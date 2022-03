CSU fordert Planungshoheit: „Wir müssen sagen, was wir wollen, nicht die Investoren“

Von: Bert Brosch

Das große Gelände zwischen Münchner Straße, dem Sportgelände (rechts und links) bis zur S-Bahn (Baumreihe) soll komplett überplant werden: Was soll künftig wo hin? © Bert Brosch

Zu oft sah sich der Gemeinderat in Feldkirchen mit Investoren-Plänen konfrontiert. Die CSU pocht daher darauf, dass sich die Kommune die Planungshoheit für ein Areal südlich der Bahnstrecke sichert.

Feldkirchen – Immer wieder wurden die Gemeinderäte in der Vergangenheit von Investoren-Plänen überrascht und mussten schnell reagieren. „Das muss jetzt mal anders laufen, wir müssen frühzeitig sagen, was wir wollen, nicht immer nur, wenn Investoren kommen“, sagte Herbert Vanvolsem (CSU).

Daher hatte seine Fraktion den Antrag gestellt, den Flächennutzungsplan für den Bereich südlich der Bahnstrecke, westlich der Olympiastraße und nördlich der Münchner Straße und A 94 zu ändern. „Wir müssen festlegen, was wir wollen: Radwege, Wohnbebauung, Freiflächen, Sportanlagen, Gewerbe“, sagte Vanvolsem. „So frühzeitig, wenn ein Investor kommt mit seinen Plänen, dann haben wir das schon vorbesprochen.“ Fraktionskollege Martin Obergroßber sitzt seit zwei Jahren im Gemeinderat, „in der Zeit haben wir keinerlei Visionen entwickelt, keine Ideen gehabt, wir wurden immer nur getrieben von den Investoren“. Seine Forderung: „Wir müssen die Planungshoheit wieder aktiv in die Hand nehmen und sagen, was wir wo wollen.“

„Wir hören von den Plänen erst im Gemeinderat“

Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes habe der Gemeinderat die Möglichkeit, unerwünschten zukünftigen Entwicklungen entgegenzuwirken. Die CSU spielte dabei speziell an auf die geplante vierspurige S-Bahn-Strecke von München nach Markt Schwaben mit der Verschwenkung von der Messe über Feldkirchner Gebiet sowie der kürzlich geäußerte Wunsch nach dem Bau eines Lidl-Discounters mit Drogeriemarkt. „Wir hören von den Plänen erst im Gemeinderat und sollen dann ganz schnell reagieren – so darf das künftig nicht sein“, sagte Stefan Seiffert (CSU).

Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) hält den Vorschlag prinzipiell für eine gute Idee, „aber uns muss schon klar sein, dass ein Flächennutzungsplan zur Abwehr etwa der S-Bahn-Linie nicht hilft. Da werden wir schlechte Karten haben, wenn der Freistaat und die Messe das beschließen.“ Thomas Zimmermann (UWV) erinnerte daran, dass der Gemeinderat einstimmig beschlossen hatte, über keine Flächennutzungspläne zu entscheiden, ohne dass alle Grundstückseigentümer damit einverstanden sind. „Und das ist in diesem Gebiet ganz bestimmt nicht der Fall.“ Christian Wilhelm (SPD) sieht den von der CSU vorgeschlagenen Ausschnitt als zu klein an, „wenn, dann müssten wir uns das gesamte Ortsgebiet vornehmen, ich sehe nämlich vor allem nördlich der Bahngleise viel Arbeit und Projekte auf uns zukommen.“

Das sah auch Bürgermeister Andreas Janson (UWV) so. „Zum einen ist das beabsichtigte Gebiet ganz schön groß, aber ich denke, wir müssten schon das ganze Ortsgebiet betrachten.“ Klar müsse man irgendwo anfangen, doch genau bei diesem Ausschnitt, den die CSU will, habe man mehrfach beschlossen, in den kommenden Jahren nichts zu unternehmen. „Wir wollten doch zuerst die Flächen im Ort entwickeln“ sagte Janson. Trotzdem beschloss der Gemeinderat mit 9:7 Stimmen, dass der Flächennutzungsplan geändert wird.

