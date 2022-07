Erste Kulturfahrt des Landkreises München - Sogar der Dachstuhl in der Kirche wird inspiziert

Kloster Schäftlarn von oben mit Blick auf das Klosterbräustüberl. © Achim Frank Schmidt

Eine solche Idee hat lange schon gefehlt: Der Landkreis bietet die Möglichkeit an, mit dem Bus an einer Führung zu den Kulturgütern in den 29 Gemeinden teilzunehmen. Los geht es mit dem Kloster Schäftlarn.

Landkreis – Mit dem Fokus auf die Kulturschätze des Landkreises München können Besucher zukünftig mit dem Bus die Sehenswürdigkeiten des Landkreises München Stück für Stück entdecken. Hierfür bietet das Landratsamt München jetzt im Rahmen der Kultur- und Heimatpflege die sogenannte Kulturfahrt an. Damit möchte der Landkreis München alle Bürger einladen, die unterschiedlichen Facetten des Landkreises besser kennenzulernen.

Teilnahme für nur fünf Euro

Die Teilnehmer der Kulturfahrt können gegen einen Unkostenbeitrag von nur fünf Euro erleben und spüren, wie lebendig Geschichte und Tradition sein können. Die erste Kulturfahrt im Landkreis München findet am Mittwoch, 27. Juli, statt. Mitten im Hochsommer. Die Fahrt führt als erstes zum Kloster Schäftlarn und beginnt mit einer Führung durch die Klosterkirche, wo unter anderem der historische Dachstuhl besichtigt wird. Nach der ersten Besichtigung ist eine Mittagspause im Gasthof zum Bruckenfischer in Egling eingeplant. Die Kosten für die Speisen und Getränke sind von den Teilnehmern selbst zu tragen.

Im Anschluss ins Burgmuseum

Im Anschluss geht es weiter zum Burgmuseum Grünwald. Dort werden die Besucher durch die Sonderausstellung anlässlich des 500. Jahrestages der Grünwalder Konferenz geführt. Es ruft das geschichtsträchtige Ereignis mit Auswirkungen auf die Regionalpolitik Bayerns in Erinnerung. Eine Führung durch die Dauerausstellung findet ebenfalls statt.

Zeitnahe Anmeldung nötig

Folgende Stationen werden für die erste Kulturfahrt mit dem Bus angefahren: 9.30 Uhr Bahnhofplatz Ismaning; 9.55 Uhr Bahnhofplatz Haar; 10.20 Uhr Bahnhofplatz Deisenhofen. Die Rückfahrt erfolgt gegen 16 Uhr. Die Anmeldung ist bis zum 20. Juli mit Angabe der gewünschten Haltestelle sowohl per E-Mail an kultur@lra-m.bayern.de als auch telefonisch unter 089 / 6221 – 2286 möglich. Bei Interesse bittet das Landratsamt München aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl um eine zeitnahe Anmeldung. mm