Autofahrer kurvt durch Feuerwehr-Absperrung - mit Folgen

An einer Unfallstelle an der Auffahrt zuu A94 bei Feldkirchen hat sich ein Münchner (62) mit seinem Wagen durch die Absperrung der Freiwilligen Feuerwehr gedrängelt - und einen weiteren Unfall verursacht. Mit Folgen.

Feldkirchen - Die Absperrung war nötig wegen eines Unfalls am Dienstag gegen 14.20 Uhr an der Auffahrt von der Kreisstraße M1 auf die A94 bei Feldkirchen. Eine 49-Jährige aus dem Landkreis Freising war auf der Kreisstraße M1 von Feldkirchen kommend in Richtung Kirchheim unterwegs. An der Anschlussstelle wollte sie nach links auf die Autobahn in Richtung Passau abbiegen. Die Ampel an der Unfallstelle war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Beim Abbiegen übersah die Frau laut Polizei den Wagen einer 34-Jährigen aus dem östlichen Landkreis München.

Zweijähriger Sohn im Kindersitz bleibt unverletzt

Beim Zusammenstoß wurden beide Wagen im Frontbereich erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen zu. Glücklicherweise blieb ihr zweijähriger Sohn im Kindersitz unverletzt.

Unfallstelle zwei Stunden gesperrt

Die Unfallstelle musste für der Unfallaufnahme, die Fahrzeugbergung und die Reinigung der Fahrbahn für zwei Stunden gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Im Verlauf der Arbeiten wurde die Unfallstelle von der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen abgesperrt.

Münchner fährt durch die Absperrung

Ein 62-jähriger Münchner, der trotz Bergungsarbeiten seinen Heimweg fortsetzen wollte, fuhr gegen 15.50 Uhr mit seinem Wagen unter Umfahrung der aufgestellten Pylonen in den abgesperrten Bereich ein. Eri übersah eine auf der Fahrbahn liegende Schaufel der Feuerwehr und überrollte diese. „Das Verhalten des Fahrzeugführers wurde mit einem Verwarnungsgeld geahndet“, meldet die Polizei Haar.

