegen beteiligen wir uns auch an der Aktion und möchten allen ein Impfangebot machen. Mehr Impfschutz bedeutet am Ende auch mehr Sport, weil die Gefahr von wieder erheblichen Einschränkungen im Sport mit zunehmender Impfquote geringer wird.“ Kinder und Jugendliche müssen mit einem Erziehungsberechtigten kommen. Mitzubringen ist ein amtliches Ausweisdokument und ein Impfpass, wenn vorhanden.

Update, 22. Juli, 16 Uhr: Der Aufwärtstrend bei den Infektionszahlen im Landkreis setzt sich fort. Die 7-Tage-Inzidenz steigt laut RKI um 2,3 auf 18. Sieben Neuinfektionen meldet das Landratsamt seit Mittwoch. Aktuell sind 104 Personen infiziert, 14.966 Personen gelten als statistisch genesen. Erfreulich ist, dass seit Wochen kein weiterer Todesfall zu beklagen ist. Seit dem 26. März 2020 wurden insgesamt 293 Todesfälle bestätigt.

Update, 21. Juli, 17.15 Uhr: Die Zahl der aktuell Infizierten und damit auch die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter im Landkreis. Aktuell gelten 104 Personen laut Landratsamt als infiziert, 14.959 als statistisch genesen. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt 15,7.

Update, 20. Juli, 15.30 Uhr: Seit Montag hat das Landratsamt zwölf Neuinfektionen registriert, die Zahl der Gesamtfälle im Landkreis steigt damit auf 15.345. Aktuell sind 96 Personen am Coronavirus erkrankt.

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt 15,4.

Update, 19. Juli, 16.03 Uhr: Die Inzidenz im Landkreis München ist über das Wochenende satt angestiegen. Lag sie am Freitag noch bei 11,4, weist das RKI am Montag einen Wert von 15,1 aus.

Grund dafür sind auch die 24 Neuinfektionen, die über das Wochenende hinzugekommen sind. Insgesamt haben sich damit 15.333 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Akut erkrankt sind 90 Personen.

Update, 16. Juli, 16.30 Uhr: Neun neue Coronavirus-Infektionsfälle meldet das Landratsamt am Freitag. Aktuell gelten 72 Personen als infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt laut Robert-Koch-Institut leicht von 11,7 auf 11,4. Insgesamt gelten 14.944 Personen als statistisch genesen.

Update, 15. Juli, 16.07 Uhr: Elf Neuinfektionen hat das Landratsamt seit Mittwoch registriert, die Zahl der Gesamtfälle im Landkreis steigt damit auf 15.300 (ein Datensatz entfernt). Aktuell sind 65 Personen infiziert.

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz steigt auf 11,7.

Update, 14. Juli, 15.44 Uhr: Ist das die Trendwende im Landkreis? Nachdem die Infektionszahlen wochenlang gefallen sind, nehmen sie nun wieder zu. Seit Dienstag hat das Landratsamt 5 Neuinfektionen registriert, akut infiziert sind demnach 58 Personen. Insgesamt sind 15.290 Landkreis-Bürger am Coronavirus erkrankt (ein Datensatz entfernt).

Auch die Inzidenz steigt wieder. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt 10,3.

Update, 13. Juli, 16 Uhr: Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis steigt wieder. waren es gestern noch 47, meldet das Landratsamt München am Dienstag 55 aktuell Infizierte. Elf Neuinfektionen wurden seit Montagmittag registriert. Die Gesamtzahl aller Fälle steigt auf 15.286. Insgesamt gelten 14.938 Personen als statistisch genesen. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt aber unverändert 9,7.

Im Landkreis München haben seit Start der Impfungen 178.942 Personen eine Erstimpfung erhalten (Veränderung gegenüber dem Vortag: 647), 135.265 verfügen bereits über den vollständigen Impfschutz (Erst- und Zweitimpfung; Veränderung gegenüber dem Vortag: 658). Insgesamt wurden somit 314.207 Impfungen.

Update, 12. Juli, 15.30 Uhr: So viele Neuinfektionen gab es schon einige Wochen nicht mehr: Seit Freitag hat das Landratsamt 15 neue Corona-Fälle registriert. Folglich schnellt auch die Sieben-Tage-Inzidenz nach oben auf 9,7 (Freitag: 5,7).

