Weil die Nachfrage so hoch ist: Feldkirchen plant sieben neue E-Ladesäulen

Von: Bert Brosch

Einen möglichen E-Ladepunkt sieht die Verwaltung auf dem Wolfgangplatz. Einige Gemeinderäte würden hingegen den Parkplatz vor der Kirche bevorzugen. © Bert Brosch

Weil die Nachfrage so hoch ist, plant die Gemeinde Feldkirchen nun, sieben weitere E-Ladesäulen zu errichten. Allerdings sorgten die Standort-Vorschläge für Diskussionen im Bauausschuss.

Feldkirchen – Viele Jahre mussten die Feldkirchner auf die erste öffentliche E-Ladesäule warten. Seit Juni ist sie am Rathaus in Betrieb. Noch gibt es laut Umweltreferent Michael Reiprich keine verwertbaren Zahlen über die Nutzung, trotzdem sollen rasch sieben weitere Ladesäulen errichtet werden. „Wir haben regelmäßige Anfragen im Rathaus, ob wir nicht weitere Ladesäulen bauen können. Diese Infrastruktur wollen wir jetzt schnell weiter vorantreiben“, sagte Bauamtsleiterin Dagmar Leiter.

Fünf Standorte in der engeren Auswahl

Nach Recherchen habe man zunächst fünf Standorte in die engere Wahl gezogen: am Wolfgangplatz eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten, an der Dornacher Straße an der Bushaltestelle eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten sowie am Neubau in der Richthofenstraße drei Ladesäulen mit jeweils einem Ladepunkt. „Bei der Errichtung der Ladesäulen soll auf die Barrierefreiheit geachtet werden mit einem guten Zugang zur Säule und genug Platz auf dem Stellplatz. Wir werden für alle Säulen eine Förderung beantragen, sie wird wohl bei 50 Prozent liegen“, sagte Leiter. Sie kalkuliert pro Säule mit Kosten 35 000 Euro ohne Anschlussgebühren. Als sechste Ladesäule schlug Leiter die Hohenlindner Straße am Geschäft „Trachten Moser“ vor.

Ein weiterer Standort wäre vor dem Neubau in der Richthofenstraße denkbar. © Bert Brosch

Gemeinderäte mit Standorten nicht einverstanden

Thomas Zimmermann (UWV) begrüßte die weiteren Ladesäulen, „aber eine beim Trachten Moser halte ich für falsch, sinnvoller wäre doch eine am Brauereiweg, da wohnen viele Menschen.“ Bürgermeister Andreas Janson (UWV) gab ihm Recht, „die gesamte Hohenlinder Straße wäre als Standort geeignet, aber eher Richtung Ortsmitte als zum Ortsausgang.“ Christian Wilhelm (SPD) sieht vor allem eine Notwendigkeit von mehreren Ladepunkten am Sportplatz, „dort gehört uns das Gelände, da müssen wir nichts kaufen.“ Leiter gab zu bedenken, dass am Sportgelände alle Parkplätze voll belegt sind. Durch die Ladesäulen würden zwei Parkplätze wegfallen, das könnte Probleme geben mit der Kommunalaufsicht. Auch Daniel Golibrzuch (UWV) sah den Bereich des Sportplatzes als sehr wichtig an für neue Ladepunkte, „da brauchen wir aus meiner Sicht vier oder fünf, denn dort hält man sich normal nur ein, zwei Stunden auf. Ebenso sehe ich Bedarf am Friedhof, da ist Platz und man kann in einer halben Stunde die Batterie teilweise aufladen.“

Und auch hier neben der Bushaltestelle an der Dornacher Straße könnte eine E-Ladesäule entstehen. © Bert Brosch

Einstimmiger Beschluss

Für Herbert Vanvolsem (CSU) sind mehrere vorgeschlagene Standorte nicht in Ordnung, statt dem Wolfgangplatz plädierte er für den Parkplatz vor der Kirche, anstelle der Raiffeisenstraße fände er den Parkplatz vor der Mehrzweckhalle besser. „In der Dornacher Straße ist es mir völlig unverständlich: Keiner stellt sein Auto ab zum Aufladen und steigt in den Bus.“ Janson entgegnet, dass viele Anfragen nach Ladesäulen gerade aus dem Dornacher Feld kämen. Einstimmig beschloss der Bauausschuss, dass sich die Verwaltung um die Errichtung der neuen Ladesäulen kümmern soll, die Standorte sollen noch einmal separat festgelegt werden. bb