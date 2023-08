Berufsschule vermeldet: Jeder zweite Flüchtling hat eine Ausbildung

Von: Charlotte Borst

Teilen

Gemeinsamer Ausflug zum Abschied: Die Schüler der Berufsintegration haben ihre Mittelschulzeugnisse erhalten. Die Hälfte des Jahrgangs hat schon einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Einige hoffen noch auf eine Zusage. © BERUFSSCHULE MÜNCHEN-Land

Die Berufsschule München-Land integriert Flüchtlinge und Asylbewerber in den Arbeitsmarkt. Jeder zweite Flüchtling hat eine Ausbildung. Der Landkreis sichert jetzt Kontinuität zu.

Landkreis/Feldkirchen – Handwerk und Industrie suchen händeringend Nachwuchs. Die Berufsschule München-Land versucht, junge Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die noch keinen Schulabschluss haben. Die meisten Schüler der Berufsintegration sind Flüchtlinge zwischen 16 und 21 Jahren. Für sie ist die Außenstelle in Feldkirchen eine wichtige Anlaufstelle.

Lehrer und Sozialpädagogen bereiten derzeit 220 junge Leute, die nicht mehr mittelschulpflichtig sind, auf den Eintritt in die Arbeitswelt vor. Mit Erfolg: „Etwa 50 Prozent unserer Schulabgänger beginnen eine Ausbildung“, sagt der stellvertretende Schulleiter Anian Rutz. In diesem Schuljahr sind 37 Schülerinnen und Schüler in den beiden Berufsintegrationsklassen gestartet. 18 beginnen im September eine Berufsausbildung. Sie werden Kaufmann im Einzelhandel, Zahnmedizinische Fachangestellte, Gärtnerin, Fachkraft im Fahrbetrieb, Medizinische Fachangestellte, Steuerfachangestellte, Bodenleger, Tiermedizinische Fachangestellte oder Elektriker. Andere gehen weiter zur Schule, manche haben sich für berufsvorbereitende Maßnahmen angemeldet. Unter ihnen sind etliche, die nach wie vor hoffen, dass sich über die Sommerferien oder direkt zu Schuljahresbeginn noch ein Ausbildungsverhältnis ergibt. Andere vermittelt die Schule in sozialversicherungspflichtige Jobs.

Berufsintegration steht vor besonderen Herausforderungen

Damit es mit dem Mittelschulabschluss und anschließend mit dem Ausbildungsvertrag klappt, lernen die Schülerinnen und Schüler Deutsch, kommen durch praxisorientierten Unterricht und Praktika mit der Arbeitswelt in Kontakt und können in zwei bis drei Jahren den Mittelschulabschluss erreichen. Dafür arbeitet die Schule mit einem Kooperationspartner zusammen. Bisher war es das Berufliche Förderzentrum der Bayerischen Wirtschaft. Gerade wird per Ausschreibung wieder ein Kooperationspartner gesucht.

Die Berufsintegration steht jedoch vor besonderen Herausforderungen. Die Schülerzahl hat sich im vergangenen Schuljahr fast verdoppelt. Zu Anfang des Schuljahres waren es 120 Schülerinnen und Schüler, jetzt sind es 220. „Wir haben mit sechs Klassen begonnen und fünf weitere im Laufe des Schuljahrs eingerichtet“, sagt Rutz. Im Herbst bietet die Berufsintegration zehn Klassen an.

Größerer Kostenrahmen zugesichert

Noch dazu waren bisher viele Stellen von Lehrern und Sozialpädagogen auf ein Jahr befristet. Damit die Verwaltung vereinfacht und Kontinuität in der pädagogischen Arbeit gesichert wird, hat der Landkreis nun einen größeren Kostenrahmen zugesichert. Um die Schüler in Ausbildung zu bringen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, können noch bis zu acht zusätzliche Klassen gebildet werden.

Auch der Vertrag mit dem Kooperationspartner für die berufliche Beratung und Ausbildung muss künftig nicht mehr Jahr für Jahr neu geschlossen werden. Er soll maximal dreimal verlängert werden können, wodurch sich eine Vertragslaufzeit von maximal vier Jahren ergibt. Erst danach muss neu ausgeschrieben werden.

„Wichtig, dass wir Planungssicherheit haben“

Weil der Landkreis in Vorleistung gehen muss, bewilligte der Kreistag fürs Schuljahr 2023/24 eine Summe von 1,3 Millionen Euro, die der Freistaat früher oder später voll erstattet. „Für uns als Schule ist es wichtig, dass wir Planungssicherheit haben“, sagt Rutz: „Wir fühlen uns im höchsten Maße unterstützt durch das Landratsamt. Weil der pädagogische Aspekt der Kontinuität gesehen wird.“

Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht, das seit 31. Dezember gilt, ist Betrieben die Sorge genommen, dass Lehrlinge mit unsicherem Aufenthaltsstatus während der Ausbildung abgeschoben werden könnten. Das aktiviert das Arbeitskräftepotenzial. „Wir spüren aber noch Nachwehen der Pandemie. Seither stehen Praktikumsplätze nicht wieder in vollem Umfang zur Verfügung“, berichtet Rutz: „Praktika sind der Schlüssel in Richtung tragfähiger Ausbildungsverhältnisse.“ icb

Praktikumsplätze melden: Die Berufsschule sucht Betriebe, die Ausbildungsplätze oder Praktika bieten, Tel.: 089 / 693 12 8212; Mail: sekretariat-fk@bszml.de.