Insgesamt sind 15.277 Landkreis-Bürger am Coronavirus erkrankt (drei Datensätze entfernt), aktuell sind laut Landratsamt 47 Personen infiziert.

Update, 9. Juli, 15.15 Uhr: Acht neue Infektionsfälle meldet das Landratsamt am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt unverändert bei 5,7. Die Zahl der aktuell Infizierten steigt von 35 auf 40. Insgesamt gelten 14.932 Personen als statistisch genesen.

Update, 8. Juli, 16.14 Uhr: Vier Neuinfektionen meldet das Landratsamt seit Mittwoch. Die Inzidenz steigt leicht auf 5,7. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 5,1. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 15.257 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Derzeit sind es 35 Personen. 14.929 Personen gelten als statistisch genesen. Und auch beim Impfen gibt der Landkreis nochmal Gas: Ab sofort kann man sich in den vier Impfzentren auch ohne Termin impfen lassen.

Update, 7. Juli, 16.20 Uhr: Die Inzidenz im Landkreis München macht einen Satz nach oben. Für den Mittwoch weist das RKI einen Wert von 5,1 aus, tags zuvor waren es 3,4. Seit Dienstag sind derweil vier Neuinfektionen hinzukommen, die Gesamtfallzahl im Landkreis steigt damit auf 15.253. Akut infiziert sind 35 Personen.

Update, 6. Juli, 16.22 Uhr: Acht Neuinfektionen hat das Landratsamt seit Montag registriert, akut erkrankt sind 34 Personen. Insgesamt haben sich im Landkreis München 15.249 Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 3,4.

Update, 5. Juli, 15.37 Uhr: Das Wochenende ist rum, die neuen Corona-Zahlen aus dem Landkreis München da: Seit Freitag hat das Landratsamt sechs Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Gesamtfällt steigt damit auf 15.241. Akut erkrankt sind 29 Landkreis-Bürger.

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt 4,3.

Update, 2. Juli, 17.10 Uhr: Das Infektionsgeschehen im Landkreis München ist weiter rückläufig. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf ein Rekord-Tief von 3,4 laut Robert Koch-Institut (RKI).

Das Landratsamt meldet am Freitag nur drei weitere Neuinfektionen. 33 Personen gelten derzeit als infiziert. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 293. Insgesamt gelten 14.909 Menschen als statistisch genesen.

Update, 1. Juli, 16.35 Uhr: Der Trend bleibt in Takt: Seit Mittwoch hat das Landratsamt nur zwei Neuinfektionen registriert, insgesamt sind damit 15.232 Landkreis-Bürger am Coronavirus erkrankt. Akut infiziert sind 35 Personen. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt 3,7.

Update, 30. Juni, 15.39 Uhr: Das gab es auch schon sehr, sehr lange nicht mehr: keine Neuinfektionen im Landkreis München! Seit Dienstag hat das Landratsamt keine weiteren Fälle registriert, die Zahl der Aktiv-Infizierten sinkt auf 37. Insgesamt haben sich 15.230 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert (zwei Datensätze wurden gelöscht).

Trotz der fehlenden Neuinfektionen steigt die vom Robert Koch-Institut (RKI) ermittelte 7-Tages-Inzidenz von 3,7 auf 4,6.

Update, 30. Juni, 11.30 Uhr: – Aktuell sind 15 Landkreis-Bürger mit der Delta-Variante des Corona-Virus infiziert. Das sind fast doppelt so viele wie in der Vorwoche (sieben Fälle). Die Zahl der Verdachtsfälle liegt konstant bei 36. Im Landkreis München leben rund 350.000 Menschen. Die Zahl der Infektionen mit der deutlich ansteckenderen Delta-Mutation wird ansteigen, diese Einschätzung hatte Gesundheitsamts-Leiter Gerhard Schmid schon bei der Pressekonferenz des Landratsamts vor einer Woche abgegeben. Angesichts steigender Impfquoten hofft man allerdings, eine vierte Welle abschwächen zu können. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt aktuell bei 4,6.

Update, 29. Juni, 17.13 Uhr: Mit etwas Verspätung liegen die aktuellen Corona-Zahlen aus dem Landratsamt vor. Seit Montag gab es sieben Neuinfektionen, was zur Folge hat, dass die Zahl der Gesamtfälle im Landkreis auf 15.232 steigt. Aktuell erkrankt sind 46 Bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil auf 3,7.

