„Das ist nicht bloß eine Ordnungswidrigkeit“: Polizei geht gegen Corona-Partys vor

Die Polizei im Landkreis München will konsequent gegen Corona-Partys vorgehen und gegen diejenigen, die sich nicht an die Vorgaben der Staatsregierung halten.

Landkreis – Es ist so frühlingswarm, dass auch im Schatten, auf der Terrasse eines Lokals im südöstlichen Landkreis, die Gäste beieinanderstehen. Sie prosten sich mit Weißbier zu, ratschen und tauschen Schulterklopfer aus. Griabig. Plötzlich fährt eine Polizeistreife vor, die Beamten wechseln ernste Worte mit dem Wirt. Seine Gäste halten sich nicht an die staatlich verordneten Abstandsregeln in der Coronakrise. Das könne eine Anzeige geben. Es ist zwanzig vor drei, gleich ist ohnehin Sperrstunde. Die Gäste sind zumeist Männer gesetzteren Alters, neuerdings Teil einer Risikogruppe. Ihrem Verhalten ist das nicht anzumerken. Sie und der Wirt wirken nach dem Besuch der Polizei eher genervt als schuldbewusst.

Ein Verhalten, das die Beamten, dieser Tage auf Trab hält: Überall, wo es sich aushalten lässt, tummeln sich Spaziergänger, Cafébesucher, Sonnenhungrige. Weniger als sonst, aber obwohl Staats- und Bundesregierung seit Tagen mit einer Ausgangssperre drohen, halten sich viele nicht an das Verbot der Grüppchenbildung. In Unterföhring hat das am Donnerstag sogar die Kavallerie auf den Plan gerufen.

Konsequentes Vorgehen, „aber immer mit Augenmaß“

„Wir sind von zwei berittenen Kollegen unterstützt worden“, erzählt Albert Bauer, Leiter der Polizeidienststelle in Ismaning. Für Beamte hoch zu Ross biete sich das Gelände an den Isarauen und am Feringasee an. Und gerade dort gab es am Donnerstag für die Gesetzeshüter jede Menge zu tun. „Viele Leute haben am See gegrillt“, sagt Bauer. Bei Kleinstgruppen habe man die Personen gebeten, den Sicherheitsabstand einzuhalten, größere Gruppen ab fünf Personen habe man aufgelöst. „Aber immer mit Augenmaß“, betont Bauer. Wenn es sich um eine einzelne Familie gehandelt habe, habe man ein Auge zugedrückt, bei allen anderen Gruppen aber keine Nachsicht gezeigt. „Da waren wir natürlich konsequent.“ Echte Probleme habe es kaum gegeben. „Die Leute sind überwiegend kooperativ.“

Alles rund um das Coronavirus im Landkreis München erfahren Sie hier im Ticker.

Das bestätigt Armin Ganserer, Leiter der Ottobrunner Inspektion. „Es gibt eine gewisse Grundakzeptanz in der Bevölkerung für die Einschränkungen – auch bei den Jugendlichen“, sagt er. Natürlich müsse man viele erst aufklären. Aber das Beispiel Skaterpark im Landschaftspark zwischen Unterhaching, Neubiberg und Ottobrunn zeige, dass ein Verbot funktionieren kann. „Da war zuletzt kaum noch jemand“, sagt Ganserer.

„Das ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat“

Natürlich gebe es gerade unter den Jugendlichen und Heranwachsenden auch schwarze Schafe. „Die meiden jetzt öffentliche Plätze und suchen sich mehr und mehr dunkle Ecken.“ Am Grillplatz hinter der Leonhardikirche in Siegertsbrunn haben seine Beamten zuletzt knapp eine Coronaparty verpasst. „Die Bürgermeisterin hat uns alarmiert. Als die Streife nach einem anderen Einsatz dort eintraf, waren nur noch die leeren Flaschen da“, erzählt er. Gegen solche Versammlungen will Ganserer rigoros Vorgehen. „Das ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat“, betont er und verweist auf den § 75 des Infektionsschutzgesetzes. „Dafür kann es Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren geben.“

Entschlossen zeigt sich auch die Staatsregierung. Sie kündigte am Freitag eine Ausgangsbeschränkung an, die ab dem heutigen Samstag gilt. Gasstätten müssen schließen, außer sie bieten Essen zum Mitnehmen an. Das trifft auch die eingangs erwähnten Weißbier-Genießer. Sie müssen jetzt zuhause trinken – möglichst allein.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.