Dichterer Takt: Diese Änderungen bringt der Fahrplanwechsel im Landkreis München

Von: Charlotte Borst

Das Pilotprojekt FLEX ist ein flexibler On-Demand-Service. Die Fahrgäste können über die MVV-App oder die Tel. 089/ 41 42 43 44 rund um die Uhr buchen. Innerhalb von 15 bis 30 Minuten nach der Buchung soll eine Fahrmöglichkeit bereitgestellt werden. © MVV/ LRA

Landkreis – Zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, gibt es zahlreiche Änderungen und Verbesserungen bei den Verkehrsangeboten im Verbundraum.

Minifahrpläne liegen wieder in den Rathäusern und Bussen aus. Trotz der angespannten Finanzierungslage und trotz Fahrermangels werden Angebote ausgeweitet. Hier die Neuerungen für S- und U-Bahn, Bus und Tram im Landkreis München:

Im Flex-Bus fast bis vor die Haustür

Seit Mitte Oktober 2022 verkehrt in zwei Pilotgebieten im südlichen Landkreis München der On-Demand-Service Flex. Er bietet, in einem Gebiet mit Tagverkehr (Sauerlach, Brunnthal im südlichen Teil und Aying) und in einem Gebiet mit Nachtverkehr (Taufkirchen, Unter- und Oberhaching, westlich der Autobahn A8), flexible Mobilität auf Abruf. Die Strecke wird dabei je nach Buchungen gewählt. Die Fahrgäste können über die MVV-App oder die Tel. 089/ 41 42 43 44 rund um die Uhr buchen. Innerhalb von 15 bis 30 Minuten nach der Buchung soll eine Fahrmöglichkeit bereitgestellt werden. Ein Ticket kann man im Bus kaufen. Sieben Kleinbusse stehen nachts zur Verfügung, tags fünf Busse. Zwei Busse sind geeignet für Menschen, die einen Rollstuhl nutzen oder einen Kinderwagen dabei haben.

Unterföhring: Bus 188 und Bus 189

Die Buslinie 188 fährt unter der Woche am Abend eine Stunde länger. Vier Fahrten je Richtung zwischen Unterföhring, Fichtenstraße und St. Emmeram finden zusätzlich statt. Die Linie 189 befährt in Unterföhring künftig einen neuen Linienweg über die Beta-Straße. Die Haltestellen Unterföhring Beta-Straße, Unterföhring Heinrich-Hildebrand-Weg und Unterföhring ZDF-Straße werden neu bedient, die Haltestellen Unterföhring Dieselstraße und Unterföhring Medienallee entfallen und werden zukünftig von der MVV-Regionalbuslinie 234 angefahren.

Expressbus X201 hält in Oberschleißheim

Auf der MVV-Expressbuslinie X201 werden die Haltestellen „Oberschleißheim, Lustheim“ und „Dachau, Obergrashof“, sowie die neu eingerichtete Haltestelle „Dachau, Kopernikusstraße Abzw.“ in den Fahrplan aufgenommen. Mit Öffnung der Sperrung der Mittenheimer Brücke wird die Linie zudem zum Bahnhof in Oberschleißheim geführt. Auf der Expressbuslinie X202 gibt es leichte Anpassungen der Fahrzeiten.

Expressbus X203 hält an weiteren Stationen

Die MVV-Expressbuslinie X203 fährt künftig auch die bestehende Haltestelle „Grasbrunn, Keferloh“ und die neu eingerichtete Haltestelle „Heimstetten, Ammerthalstraße“ an. Mit Ende der Baumaßnahmen in der Sauerlacher Straße in Oberhaching, hält die Linie X203 zudem auf der Westseite des Bahnhofs Deisenhofen, statt an der bisher ersatzweise bedienten Haltestelle „Furth (S)“. In diesem Kontext gibt es geringfügige Fahrzeitanpassungen. Auf der Linie 210 gibt es zukünftig von Montag bis Freitag zusätzliche Frühfahrten sowie einen 10-Minuten-Takt bis 22 Uhr.

Bus 219 von Hochbrück nach Unterschleißheim

Das frühmorgendliche Angebot auf der MVV-Regionalbuslinie 219 wird ausgebaut. Sie startet künftig bereits um etwa 4.45 Uhr und erfährt leichte Anpassung der Fahrzeiten zur Verbesserung der Pünktlichkeit.

Bus 220 von Giesing nach Unterhaching

Die Linie 220 wird verdichtet und verkehrt künftig statt im 20- im 10-Minuten-Takt zwischen Giesing und Unterhaching. Sie wird zum TIP (Zusestraße) verlängert, einzelne Fahrten verkehren am Samstag und Sonntag bis nach, beziehungsweise von Unterhaching. Zudem werden zusätzliche Frühfahrten ab Giesing am Samstag eingerichtet. Die Fahrzeiten werden leicht angepasst, um die Pünktlichkeit zu verbessern. Die städtische Buslinie 147 entfällt.