Update, 28. Juni, 15.55 Uhr: Nach der wochenendlichen Melde-Pause vermeldet das Landratsamt fünf Neuinfektionen seit Freitag, die Zahl der Gesamtfälle steigt damit auf 15.225 (ein Datensatz wurde entfernt). Akut erkrankt sind 48 Landkreis-Bürger. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz sinkt auf 4,0.

Update, 25. Juni, 15.45 Uhr: Das Landratsamt vermeldet seit Donnerstag zwei weitere Fälle einer Infektion. Insgesamt haben sich 15.221 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tage-Inzidenz liegt bei 6,3.

Update, 24. Juni, 15.49 Uhr: Traurige Nachrichten aus dem Landratsamt: Eine Frau Anfang 70 ist am Coronavirus gestorben. Sie starb in einem Krankenhaus, es waren demnach mehrere Vorerkrankungen bekannt. Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis steigt damit auf 293.

Update, 24. Juni, 15.43 Uhr: Das Inzidenz-Kuddelmuddel hat ein Ende, die Behörden scheinen den Wert korrigiert zu haben. Für den Donnerstag weist das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 7,7 im Landkreis München aus.

Hinzukamen seit Mittwoch laut Landratsamt drei Neuinfektionen, die Zahl der Gesamtfälle im Landkreis steigt damit auf 15.219. Aktuell infiziert sind 61 Personen.

Update, 24. Juni, 12.06 Uhr: Der für den morgigen Freitag geplante 1. Feierabendmarkt 2021 am Bürgerplatz Oberschleißheim kann aufgrund geltender Corona-Regeln nicht stattfinden. Das teilte die Gemeinde mit. Aufgrund der kürzlich bekannt gemachten aktuellen Rahmenverordnung des Bayerischen Innenministeriums dürfen Märkte explizit nicht so gestaltet sein, dass sie „besondere Besucherströme anziehen“ oder „Volksfestcharakter“ aufweisen. Zwar war nach Angaben der Gemeinde im Schleißheimer Rathaus ein Konzept für einen kleineren „Feierabendmarkt light“ entworfen worden, doch machte diese Regelung nun auch diese Planung zunichte.

Für den 2. Feierabendmarkt, der für den 16. Juli angesetzt ist, werde nun neu geplant, denn Kulturveranstaltungen mit festem Rahmen (fester Bestuhlung, Besucherregistrierung, Hygienekonzept) können aktuell stattfinden. Die gerade für den Feierabendmarkt gewünschte Kombination von Markt mit Musik und Unterhaltung in ungezwungener Atmosphäre sei jedoch heuer leider – noch – nicht möglich.



Update, 23. Juni, 16.20 Uhr: Der Negativ-Trend im Landkreis München ist weiterhin intakt: Seit Dienstag hat das Landratsamt nur zwei Neuinfektionen registriert., insgesamt gab es damit 15.216 Corona-Erkrankungen (ein Datensatz entfernt). Aktuell sind 65 Personen infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil auf 17,4. Doch wie schon in den Vortragen kommt es zu größeren Abweichungen zwischen der vermeldeten Anzahl der Neuinfizierten und der Inzidenz. „Wir haben die verantwortlichen Stellen um möglichst rasche Klärung des Ursprungs der bei den übergeordneten Stellen vermeldeten Fälle gebeten“, meldet das Landratsamt.

Update, 22. Juni, 16.08 Uhr: Vier Neuinfektionen hat das Landratsamt seit Montag registriert, akut erkrankt sind demnach 66 Personen. Insgesamt haben sich damit 15.215 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus angesteckt (zwei Datensätze entfernt).

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt 20,8. Doch nach wie vor kommt es zu größeren Abweichungen zwischen der vermeldeten Anzahl der Neuinfizierten sowie der 7-Tage-Inzidenz

Update, 22. Juni, 15.15 Uhr: Jeder Dritte im Landkreis München ist bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nachweisen können Geimpfte das per App. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Update, 21. Juni, 15.57 Uhr: Nach der Meldepause am Wochenende starten wir mit traurigen Nachrichten in die neue Woche. Ein Frau Anfang 80 aus dem Landkreis ist in einem Krankenhaus am Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Landkreis München erhöht sich damit auf 292.

Seit Freitag hat das Landratsamt außerdem zwölf Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Gesamtfällt im Landkreis München steig damit auf 15.213 (drei Datensätze entfernt). Aktuell infiziert sind 73 Personen.

