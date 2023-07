Der Herrgott muss ausziehen: Kirche St. Benedikt in Ebenhausen verliert ihre Bestimmung als Sakralbau

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Zu groß, zu teuer im Unterhalt: die Kirche St. Benedikt in Ebenhausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Kirche St. Benedikt in Ebenhausen ist zu groß konzipiert, in die Jahre gekommen und nicht mehr zu retten. Sie verliert jetzt ihre sakrale Bestimmung.

Ebenhausen – Die Entscheidung ist gefallen: Die Erzdiözese München und Freising hat beschlossen, die Kirche St. Benedikt in Ebenhausen zu profanieren, sprich, der Sakralbau wird der Alltäglichkeit übergeben. Der sakrale Bestimmungsgrund endet mit dem Dekret des Erzbischofs. Das wird in den kommenden Wochen erwartet. Pfarrer Stefan Scheifele, Vorsitzender des Pfarrverband Schäftlarn, spricht darüber.

Herr Pfarrer Scheifele, wann haben Sie von der geplanten Schließung erfahren?

Das war Anfang bis Mitte vergangener Woche. Daraufhin wurde sofort für Donnerstag eine gemeinsame Sitzung des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderats einberufen.

Was sind die Gründe für die Profanierung?

Als Grund gilt sicherlich der nicht leistbare Renovierungsstau an Dach, Gemäuer und Untergrund. Was augenblicklich geschieht, die Abnahme des Daches, geschieht aus der Verkehrssicherungspflicht heraus, um jeglichen Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. (In den Dachschindeln wurde Asbest gefunden – Anmerkung der Redaktion).

Gab oder gibt es keine andere Möglichkeit? Beispielsweise die Finanzierung einer Renovierung durch Spenden?

Mit einer gewissen Blauäugigkeit könnte sich eine Renovierung bei einem Spendenaufkommen von 1,5 bis 2 Millionen Euro eventuell verwirklichen lassen. Damit ist aber nicht der Unterhalt gesichert, der uns bereits jetzt die Haare vom Kopf frisst.

Wie viele Gläubige sind durch die Schließung betroffen?

Ebenhausen ist eine kleine Pfarrei. Wir haben hier etwa 960 Katholiken verzeichnet. Selbst wenn jeder 1000 Euro spenden würde, kämen wir nicht an einen dauerhaften Erhalt und Unterhalt. St. Benedikt ist zu groß, zu teuer und zu kaputt.

Welche Möglichkeiten gibt es nun, den Gottesdienst zu besuchen?

Wir haben im Pfarrverband sonntags insgesamt sieben Möglichkeiten, gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. Wie zum Beispiel in St. Georg, Hohenschäftlarn, dem Kloster Schäftlarn oder auch St. Michael in Zell. Hier wird als schon lange währende Konstante jeden Sonntag Abend die Messe gefeiert. So gesehen, sind wir gut aufgestellt.

Wie lange wird die Übergangszeit bis zur Profanierung dauern’? Sprich, wann wird der letzte Gottesdienst gefeiert?

Darüber sind wir im Gespräch mit dem Regionalteam des Weihbischofs für die Region Süd, Rupert Graf zu Stolberg. Was passiert dann mit St. Benedikt? Auch zu diesem Punkt braucht es jetzt Gespräche mit Weihbischof zu Stolberg, Kirchenverwaltung und Kommune.

Wie sind bislang die Reaktionen auf diesen Beschluss?

Diesen Weg der Trauer müssen wir nun gemeinsam gehen. Trauer entsteht, wo Vertrautes nicht mehr da ist. Trost kommt aus neuen Erfahrungen von der Treue Gottes zu uns Menschen. Die Menschen, die davon erfahren haben, sind berechtigt traurig in ihren Reaktionen, aber ebenso offen für den Weg, der nun vor uns steht.

Und wie geht es Ihnen dabei?

Als zuständiger Pfarrer vor Ort ist es nun in meiner Verantwortung, diesen Weg der Trauer zu begleiten, Weg aufzuzeigen und das Gute, das erlebt werden durfte in St. Benedikt, zu würdigen. Die Erarbeitung einer wohligen Erinnerungskultur steht in der Zielperspektive als Pate für eine freudig erfahrbare Christgläubigkeit in der Jetztzeit und in der Zukunft.

Wie läuft eine Profanierung ab?

Für die Profanierung einer Kirche gibt es in der katholischen Kirche feste liturgische Vorgaben, die ich im Einzelnen jetzt auch erst einmal aus meinem Studienaufzeichnungen rauskramen darf. Ich weiß nur noch, dass der Altar beim letzten Gottesdienst seine Bestimmung verliert, in dem die Reliquien herausgenommen werden und, so hieß es seinerzeit in der Liturgievorlesung, dass der Altar zerstört werden muss, um nicht bei einer profanen Weiterverwendung missbräuchlichen Verwendung erfährt.

Inwiefern?

So soll ein Altar nach einer Profanierung niemals ein Bar-Tisch werden, beispielsweise in einem Vorgarten als Blumenablage landen. Der Altar ist das Zentrum der Gemeinde, hier kommt Gott in seiner Verwandlungskraft zu den Menschen in dem er Brot und Wein in seinen Leib und Blut verwandelt. Die Menschen, die diese Heilige Eucharistie in sich aufnehmen, erfahren die höchste Begegnungsstufe mit Gott, spürbar und erfüllend zugleich. Somit verbietet es sich aus sich heraus, dass ein Altar irgendeiner anderen Verwendung zugeführt wird. Ob nun eine solche Zerstörung vor den Augen der Gläubigen passieren wird, muss erst noch entschieden werden. Das Bild einer bohrenden Hilti vor den Augen der Gläubigen ist wohl kaum vorstellbar.

Historie der Kirche

St Benedikt wurde 1961 erbaut. Bis dato besuchten die Ebenhauser die Klosterkirche oder St. Michael in Zell, um Gottesdienst zu feiern. Architekt war Hans Hepp, seit 1959 Leiter des Erzbischöflichen Bauamtes in Freising und zuständig für den Neubau und die Restaurierung katholischer Kirchen. Nach vierjähriger Bauzeit wurde das Bauwerk St. Benedikt von Abt Ambros Rueß geweiht. Der ehemalige Abt des nahe gelegenen Kloster Schäftlarn, einer Benediktinerabtei, Sigisbert Mitterer, schenkte der Kirche damals eine Figur des Heiligen. Viele bekannte Künstler wie Professor Franz Nagel von der Akademie der Bildenden Künste München und Hans Grießmeyer aus Ebenhausen arbeiteten an der Innenausstattung mit. Das Fresko hinter dem Altar stellt die himmlische Stadt Jerusalem dar. Ursprünglich wurde die Kirche so konzeptioniert, um einer großen Anzahl an Gläubigen Platz zu bieten. Doch der Ortsteil Ebenhausen entwickelte sich nicht so schnell wie erwartet.

