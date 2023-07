Dank WLAN weniger Vandalismus in Linienbussen –Elektrobusse auf dem Vormarsch

Von: Charlotte Borst

Seit 2019 rollt der erste E-Linienbus des Landkreises in Unterföhring. © Dieter Michalek

Unternehmer sind begeistert von den Batteriefahrzeugen und Expresslinien gefragt bei Fahrgästen. Die Busse haben noch einen anderen Vorteil.

Landkreis – Das Deutschland-Ticket hat eingeschlagen. Der Flex-Bus soll ab 2026 ausgeweitet werden. Die Elektrobusse kommen flott ins Rollen. Am Mittwoch kündigte MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch bei den Grünen in Taufkirchen weitere Neuerungen im Landkreis an.

Klar, erst einmal hörte er Klagen, wo die Fahrgäste doch nach dem Orkan tagsüber mit der S-Bahn ein Desaster erlebt hatten, und den ganzen Tag über kaum Informationen erhielten. Davon abgesehen: Das Bus-Angebot im Landkreis ist stark ausgebaut worden. Und mit der Elektrifizierung geht es im Landkreis München jetzt Schlag auf Schlag: Zum 1. April 2024 starten zehn Batteriebusse. „Sie schlagen wahrscheinlich die Landeshauptstadt München, wenn Sie so weitermachen.“ Die Busunternehmer, die die Busse ja anschaffen, sind zufrieden. Deswegen stellt der MVV seine gesamte Flotte in den Verbundlandkreisen um.

Mobilität im Landkreis München: Investitionen in Ladeinfrastruktur

Zudem werden 2024 sechs Brennstoffzellen-Busse durch den Landkreis München touren. Dennoch sieht Rosenbusch die Zukunft bei den Batteriebussen. „Wasserstoff wird in der Industrie, in den Stahlwerken, im Schiffs- und Flugverkehr gebraucht.“ Die Elektrobusse funktionierten einwandfrei im Verkehr.

„Dank der Förderung ist der E-Bus in Anschaffung und Unterhalt nur noch fünf Prozent teurer als der Dieselbus.“ Mit einer CO2-Bepreisung auf Diesel werde das Verhältnis noch besser. „Die Reichweite liegt bei 280 Kilometern. Kein Regionalbus im MVV-Gebiet fährt weiter. Sie fahren damit den ganzen Tag.“ Dennoch seien die Investitionen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur jetzt am Anfang noch sehr hoch.

Mobilität im Landkreis München: Busfahrermangel

Ein großes Thema ist für den MVV der Mangel an Fahrpersonal. Acht Prozent der Stellen sind unbesetzt, und 15 Prozent der Fahrer sind über 60 Jahre alt. „Wenn Sie Glück haben, sehen Sie bald zwölf Busfahrer mit Turban, die aus Indien kommen. Leider sind es nur zwölf.“ Die Firma Ettenhuber hatte 40 angeworben. „28 sind in Kroatien geblieben. Dort sind die Lebenshaltungskosten günstiger.“ In Bayern würde bisher deutlich zu wenig Tariflohn bezahlt.

„Die Anhebung der Löhne um 14 Prozent wird wohl kommen.“ Der Busführerschein koste in Deutschland zu viel: „10 000 Euro, da sind wir zu verkopft.“ Die Förderung oder Übernahme der Kosten sei ein Lösungsansatz. Der Flex-Bus laufe im Pilot-Projekt im südlichen Landkreis erfolgreich. Jetzt wird untersucht, ob er in andere Teile des Landkreises ausgedehnt werden soll. „Aber er ist nicht ganz günstig. Das kann sich nicht jeder Landkreis leisten.“

Bereits im Mai hatte die FDP Flexbusse für den ganzen Landkreis gefordert.

Mobilität im Landkreis München: Erfolgreiche X-Linien

Seit Dezember 2021 gibt es erstmals den geschlossenen Ring der X-Bus-Linien um die Landeshauptstadt. „Die Expressbusse sind eingeschlagen, sie werden extrem gut angenommen.“ Das würden die Zählsysteme über den Türen belegen.

Auf offene Ohren stieß die folgende Forderung einer Zuhörerin: „Wlan für die Busse, das muss man angehen.“ Rosenbusch kündigte an, dass alle neuen Busse Wlan und Ladestecker haben werden. „Der Vandalismus ist massiv zurückgegangen, seit es W-Lan im Bus gibt.

Ab September will der MVV Qualität messen: Sind Busse pünktlich, sauber und gut klimatisiert? „Es werden Bonus- oder Malus-Punkte verteilt, Fahrer, die ihren Job gut machen, bekommen Extrageld.“

E-Mobilität im Landkreis München: MVV will Busse aufhübschen

Der MVV will auch seine Busse aufhübschen. „Wir modernisieren das Äußere und das Innere“, kündigte Rosenbusch an. In zehn Jahren fährt die gesamte Busflotte mit einer „hippen“, grün-blauen Lackierung. Auch das Innere soll schicker und bequemer werden: „Sie sitzen jetzt auf Kinderstoffen, das ist nicht jedermanns Sache.“ Die Plastikschalen und die „hässlich-gelben“ Haltestangen sollen verschwinden. „Wir müssen attraktiver werden und ans Autodesign rankommen.“ Auch der Linoleumboden soll bald ausgedient haben. „Das ist auch nicht teurer. Sie müssen nur einmal das Design festlegen.“

Zweite Stammstrecke hat Geldprobleme

Markus Büchler (Grüne): „Zweite Stammstrecke ein Milliardengrab“ Das Projekt Zweite Stammstrecke würde der Landtagsabgeordnete Markus Büchler von den Grünen lieber heute als morgen stoppen. Beim Termin am Mittwoch in Taufkirchen sagte der Verkehrsexperte der bayerischen Grünen: „Das Prestigeprojekt der CSU war von Anfang an falsch geplant und schöngerechnet.“ Das größte Problem der S-Bahn sieht er auf den Außenästen. „Draußen auf den Trassen fährt nichts mehr, weil Bäume drauf stürzen und auf den wenigen S-Bahngleisen auch noch der Regionalverkehr und der Güterverkehr unterwegs ist.“ Für den gleichzeitigen Ausbau von Stammstrecke und Außenästen fehlten aber nicht nur das Geld, sondern auch Baustoff- und Planungskapazitäten: „Wenn frühestens in 15 Jahren die zweite Stammstrecke fertig ist, wird sich wenig am S-Bahnverkehr verbessern, weil der Zustand der Außenäste dann noch schlechter ist als heute.“

Gewisse Verbesserungen erwartet sich Büchler, wenn im August 2024 das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof in Betrieb geht: „Dann braucht die Bahn einen neuen Begriff für Störungen, weil das Wort ,Stellwerksstörung’ fällt ja dann weg.“ icb