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt 21,7. Allerdings kommt es aktuell zu größeren Abweichungen zwischen der vermeldeten Anzahl der Neuinfizierten sowie der 7-Tage-Inzidenz bei LGL und RKI und der dem Gesundheitsamt im Landratsamt München bekannten Infektionslage. „Wir haben die verantwortlichen Stellen um möglichst rasche Klärung des Ursprungs der bei den übergeordneten Stellen vermeldeten Fälle gebeten“, heißt es aus dem Landratsamt.

Update, 18. Juni, 16.45 Uhr: Das Landratsamt vermeldet seit Donnerstag sieben weitere Fälle einer Infektion. Insgesamt haben sich 15.204 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Ein Datensatz wurde entfernt. Dass das Robert-Koch-Institut (RKI) eine 7-Tage-Inzidenz von 20,8 ermittelt hat, liegt laut dem Landratsamt an einem Übertragungsfehler der Daten. So habe das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitgeteilt, dass es aus technischen Gründen „zum Aktualisierungszeitpunkt 18.06.2021 zu einer Übererfassung der Zahlen für den Landkreis München“ gekommen ist.

Update, 18. Juni, 14.55 Uhr: 28 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern erhalten Sonderkontingente an Impfstoff, um regionale Ungleichgewichte auszugleichen. Das kündigte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) an. Darunter ist auch der Landkreis München. Laut Impfstatistik des Landratsamts haben aktuell knapp 43 Prozent der Gesamtbevölkerung bisher eine Erstimpfung erhalten, erst 27 Prozent verfügen über den vollen Impfschutz (Stand 18. Juni). Da käme die Sonderlieferung gerade recht. Für alle betroffenen Landkreise stehen 100 000 zusätzliche Dosen des Impfstoffs Moderna zur Verfügung, je zur Hälfte für Erst- und Zweitimpfungen. Hinzu kämen noch 40 000 Extra-Dosen Astrazeneca. Die zusätzlichen Lieferungen würden nicht von den Arztpraxen abgezweigt, es handele sich um eine Umverteilung des für die Impfzentren geplanten Impfstoffs. 800 zusätzliche Astrazeneca-Dosen bekommt der Landkreis in der nächsten Woche sowie 800 Extra-Dosen Moderna in der übernächsten Woche für die Erstimpfung, wie eine Sprecherin des Landratsamtes am Freitag sagte.

Update, 17. Juni, 15.44 Uhr: Der Abwärtstrend setzt sich fort: Nur drei Neuinfektionen hat das Landratsamt seit Mittwoch registriert, akut erkrankt sind demnach 93 Personen. Insgesamt haben sich damit 15.198 Landkreis-Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt 12,8.

Update, 16. Juni, 16.15 Uhr: Das Landratsamt vermeldet einen weiteren Todesfall. Wie die Behörde mitteilt, handelt es sich um einen Mann Mitte 60, der im Krankenhaus gestorben ist. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 291. Die Infektionszahlen im Landkreis München sind weiterhin auf niedrigem Niveau, seit Dienstag sind sieben Fälle dazugekommen. Damit haben sich insgesamt 15.195 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Akut erkrankt sind 94 Landkreis-Bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut RKI auf 11,7.

Update, 15. Juni, 16.03 Uhr: Die Infektionszahlen im Landkreis München sind weiterhin auf niedrigem Niveau, seit Montag sind sieben Fälle dazugekommen. Damit haben sich insgesamt 15.188 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Akut erkrankt sind 101 Landkreis-Bürger. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt laut RKI auf 12,3.

Update, 14. Juni, 15.42 Uhr: Nach der Daten-Pause über das Wochenende sind nun die aktuellen Infektionszahlen da: Seit Freitag gab es im Landkreis München 17 Neuinfektionen, die Zahl der Gesamtfällt steigt damit auf 15.181. Aktuell sind laut Landratsamt 109 Personen infiziert.

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) für den Landkreis München ermittelte 7-Tages-Inzidenz beträgt 15,7.

Update, 11. Juni, 18 Uhr: Am Wochenende wird das Landratsamt aufgrund der niedrigen Inzidenz vorerst keine Fallzahlen mehr veröffentlichen. Aktuelle Zahlen gibt es erst wieder am Montag.

