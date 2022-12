Ampel ausgeschaltet: Fünf Verletzte bei Unfall vor Autobahnauffahrt zur A94

Von: Marc Schreib

Die Polizei nahm den Unfall auf. Symbolbild Daniel Karmann/dpa © Daniel Karmann

An der Anschlussstelle der Autobahn A94 bei Feldkirchen Ost sind am Mittwoch bei einem Unfall an der Ampel eine Person schwer und vier leicht verletzt worden.

Feldkirchen - Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin aus München gegen 22.50 Uhr von der Kreisstraße M1 nach links auf die Autobahn fahren. Im gleichen Moment war ein 36-Jähriger aus Zorneding mit seinem Pkw in nördlicher Richtung unterwegs und überquerte die Einmündung zur Auffahrt der A94. Eine Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern. Die Unfallbeteiligten gaben unterschiedliche Versionen zum Ampelstand an. Recht behielt der 36-Jährige: Die Ampel war zu dem Zeitpunkt offenbar ausgeschaltet.

Beim Zusammenstoß wurden die Münchnerin sowie zwei ihrer Mitfahrer, Kinder im Alter von zwölf und 15 Jahre, der 36-Jährige und sein Beifahrer (38) aus Vaterstetten leicht verletzt. Beim Aufprall schwer verletzt wurde eine weitere Beifahrerin (60) der Münchnerin. Der Schaden an den Autos beträgt rund 36.000 Euro.