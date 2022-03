AFK-Geothermie soll sich selbst finanzieren - Erste Gespräche mit Investor

Von: Bert Brosch

Steigt ein Investor ein? Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim sind gleichberechtigte Gesellschafter der AFK-Geothermie GmbH. © Bert Brosch

Die AFK Geothermie GmbH fordert weitere Millionen für den Netzausbau und weitere Bohrungen. Die Gemeinde Feldkirchen liebäugelt derweil mit einem Investor.

Feldkirchen – Mehrfach hatten die Feldkirchner Gemeinderäte darum gebeten, dass sich ein Verantwortlicher der „AFK Geothermie GmbH“ bei ihnen vorstellt und die Zukunftspläne präsentiert. Geschäftsführerin Martina Serdjuk tat dies nun und forderte für den Netzausbau und Bohrungen weitere Zahlungen der drei Gesellschafter.

Im Jahr 2005 fassten die drei Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim die Idee, die Erdwärme für eine regenerative Versorgung der drei Gemeinden zu nutzen. 2008 gründete man die „AFK Geothermie GmbH“, seit 2009 werden die Bürger beliefert. Mittlerweile ist das Fernwärmenetz 90 Kilometer lang, gut 1500 Haushalte, Gewerbebetriebe und kommunale Gebäude werden versorgt. Bis Ende dieses Jahres werden die drei Gemeinden in die Fernwärme-GmbH über 59 Millionen Euro einbezahlt haben, jede einzelne gut 19,7 Millionen Euro.

Bis zu 25 Millionen benötigt

Doch die Geothermie braucht mehr Geld. Zumindest wenn es nach Martina Serdjuk geht. Die Geschäftsführerin der AFK, seit 2019 im Amt, forderte weitere Zuzahlungen. Um weiter wettbewerbsfähig sein zu können, müsse die AFK über eine dritte und vierte Bohrungen sowie den Netzausbau nachdenken. Die Rede ist hier von 20 bis 25 Millionen Euro.

Serdjuk sieht für das Unternehmen großes Potenzial: „Die zahlreichen Neubaugebiete in allen drei Gemeinden bieten uns viele Möglichkeiten, doch dazu müssen wir das Netz weiter ausbauen.“ In den vergangenen Jahren habe die AFK rund 72 Prozent der Energie von rund 95 GWh an Wärme selbst erzeugt, den Rest durch Verbrennung von fossilen Rohstoffen. „Bis zum Jahr 2040 müssen wir das auf 100 Prozent Geothermie umstellen, sonst gibt es keine staatlichen Förderungen mehr“, sagte Serdjuk. Die Erdwärme sei in den vergangenen Jahren oft teurer als Gas oder Öl gewesen, doch in den letzten Monaten habe sich das Preisniveau durch die Preisexplosion bei den fossilen Rohstoffen stark angeglichen. „Unser Energie-Preis bleibt relativ konstant, bei uns steigen dafür die Baukosten für Leitungen und Bohrungen.“

„Müssen uns Gedanken machen, ob man auf Fremdkapital zurückgreift“

Stefan Seiffert (CSU) findet es toll, dass die drei Gemeinde an so einem „Unternehmen mit einer derart zukunftsträchtigen Energieform beteiligt sind. Für neue Investitionen müssen wir uns allerdings schon Gedanken machen, ob man nicht auch auf Fremdkapital zurückgreift.“ Serdjuk entgegnete, dass die AFK-Geschäftsführung nach Möglichkeit kein Fremdkapital einsetzen möchte: „Wir setzen lieber auf neue Förderprogramme. Allerdings wissen wir von der neuen Bundesregierung noch nicht, welche künftig für uns in Frage kommen.“

Bürgermeister Andreas Janson (UWV) widersprach allerdings deutlich: „Alle drei Gemeinden haben viele eigene Projekte und können nicht ständig immer weiter in die AFK einzahlen. Daher haben wir bereits Gespräche mit einem Privatinvestor geführt.“ Für ihn steht fest: Die drei Gesellschafter müssen festlegen, ob die AFK auch künftig zu 100 Prozent in kommunaler Hand bleibt, „oder ob wir einen vierten Gesellschafter mit ins Boot holen. Aus meiner Sicht muss sich die AFK endlich selbst finanzieren.“ Kämmerer Manuel Wagner erinnerte daran, dass die Gemeinde auch irgendwann die hohen aufgenommenen Kredite für die AFK zurückzahlen muss.

