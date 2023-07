„Grün und geräuschlos“: Exklusive Probefahrt im neuen Wasserstoff-Bus – Linienbetrieb ab Herbst

Von: Michael Seeholzer

Zehn Wasserstoff-Busse verkehren ab Herbst in den Landkreisen München und Ebersberg verkehren. © Stefan Rossmann

Ab Herbst sollen in den Landkreisen München und Ebersberg neue Wasserstoff-Busse verkehren. Wir sind sie vorab schon mal Probe gefahren.

Landkreis – Die Idee klingt gut: Mit Solarflächen und Windrädern Strom erzeugen. Aber wohin damit, wenn den gerade keiner braucht? Überschüssiger Strom wird bald zur Herstellung eines besonderen Treibstoffs Verwendung finden: Die Lösung heißt Wasserstoff – im Tank als Energiespeicher gut aufgehoben. In großem Stil probieren wollen das die beiden Busunternehmer Josef Ettenhuber aus Schlacht bei Glonn (Kreis Ebersberg) und Martin Geldhauser aus Hofolding. Am Freitag wurden auf dem Betriebshof der Schlachter Firma fünf der insgesamt zehn neuen Wasserstoff-Busse vorgestellt, im neuen MVV-Design.

„Uns bewegt Wasserstoff“, steht auf den Fahrzeugen. Wie man damit vorwärts kommt, wurde den Besuchern bei einer Probefahrt nach Hofolding und zurück nach Schlacht demonstriert. Vorab: Gravierende Unterschiede im Vergleich zum konventionellen Bus bemerkte keiner. Abgase und Ruß produziert das Brennstoffzellen-Gefährt jedenfalls nicht. Von außen sind die Busse im Betrieb unglaublich leise, im Inneren entspricht die Kulisse der Roll- und Fahrgeräusche weitgehend dem, was man bisher von einer Busfahrt gewohnt ist – abgesehen davon, dass das Hintergrund-Genagel des Dieselmotors fehlt. Fehlt auch nicht wirklich, vor allen Dingen nicht den Anwohnern an der Strecke.

„Energiewende kann man nicht alleine schaffen“

Unter der Fahrt wird’s langsam kühler im Bus, der vor der Präsentation stundenlang in der prallen Sonne stand. Der Landkreis Ebersberg und der Landkreis München sind als ÖPNV-Modellregion ausgewählt worden. Mit ein Ziel ist dabei die Dekarbonisierung des Nahverkehrs. Das beinhaltet auch eine Alternative zum möglicherweise nachts mit konventionellem Strom ladenden Elektrofahrzeug – hin zu Wasserstoffbussen, deren Treibstoff ausschließlich mit regenerativer Energie hergestellt wird.

Freude am Flottenzuwachs hat der Glonner Busunternehmer Josef Ettenhuber. © Artist S.ROSSMANN

Den Wasserstoff liefert die Firma Hy2B, deren Geschäftsführer Tobias Brunner sagte: Die Busse seien „grün und geräuschlos“. Die beiden Landkreise haben sich laut Landrat Christoph Göbel (CSU) für das Projekt zusammengetan, denn: „Die Energiewende kann man nicht alleine schaffen.“ Wasserstoffbusse seien ein Beispiel dafür, wie man „Mobilität und Prosperität miteinander verbinden“ könne.

Aber noch hat das Projekt Startschwierigkeiten. Im Landkreis Ebersberg wird zwar in Schlacht auf dem Hof der Firma Ettenhuber „die erste Wasserstofftankstelle des Landkreises Ebersberg ihren Betrieb aufnehmen“, wie der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß (CSU) sagte. Allerdings bedauert Firmenchef Josef Ettenhuber, dass derzeit einige Komponenten dafür nicht lieferbar seien. Im Oktober, so versprach er, solle der reguläre Betrieb aufgenommen werden. Niedergesäß würdigte angesichts der Probleme den unternehmerischen Mut, der in dem Projekt stecke.

Mehr Platz im Wasserstoff-Bus

In Hofolding soll der Betrieb im September starten. Auch dort ist die Anlage noch eine Baustelle, neben der ein Trailer präsentiert wurde, der künftig ähnlich einem Tankwagen den Wasserstoff liefern soll, und zwar jeweils in einer Menge von etwa 1200 Kilogramm. „Absolut sicher“, versprach Brunner.

Ein Wasserstoffbus kostet in der Anschaffung etwa 600.000 Euro, ein Batteriebus 500.000 und ein Diesel etwa 300.000 Euro. Aber weil in einem H2O-betriebenen Fahrzeug 35 Sitzplätze und 51 Stehplätze vorhanden sind und in einem Elektrobus nur 33 Sitzplätze und 37 Stehplätze, rechne sich die Investition auf lange Sicht, so Ettenhuber. Unter anderem rechne sie sich, weil unter Umständen auf einer Linie so ein Bus samt Fahrer eingespart werden könne.

Eine ganze Reihe von Problemen löst auch die neue Technik nicht. Es mangelt an Busfahrern, die Fluktuation ist hoch, und die Wasserstoffbusse haben dieselben Hinterachsen wie konventionelle Fahrzeuge und bei diesen Hinterachsen bestehen aktuell große Lieferprobleme. Außerdem: Skeptiker, darunter der MVV-Chef Bernd Rosenbusch sehen die Zukunft bei Batteriebussen, da der in der Herstellung energieintensive Wasserstoff in der Schwerindustrie sowie im Schiffs- und Flugverkehrgebraucht werde. Solche Schwierigkeiten gehören freilich dazu. „Wir sind die ersten Privatunternehmen in Deutschland, die Erfahrungen mit diesen Bussen sammeln dürfen“, sagt der Hofoldinger Firmenchef Martin Geldhauser.