Eine Milliarde mehr für Geflüchtete reicht nicht - Belastung für Gemeinden bleibt über viele Jahre extrem hoch

Die Container-Unterkunft auf der Landebahn in Neubiberg an der Biberger Straße ist mit 226 Plätzen für Flüchtlinge inzwischen voll ausgelastet und wird aktuell um 100 Plätze erweitert.

Auch nach Flüchtlingsgipfel

Von Carina Ottillinger

Der Landkreis stößt an seine Kapazitätsgrenzen, was Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen angeht. Daran ändert auch der weitere Geldfluss aus Mitteln des Bundes nicht viel.

Landkreis – Beim Flüchtlingsgipfel einigten sich jetzt Bund und Länder auf mehr Geld für die Versorgung von Geflüchteten. Die Länder bekommen eine Milliarde Euro zusätzlich zu den bislang für dieses Jahr zugesicherten 2,75 Milliarden Euro. Damit reagiert der Bund auf den Hilferuf der Kommunen. Seit Monaten schlagen Landkreise, Städte und Gemeinden Alarm. So auch der Landkreis München, der ebenfalls an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Immer mehr Flüchtlinge kommen wegen der vielen weltweiten Krisen und Kriege hierher. Der beantragte Zuschuss könnte auch dem Landkreis helfen.

Wieviel Geld im Landkreis ankommt, ist fraglich

Doch Landrat Christoph Göbel bleibt vorsichtig. Denn wie viel Geld von der zugesicherten Milliarde beim Landkreis München konkret ankommen wird, könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. „Angesichts der Tatsache, dass allein der Landkreis im Jahr 2023 mehr als zwei Millionen Euro an Kosten nur für die Asylsozialberatung ausgeben wird, ist schwer vorstellbar, dass die für ganz Deutschland in Aussicht gestellte Summe mehr als die Spitze des Eisberges abfangen kann“, sagt Göbel.

Die meisten Geflüchteten kamen jüngst aus der Ukraine

Seit 1. Oktober 2022 haben rund 1000 Geflüchtete den Landkreis erreicht. Die meisten kamen aus der Ukraine (1.510), gefolgt von Afghanistan (858), Nigeria (496), Syrien (200), Eritrea (173), Somalia (151), Irak (120) und Türkei (111). Gemeinsam mit den Kommunen arbeitet der Landkreis München daran, „ausreichend Wohnraum für die Geflüchteten zu schaffen und auslaufende Unterbringungsmöglichkeiten zu ersetzen“, sagt Göbel.

Aktuell leben insgesamt etwa 4500 Geflüchtete in staatlichen Unterkünften, davon sind rund 1600 ukrainische Flüchtlinge und 1400 Kinder und Jugendliche. Mehr als 3100 Geflüchtete aus der Ukraine sind zudem aktuell in privater Unterbringung untergebracht.

Unterkünfte werden knapp

Das Problem: Die vielen staatlichen Großunterkünfte, Containeruntersiedlungen, angemieteten Wohnungen und Hotels reichen nicht mehr aus. Der Landkreis muss immer wieder neue Kapazitäten finden. „Konkret werden in den nächsten Wochen und Monaten weitere Unterkünfte in Unterföhring, Kirchheim, Grünwald und Ottobrunn mit einer Gesamtkapazität von circa 500 Plätzen in Betrieb gehen“, heißt es aus dem Landratsamt. Die Container-Unterkunft auf der Landebahn in Neubiberg an der Biberger Straße ist mit 226 Plätzen für Flüchtlinge inzwischen voll ausgelastet und wird aktuell um 100 Plätze erweitert. In Taufkirchen wird der Standort auf den ehemaligen Tennisplätzen am Postweg für eine Unterkunft mit bis zu 300 Personen geprüft.

Zusätzlicher hoher Personalbedarf

Trotz aller Maßnahmen werde die Gesamtbelastung für Kommunen über viele Jahre hinweg extrem hoch bleiben, so Göbel. Das werde schnell klar, bedenkt man etwa den hohen zusätzlichen Personalbedarf in den Verwaltungen von Landkreis und Kommunen, aber auch in Kindergärten, sozialen Einrichtungen, den zusätzlichen Raumbedarf in Schulen oder Kindertagesstätten, an Sprach- und Integrationskursen. „Hinzu kommt der sich immer weiter verschärfende Mangel an sozialem beziehungsweise bezahlbarem Wohnraum“, sagt Göbel. „Auch vor diesem Hintergrund hätte ich mir ein erheblich stärkeres Engagement des Bundes erwartet.“