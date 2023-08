Elfjähriges Mädchen beim Vorbeifahren in Unterhaching geschlagen

Von: Marc Schreib

Die Polizei sucht nach dem Unbekannten. © Peter Kneffel

Ein Unbekannter hat bereits am Freitag, 23. Juli, ein Mädchen in Unterhaching geschlagen, als sie in der Budapester Straße auf dem Gehweg fuhr. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unterhaching - Die Elfjährige war gegen 13.25 Uhr auf dem Gehweg der Budapester Straße unterwegs, als ihr ein Mann entgegenkam, der ein Fahrrad schob. Beim Vorbeifahren schlug er das Mädchen offenbar ohne erkennbaren Grund auf den Rücken. Die Elfjährige erlitt dadurch Schmerzen, wie die Polizei mitteilt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Hinweise.

Zeugenaufruf

Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 55 Jahre alt. Er trägt weiß-graue leicht gewellte Haare und war mit einem roten Oberteil und einer grau-braunen Weste bekleidet. Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich der Budapester Straße etwas gesehen hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium München, Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsanzeigen, unter Tel. 089/2910-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.