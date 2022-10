Energiesparen läuft „sehr schleppend“

Von: Bert Brosch

Welche Lampen tauschen wir aus? Eine Frage, die Feldkirchen beschäftigt. (Symbolbild) © IMAGO/Rolf Kosecki

Das Energiesparen in Feldkirchen läuft nur „sehr schleppend“. Ein Update über die Maßnahmen gab‘s nun im Gemeinderat.

Feldkirchen – Die Gemeinde Feldkirchen ist Mitglied beim Kommunalen Energieeffizienz-Netzwerk Ebersberg-München. Bis 2023 will man umfangreich Strom und Wärme einsparen, die Umsetzung läuft laut Bauamtsleiterin Dagmar Leiter bislang aber „sehr schleppend“.

Vorgenommen hat sich die Gemeinde, jährlich 150 MWh Endenergie, 120 MWh Primärenergie und 25 Tonnen CO2-Emissionen einzusparen. Seitdem sind bereits erste Maßnahmen erfolgt – beispielsweise die Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus, bei der Feuerwehr und am Bauhof auf LED. Es gibt aber auch deutliche Zeitverzögerungen. „Wir planen ja schon seit einem Jahr den Einsatz von LED-Lampen bei der Flutlichtanlage am Sportplatz“, berichtete Leiter. „Doch dafür muss erst ein separates Stromhäuschen errichtet werden, damit die Flutlichtanlage unabhängig von der Sportgaststätte betrieben werden kann.“ Hierzu würden gerade Angebote eingeholt. Auch bei der Feuerwehr seien einige Umbaumaßnahmen vorgesehen, die vor allem die Wärmedämmung und die Erneuerung von Fenstern beinhalten soll.

„Sinn machen nur neue LED-Lampen in einem ganzen Straßenzug.“

Die Stromsparmaßnahmen seien hingegen außerordentlich komplex. Allein bei der Umstellung der Beleuchtung auf LED bedürfe es einer umfangreichen Planung, bevor Fördermittel beantragt werden könnten. „Man muss dabei unterscheiden zwischen dem Austausch der gesamten Lampe und dem Austausch des Leuchtmittels“, erklärt Bauamtschefin Leiter. „Gefördert werden ausschließlich neue Lampen, die von Elektrofirmen eingebaut werden.“ Den Austausch von Leuchtmitteln werde nicht gefördert, „ist aber in verschiedenen Bereichen sinnvoll“, so Leiter. Bevor die Gemeinde Fördermittel für die LED-Umstellung beantragen könne, bedarf es einer elektrotechnischen Bewertung durch eine Fachfirma, welche Lampen komplett ausgetauscht oder wo Leuchtmittel getauscht werden können.

Umwelt-Referent Michael Reiprich ergänzte, dass man nicht so einfach eine komplette Lampe gegen LED austauschen könne, wenn sie defekt ist. „Sinn machen nur neue LED-Lampen in einem ganzen Straßenzug.“ Das koste aber oft einige 100 000 Euro, werde jedoch zu 40 Prozent gefördert – „nach dem Gutachten“. Einsparungen beim Gas sind in Feldkirchen nicht mehr möglich, da die Gemeinde bereits bis 2019 alle eigenen Gebäude auf Geothermie umgestellt hat.

Christian Wilhelm (SPD) wunderte sich, dass die Energieagentur den Tausch von Lampen gegen LED empfehle, dies aber nicht förderfähig ist. „Beim Feuerwehrhaus sollten wir unbedingt das ganze Haus betrachten und nicht nur Fenster und Türen. „Das gesamte Dach ist ungedämmt, da geht die komplette Wärme und Energie raus.“ Leiter versprach, dies zu berücksichtigen. „Schließlich müssen wir bis zum kommenden Jahr 150 MWh einsparen, wenn wir die Fördergelder wollen.“

