Der Landkreis München richtet einen Nothilfefonds ein

Mit diesem Plakat wird für den Nothilfefonds geworben. © Landkreis München

Auch künftig will der Landkreis München in Notlagen helfen. Der bewährte Corona-Hilfsfonds bleibt deshalb bestehen.

Landkreis – Der Corona-Hilfsfonds des Landkreises München hat vielen Menschen unbürokratisch geholfen. Das Spendenkonto, das im Februar 2021 eingerichtet worden war, bleibt bestehen, nun aber als allgemeiner „Nothilfefonds im Landkreis München“.

Insgesamt 53 671 Euro haben wohltätige Menschen überwiesen. Der AWO-Kreisverband hatte ein Konto bei der Kreissparkasse eingerichtet und verwaltet. Die Gelder wurden über die AWO und andere Sozialverbände weitergeleitet, die über ihre Sozialberatungen den Bedürftigen in der Regel bis zu 500 Euro zukommen ließen. 49 000 Euro wurden bisher ausgezahlt, beispielsweise wurden Mietschulden übernommen, wenn eine Wohnungskündigung drohte. Auch Zahnersatz, Brillengläser oder Hörgeräte wurden finanziert, Geräte für Homeschooling angeschafft oder erhöhte Ausgaben bei Erkrankungen übernommen. Auch künftig will der Landkreis München in Notlagen helfen, etwa Personen, die durch die Energiekrise in Schwierigkeiten geraten. Das hat der Sozialausschuss jetzt einstimmig beschlossen.

Alles kommt den Menschen zugute

Landrat Christoph Göbel (CSU) betonte: „Kein einziger Cent des gespendeten Geldes wird für Verwaltungsaufgaben oder Werbung ausgegeben, alles kommt Menschen in Not zugute.“ Um den Fonds zu Beginn bekannt zu machen, hatte der Landkreis rund 40 000 Euro aus einem anderen Budget in eine Werbestrategie, Plakate und Anzeigen investiert. Künftig übernehmen die Wohlfahrtsverbände die Öffentlichkeitsarbeit in Eigenregie. SPD-Fraktionssprecher Florian Schardt (SPD) schlug vor: „Wir sollten den Hilfsfonds auch in Gemeindeblättern und bei Bürgerversammlungen bekannt machen und das Marketing pragmatisch halten.“ Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) lobte: „Der Landkreis hat hier etwas Tolles gemacht. Die Sensibilität ist gewachsen.“ Sie riet, einen Button auf der Landkreis-Webseite zu installieren, und um Spenden zu bitten: „Es gibt Menschen, die Geld haben und gerne etwas abgeben. An die müssen wir herankommen.“ Etwas mehr Spenden hätte sich Barbara Bogner (UBV) für den Corona-Hilfsfonds erwartet, wo man doch so viel geworben habe.

Die Überlegung, eine eigene Landkreis-Stiftung ins Leben zu rufen, stellte Landrat Göbel im Verlauf der Diskussion zurück. Nicola Gerhardt (CSU) hält die Idee langfristig für richtig. Man sollte Stifter, die im eigenen Namen einen Hilfsfonds gründen wollen, bestärken. Fürs Erste sicherte Landrat Göbel eine Liste zu, die den Gemeinden einen Überblick über bestehende Hilfsfonds und Stiftungen geben soll. mm

Nothilfefonds:

Kontoinhaber: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Land e.V. IBAN: DE61 7025 0150 0029 6183 86 Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, Kontozusatztext: Nothilfe LK München