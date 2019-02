Audi-Fahrerin fährt Radler um - war es ein Missverständnis?

Glück bei einer Kollision mit einem Auto hatte ein Radfahrer in Feldkirchen, der auf der linken Straßenseite fuhr.

Eine 54-Jährige aus dem östlichen Landkreis München war am Dienstagvormittag in ihrem Audi auf der Dornacher Straße in Feldkirchen unterwegs. An der Einmündung in die Aschheimer Straße wollte sie rechts abbiegen.

Der Radfahrer war im Recht und hatte Vorfahrt

Dabei übersah die Frau aber einen Radfahrer, der auf dem Geh- und Radweg auf der linken Straßenseite der Aschheimer Straße die Einmündung queren wollte. Dieser Geh- und Radweg - das betont die Polizei - ist in beide Fahrtrichtungen für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Der 38-Jährige Radler, der ebenfalls aus dem östlichen Landkreis kommt, sei also ordnungsgemäß unterwegs gewesen und habe Vorfahrt gehabt.

Radler verletzt sich bei Sturz - und geht selbst zum Arzt

Doch weil in die Autofahrerin übersah, kam es zur Kollision. Der 38-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er musste nicht ins Krankenhaus, sondern suchte nach dem Unfall seinen Hausarzt auf, teilte die Haarer Polizei am Mittwoch mit. Den Sachschaden an Auto und Fahrrad schätzen die Ermittler auf rund 1700 Euro.

