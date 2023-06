Fahrgast überfällt Taxifahrer am S-Bahnhof Feldkirchen

Von: Günter Hiel

Überfall auf Taxifahrer: Der unbekannte Täter bleibt vorerst flüchtig. (Symbolbild) © Hanno Bode/Imago

Am S-Bahnhof Feldkirchen hat ein junger Mann in der Nacht auf Montag versucht, einen Taxifahrer auszurauben. Großfahndung.

Feldkirchen - Am Montag, 5. Juni, gegen 1.45 Uhr, ist ein bislang unbekannter Mann am Orleansplatz in München ins Taxi eines 50-jährigen Münchneers gestiegen. Das Fahrziel war der S-Bahnhof Feldkirchen. Nachdem sie dort angekommen waren, wollte der Taxifahrer das Fahrgeld kassieren. Der unbekannte Fahrgast stieg aber ohne Bezahlung aus.

Fahrgast zieht messerähnlichen Gegenstand

Der Taxifahrer stieg ebenfalls aus, da er den Eindruck hatte, dass der Mann ohne zu zahlen flüchten wolle, meldet die Polizei. Der Fahrgast zog daraufhin plötzlich einen messerähnlichen Gegenstand, hielt diesen in Richtung des Taxifahrers und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als ein Pkw am Tatort vorbeifuhr, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Taxifahrer unverletzt

Der Taxifahrer wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Der 50-jährige Taxifahrer verständigte den Polizeinotruf 110. Eine Sofortfahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung liegt vor

Den Täter beschrieb der Taxler so: 25 bis 30 Jahre alt, 185-190 cm groß, schlank, sprach akzentfrei Deutsch; schwarzer Kapuzenpulli, trug weiße FFP-2-Maske. Die Poliizei sucht Zeugen: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofes Feldkirchen, Velaskostraße, Raiffeisenstraße, Sonnenstraße und Bahnhofsstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Hinweise ans Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.