Einfacher vom Ausland in den Job

Von: Carina Ottillinger

Teilen

Fachkräfte fehlen vielen Berufen (Symbolbild) © Sascha Steinach/IMAGO

Es keimt Hoffnung auf im Landkreis: Ein neues Gesetz soll es Firmen erleichtern, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben.

Landkreis – In ganz Deutschland fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Der Arbeitsmarkt scheint leergefegt. Daher werben die Betriebe im Landkreis München schon lange Mitarbeiter im Ausland an. Doch die Situation verschärft sich. Insbesondere bürokratische Hürden bremsen die Zuwanderung von Fachkräften. Jetzt hat der Bundestag den Gesetzentwurf zur Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes beschlossen, der es Unternehmen erleichtern soll, Mitarbeiter aus dem Ausland zu akquirieren. Hoffnung keimt auf bei betroffenen Firmen.

„Jetzt passiert, was wir lange öffentlich eingefordert haben. Die Einwanderung für Fachkräfte muss erleichtert werden“, sagt Hans Kopp, Geschäftsführer der AWO München-Stadt. „Wir stünden nicht hier, wenn wir nicht selbst vor vielen Jahren diesen Weg gegangen wären.“ Insgesamt beschäftigt die AWO 800 Mitarbeiter in der Pflege, davon sind 80 Prozent aus dem Ausland. Im Landkreis arbeiten 110 Mitarbeiter im Seniorenpark Oberschleißheim und Wilhelm-Hoegner-Haus Neubiberg. Aktuell setzt die AWO auf drei Wege: Ausbildung – wobei auch hier 80 Prozent der Mitarbeiter aus dem Ausland sind –, Weiterbildung tätiger Pflegehelfer zu Fachkräften und die Anwerbung aus dem Ausland über Kooperationen.

Langwieriger Weg in den Job

Doch der Weg des ausländischen Personals bis zum ersten Arbeitstag ist langwierig. Die Hürden seien viel zu hoch gewesen. Visa-Vergabe, Deutschkenntnisse und das berufliche Anerkennungsverfahren. Das Fachkräfteinwanderungsgesetz könne die Situation verbessern. Trotzdem komme das Gesetz viel zu spät. „Diese Reform ist dringend überfällig“, sagt AWO-Chef Hans Kopp.

Ähnlich sieht das Norbert Rudzki, Prokurist der Firma Geldhauser Linien- und Reiseverkehr aus Brunnthal. Das Busunternehmen beschäftigt 200 Omnibusfahrer, davon kommen 170 aus dem Ausland. „Es gibt keine deutschen Busfahrer auf dem Markt“, sagt Rudzki und nennt mehrere Gründe. Allen voran die schlechte bayerische Tarif-Vergütung und die hohen Lebenshaltungskosten im Raum München. Bisher komme ein Großteil der Fahrer aus Rumänien. Doch auch das werde schwieriger, weil dort die Lohnkosten für Busfahrer angehoben wurden. Im Vergleich mit den Wohnkosten gibt es keinen Mehrwert wegzuziehen.

Das Busunternehmen rekrutiert auf zig Kanälen. Die Personalverwaltung hat über Jahre ein gutes Netzwerk in Rumänien aufgebaut. Über Bekannte und Anzeigen auf sozialen Medien wirbt die Firma. Daneben suchen ausländische Personalvermittlungsagenturen. Gerade hat die Firma zwei potenzielle Kandidaten aus Tunesien und Marokko gefunden. „Das wäre allerdings ein Riesenakt, die hierherzuholen“, erklärt Rudzki. Wie bei Busfahrern aus Nicht-EU-Ländern wie dem Kosovo scheitere es oft an der komplizierten Visa-Vergabe. Dazu kommt die Berufsanerkennung des Führerscheins. Das nachzuholen oder umschreiben zu lassen, sei ein großer Zeit- und Kostenaufwand.

Wohnungsmarkt bleibt ein Problem

Außerdem utopisch und nicht nachvollziehbar sei der Nachweis eines Bruttogehalts von 4015 Euro ab 45 Jahren. Dabei geht es um die Renteneinzahlung. Die bessere Option sei die Anpassung des Rentenbezugs nach unten. „Daran sollte es nicht scheitern“, sagt Rudzki. „Erst wenn all diese Hürden genommen werden, könnte das Gesetz greifen.“ Dann bleibt allein das Wohnungsproblem. Zwar hat die Firma 30 Wohnungen angemietet, aber diese sind nahezu ausgebucht.

Das Gesetz Deutschland braucht qualifizierte Einwanderung, damit sich die Unternehmen weiterentwickeln können. Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz setzt die Bundesregierung auf drei Wege, um die Zuwanderung zu erleichtern. Allen voran nimmt das Gesetz bürokratische Hürden. So müssen die Migranten ihren Abschluss nicht mehr anerkennen lassen. Außerdem fällt in einigen Branchen der Nachweis von Deutschkenntnissen weg. Eine sogenannte Chancenkarte ermöglicht zudem eine Arbeitsplatzsuche von Deutschland aus. ( ot)

Daneben ist der Arbeitnehmermarkt in der Industrie nahezu ausgeschöpft. Die Zeppelin Baumaschinen GmbH in Garching hat nur wenige ausländische Mitarbeiter. Das internationale Unternehmen beschäftigt jedoch Menschen aus 39 Nationen. „Als Teil der Zeppelin-Gruppe bieten wir insbesondere Zeppelinern aus anderen Ländern an, zu uns nach Deutschland zu kommen“, erklärt Philip Wolters, Geschäftsführer des Personalbereichs. Noch könne der Konzern offene Stellen nachbesetzen, doch „die Suche nach Nachwuchs, nach ausgebildeten Fachkräften und Quereinsteigern wird spürbar schwerer“. Doch einer Rekrutierung auch außerhalb der EU, stehe der Konzern zurückhaltend gegenüber. „Wir sehen, wie kompliziert, langwierig und aufwändig der Prozess ist, Kollegen nach Deutschland zu holen.“

Trotzdem glaubt Wolters an das neue Gesetz. Er sieht eine große Chance im Bereich der Ausbildung. Dabei sind die Firmen gefordert, „für junge Menschen ein Angebot zu schaffen, das dazu motiviert, ihr Umfeld zu verlassen und den für sie großen Schritt nach Deutschland zu wagen“.