Einweihung des Urnengartens: Eine würdige Gedenkstätte

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein gekiester Weg führt um das Zentrum mit dem Kreuz: Der neu gestaltete Urnengarten in Ebenhausen mit den dafür Verantwortlichen. © Sabine-Hermsdorf-Hiss

Eine gärtnergepflegte Ruhegemeinschaft empfängt einem jetzt auf dem Friedhof in Zell. Der Urnengarten ist sehr schön gelungen.

Ebenhausen – Dort, wo noch vor drei Jahren eine überwachsene Grabstätte war, blühen jetzt Blumen. Neunzehn individuell gestaltete Gedenksteine und Stehlen bilden um ein großes Kreuz einen Kreis. Nachdem die Schwestern von Maria Stern ihre Grabstelle nach Jahrzehntelanger Nutzung aufgegeben haben, wurde diese in eine gärtnergepflegte Ruhegemeinschaft überführt.

Die Idee dazu stammt aus 2019. „Der Trend“, so die einhellige Meinung von Bestatter Ludwig Glas und Stephan Jürgenliemk von der Treuhandgesellschaft bayerischer Friedhofsgärtner (TFB), „geht zur Feuerbestattung.“ Oftmals haben die Angehörigen kaum noch die Möglichkeit, sich um das Grab ihrer Liebsten zu kümmern, die Kinder sind aus beruflichen Gründen weggezogen. Dennoch soll an den Verstorbenen eine würdige Gedenkstätte erinnern.

Im Zentrum das Kreuz

„Jetzt ist es wie das erste Haus am Platz“, sagt Marion Hirschberger vom gleichnamigen Steinmetzfachbetrieb aus Gelting. Ein gekiester Weg führt um das Zentrum mit dem Kreuz – das noch aus den Zeiten der Schwestern von Maria Stern stammt –, in dem 26 Grabstellen in einer Gemeinschaftsgrabanlage ihren Platz finden. In zweiter Reihe stehen 19 Doppelsteine für Partnerbeisetzungen. „Wir haben die alten Steine der Schwestern überarbeitet“, sagt Hirschberger und deutet auf die beigefarbenen Stehlen. „Das Material hatte eine sehr gute Substanz, wird wollten nichts wegwerfen.“

Ruhestelle für zehn Jahre

Das Prinzip der „Ruhegemeinschaft Urnengarten Ebenhausen-Zell“ ist einfach, aber effektiv. Die Grabanlage ist sozusagen mit Platzhaltern vollständig hergestellt und wird durch den Gärtnereibetrieb Holzer gepflegt. Die Angehörigen des Verstorbenen erwerben eine Ruhestelle für zehn Jahre inklusive Dauergrabpflegevertrag. Die TBF sieht sich hierbei als Bindeglied. Sie verwalten die Gelder, kümmern sich um die Auszahlung und kontrollieren, ob die Arbeiten auch angemessen durchgeführt worden sind. Matthias Ruhdorfer, der zu Planungsbeginn Bürgermeister der Gemeinde Schäftlarn war, zeigt sich ebenso wie sein Nachfolger im Amt, Christian Fürst, begeistert. „Es hat ein einheitliches Gesicht bekommen.“ Dem konnte Jürgenliemk nicht wiedersprechen. „Ein wunderschöner Fleck, der sozusagen mit neuem Leben erfüllt wurde.“

Von den Einheimischen gut angenommen

Die Schäftlarner selbst scheinen ebenfalls von dem liebevoll gestalteten Urnengarten angetan zu sein: Noch vor der offiziellen Einweihung haben hier zwei Verstorbene ihre letzte Ruhestätte gefunden.