Update, 11. Juni, 16.25 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Das Landratsamt meldet sieben Neuinfektionen seit Donnerstag. Damit gibt es insgesamt 15.164 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 122 Personen infiziert. Insgesamt wurden 2.597 Mutationsfälle bestätigt. Laut RKI liegt die Inzidenz derzeit bei 14,6.

Update, 10. Juni, 16.03 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück, für den Donnerstag weist das RKI einen Wert von 13,1 aus. Seit Mittwoch sind zehn Neuinfektionen dazugekommen, die Gesamtfallzahl im Landkreis München steigt damit auf 15.157. Aktuell infiziert sind 135 Personen. Weiterhin finden in den Impfzentren nur Zweitimpfungen statt. Wann die Erstimpfungen weitergehen, ist unklar.

Update, 9. Juni, 16.30 Uhr: Das Landratsamt meldet sechs Neuinfektionen. Damit gibt es insgesamt 15.147 bestätigte Infektionsfälle. Drei Datensätze wurden entfernt. Aktuell sind 135 Personen infiziert. Insgesamt wurden 2.581 Mutationsfälle bestätigt. Laut RKI liegt die Inzidenz derzeit bei 16,0.

Update, 8. Juni, 16 Uhr: Das Landratsamt meldet zwölf Neuinfektionen. Damit gibt es insgesamt 15.144 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 132 Personen infiziert. Insgesamt wurden 2.580 Mutationsfälle bestätigt. Laut RKI liegt die Inzidenz derzeit bei 16,5.

Update, 7. Juni, 15.52 Uhr: Die Inzidenz sinkt weiter. Heute meldet das Landratsamt einen Wert von 16,5. Auch die Neuinfektionen bleiben niedrig mit neun Fällen. Damit gibt es insgesamt 15.132 bestätigte Infektionsfälle (ein Datensatz wurde entfernt). Aktuell sind 144 Personen infiziert. Insgesamt wurden 2.580 Mutationsfälle bestätigt. Es gelten 14.700 Personen als statistisch genesen.

Update, 6. Juni, 16 Uhr: Das Landratsamt meldet eine 7-Tage-Inzidenz von 18,3, damit ist der Wert weiter gesunken. Seit Samstag gibt es nur drei weitere Infektionsfälle. Aktuell sind 144 Menschen infiziert. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei mittlerweile 15.124. 14.692 Personen gelten als statistisch genesen.

Update, 4. Juni, 15.40 Uhr: Das Landratsamt meldet elf Neuinfektionen. Damit gibt es insgesamt 15.113 bestätigte Infektionsfälle (drei Datensätze wurden entfernt). Aktuell sind 154 Personen infiziert. Insgesamt wurden 2.560 Mutationsfälle bestätigt. Insgesamt gelten 14.671 Personen als statistisch genesen. Die Inzidenz beträgt 22.

Update, 3. Juni, 15.36 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen sinkt deutlich. Das Landratsamt meldet sieben neue Fälle. Damit gibt es insgesamt 15.105 bestätigte Infektionsfälle (zwei Datensätze wurden entfernt). Aktuell sind 163 Personen infiziert. Insgesamt wurden 2.558 Mutationsfälle bestätigt. Insgesamt gelten 14.654 Personen als statistisch genesen. Die Inzidenz liegt bei 23,4.

Update, 2. Juni, 17.56 Uhr: Das Landratsamt meldet eine Inzidenz von 23,1. Seit gestern sind auch die Neuinfektionen auf 19 weitere Fälle gestiegen. Damit gibt es insgesamt 15.100 bestätigte Infektionsfälle (zwei Datensätze wurden entfernt). Aktuell sind 170 Personen infiziert. Insgesamt wurden 2.548 Mutationsfälle bestätigt. Insgesamt gelten 14.642 Personen als statistisch genesen.

Update, 1. Juni, 16.16 Uhr: Nach Wochen verkündet das Landratsamt einen weiteren Todesfall. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Frau Ende 60, die in einem Krankenhaus verstorben ist. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit auf 288. Seit gestern haben sich 15 Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Damit gibt es insgesamt 15.083 bestätigte Infektionsfälle (ein Datensatz wurde entfernt). Aktuell sind 183 Personen infiziert. Insgesamt wurden 2.531 Mutationsfälle bestätigt. Insgesamt gelten 14.612 Personen als statistisch genesen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 22.

Die Infektionszahlen der Vorwochen finden Sie in hier.