Aus Abriss-Bude wird durch Engagement in Windeseile Flüchtlingsherberge

Von: Bert Brosch

Michael Schamberger (4.v.l.) weist die vielen Helfer von Feuerwehr und Bauhof ein, was es rund um das Haus noch alles zu tun gibt. © Bert Brosch

Seit Monaten ist ein Grundstück an der Münchner Straße in Feldkirchen im Gerede, weil dort ein großes Seniorenwohnheim entstehen soll. Jetzt hat Investor Michael Schamberger auf die Schnelle Geld locker gemacht und Freiwillige zusammengetrommelt. Am Samstag ziehen 18 ukrainische Flüchtlinge ein.

„Das ist mir vollkommen egal, wie die Kritiker des Seniorenheims das interpretieren. Ich will den Flüchtlingen helfen, das sind Europäer, gerade mal 700 Kilometer von uns entfernt“, sagt Schamberger. „Wir hatten schon sämtliche Bäume umgeschnitten, weil das nur im Februar möglich war, Heizung, Wasser und Strom waren abgeklemmt, der Öltank leergepumpt. Das Haus sollte abgerissen werden – das ist jetzt viel Aufwand, das rasch wieder rückgängig zu machen.“

Möglich ist dies laut Schamberger nur, weil alle, die er kontaktierte, sofort mitmachten: Bürgermeister Andreas Janson gab das Okay für Feuerwehr und Bauhof. Mit 25 Männern und Frauen rückten diese am Freitagnachmittag an. Einige von ihnen entfernten herausstehende Baumstümpfe, „dass sich die Kinder nicht verletzten, wenn sie spielen“, sagt Schamberger. Sein Handy klingelt unentwegt, Freunde, Firmen, Verwandten bieten ihm seine Hilfe an. Andere Feuerwehrler zersägen die langen Stämme der gefällten Bäume, damit sie abtransportiert werden können, fegen und blasen den verdreckten Hof sauber.

Schamberger hat viele Bekannte als Helfer aktiviert

Einige pendeln zwischen dem Hotel Bauer und dem Haus hin und her. „Die Petra Bauer ging mit mir in die Schule“, sagt Schamberger. Bauer mobilisierte sofort alle Reserven des Hauses: Bettgestelle, Matrazen, Handtücher, Geschirr. „Unser Wäschelieferant Elis aus München lieferte spontan Bettwäsche“, sagt Bauer und ruft dem „Michel“ noch nach: „Wenn ihr irgendetwas braucht, melde dich.“ Das gleiche bekommt Schamberger bei Johann Berghammer von der Edeka-Filiale zu hören, der auf seinen Anruf hin zwei Paletten mit Lebensmitteln zusammenpackt. „Die Bäckerei Wünsche, die bei uns im Haus eine Filiale hat, macht auch mit und die Ravensburger Spiele schicken eine Ladung Spielsachen für die Kinder“, sagt Berghammer.

Strom und Wasser werden wieder angeschlossen

Am Montag werden 10 000 Liter Heizöl angeliefert, Strom und Wasser sind wieder angeschlossen, heute noch will er Akkus und Ladekabel für die Flüchtlinge besorgen. Die holt der aus der Ukraine stammende Feldkirchner Tierarzt Andre Synilo mit ein paar Kumpels und Kleintransportern. „Er hat mich gerade angerufen, er ist schon an der Grenze, morgen früh sind sie da!“