Bus 221: Unterhaching bis Ottobrunn

Die MVV-Regionalbuslinie 221 verkehrt künftig von Montag bis Freitag zwischen 6 Uhr und 22 Uhr sowie an Samstagen zwischen 7 Uhr und 20.30 Uhr im 20-Minuten-Takt. Der Stundentakt am Sonntag wird bis 23 Uhr verlängert und die Fahrzeiten leicht angepasst.

Bus 222: Neuperlach bis Höllriegelskreuth

Die MVV-Regionalbuslinie 222 verkehrt künftig in Deisenhofen auf der Westseite des Bahnhofs statt bisher an der Ostseite. Deshalb werden künftig die Haltestellen „Tölzer Straße” und „Josefstraße” statt der Haltestelle „Tisinstraße” angefahren. Für eine bessere Anbindung an die S-Bahn in Deisenhofen werden zudem alle Fahrten am Samstag und Sonntag um je 20 Minuten verschoben.

Bus 230 von Garching bis Haar fährt häufiger

Auch die Fahrzeiten der MVV-Regionalbuslinie 230 werden leicht angepasst. Die MVV-Regionalbuslinie 233 erhält eine zusätzliche Frühfahrt um 5.20 Uhr ab der Haltestelle „Studentenstadt (U)“. Zudem wird der 10-Minuten-Takt künftig von Montag bis Freitag bis etwa 20 Uhr angeboten. Außerdem wird der Betriebszeitraum von Montag bis Samstag bis etwa 22 Uhr verlängert.

Bus 234: Unterföhring, Aschheim, Feldkirchen

Im Gewerbegebiet Unterföhring fährt der MVV-Regionalbus 234 anstelle der Beta-Straße künftig über die Dieselstraße mit den Haltestellen „Beta-Straße“, „Dieselstraße“ und „Medienallee“. Das Fahrplanangebot wird zudem geringfügig ausgebaut.

Bus 241 von Putzbrunn nach Taufkirchen

Das Fahrtenangebot der MVV-Buslinie 241 wird von Montag bis Freitag auf einen durchgängigen 20-Minuten-Takt verdichtet. Außerdem verkehren nun täglich einige Fahrten von und bis Haar, und es kommt zu geringfügigen Fahrzeitenanpassungen.

Bus 262 hält öfter im Osten

Auf der MVV-Regionalbuslinie 262 werden die neu geschaffenen Haltestellen „Heimstetten, Weißenfelder Straße“, „Heimstetten, Ammerthalstraße“ und „Feldkirchen, Fasanweg“ in den Fahrplan aufgenommen.

Bus 267 nach Martinsried

Bereits seit 13. September 2022 fährt die MVV-Regionalbuslinie 267 die neu geschaffene Haltestelle „München, Trimburgstraße“ an. Aufgrund von Änderungen im Fahrplan der Tram 25 werden auf der Linie 271 von Montag bis Freitag die Fahrten um 21.03 Uhr, am Samstag um 7.40 Uhr und am Sonntag 8.40 Uhr ab „Höllriegelskreuth (S)“ um jeweils eine Minute verschoben.

Nachtbus N272 passt sich an Tram an

Die Fahrzeiten der MVV-Nachtbuslinie N272 werden zur Verbesserung der Pünktlichkeit und zugunsten besserer Anschlüsse an die Tram leicht verschoben.

Busse 290 und 293 in Garching

Am Samstag wird auf der MVV-Regionalbuslinie 290 der tagsüber bestehende 30-Minuten-Takt bis etwa 20 Uhr verlängert. Die Fahrzeiten der MVV-Regionalbuslinie 293 werden geringfügig verschoben. Zudem verkehrt die Linie künftig nur noch bis 19.30 Uhr. Auf vielen Linien wurden zudem kleinere Fahrzeitanpassungen vorgenommen, um die Pünktlichkeit zu verbessern.

S1 mit zusätzlichen Fahrten

Zahlreiche zusätzliche Fahrten – insbesondere zwischen Neufahrn und Freising – ermöglichen einen 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf dem gesamten Linienweg. Züge fahren am Flughafen teilweise vier Minuten früher ab als bisher. Künftig fahren immer zwei Zugteile zum Flughafen und ein Zugteil nach Freising.

S2 nach Erding fährt häufiger

Zahlreiche zusätzliche Fahrten zwischen Dachau und Petershausen sowie zwischen Markt Schwaben und Erding ermöglichen einen 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf.

S7: Wolfratshausen bis Kreuzstraße

Zahlreiche zusätzliche Fahrten zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen sowie zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Kreuzstraße ermöglichen einen durchgehenden 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr zwischen Wolfratshausen und Aying (Ausnahme: um 10.04 Uhr keine zusätzliche Abfahrt ab Wolfratshausen wegen eines Güterzuges) sowie einen 20/40-Minuten-Takt zwischen Aying und Kreuzstraße. Die zusätzlichen Züge halten nicht in Dürrnhaar und Peiß. mm