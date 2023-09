Auto überschlägt sich bei Unfall

Von: Carina Ottillinger

Eine Person brachten die Sanitäter in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Auf der Kreisstraße bei Feldkirchen stoßen zwei Pkws zusammen. Ein Auto überschlägt sich.

Feldkirchen - An der Kreuzung auf der Kreisstraße M1 sind am Samstag, 9. September, gegen 13.40 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Dabei überschlug sich ein PKW und blieb auf dem Dach liegen.

Der Rettungsdienst und die Feuerwehr Feldkirchen versorgten zwei Personen an der Unfallstelle. Eine Person brachten die Sanitäter in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Heimstetten sicherte die Unfallfahrzeuge und den Verkehr an der Einsatzstelle ab.

