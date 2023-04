Ausbau rund ums Autobahn-Ost-Kreuz: Kreisstraße wird verlegt – Zwei Varianten möglich

M18

Wegen des Ausbaus der A99 am Ost-Kreuz muss die Kreisstraße, die darunter hindurch läuft, verlegt werden. Zwei Varianten sind möglich.

Feldkirchen – Die Hohenlindner/Weißenfelder Straße muss zum Umbau des Autobahnkreuzes Ost verlegt werden. Da die Bauzeit mindestens fünf Jahre dauern wird, kann man nicht mehr von einer provisorischen Lösung sprechen. Im Feldkirchner Gemeinderat wurden mehrere Varianten vorgestellt.

Die A 99 wird aktuell zwischen Kirchheim und Aschheim achtspurig ausgebaut. Als nächstes folgt das Stück bis Haar. Dazwischen liegt noch das Ost-Kreuz, hier schneiden sich A 99 und A 94. Weil dort eine der meistbefahrenen Autobahnstellen in Deutschland liegt, wird das aktuelle Kleeblatt des Kreuzes großräumig ausgebaut mit mehreren „Overflys“, also doppelstöckigen Aus- und Einfahrten. Die Hohenlindner/Weißenfelder Straße – die im Landkreis München M 18 heißt und in Ebersberg EBE 4 – führt erst unter der A 94, dann unter der A 99 durch. „Das ist sehr ungünstig, daher muss die Straße verlegt werden“, sagte Frauke Mazur. Sie war mit ihrem Kollegen Jochen Eid von der Autobahn GmbH in den Gemeinderat gekommen und stellte verschiedene Möglichkeiten vor. „Das Autobahnkreuz ist aktuell nicht leistungsfähig genug, weder in Nord-Süd, noch Ost-West-Richtung. Daher müssen wir es sehr groß umbauen.“ Beteiligt sei daran nicht nur der Bund als Geldgeber, sondern auch zwei Landkreise. „Das macht alles kompliziert“, sagte Eid.

„Wäre natürlich kein Provisorium mehr“

Durch den Umbau wird das Autobahnkreuz deutlich größer, die neuen Fahrspuren verbreitern die Autobahnen stark. „Daher müssen wir die Kreisstraße verbreitern und verlegen und für einige Jahre, mindestens fünf, ganz anders leiten“, sagte Mazur.

Variante 1 sieht vor, dass an der Kreuzung Hohenlinder Straße mit der M 1 die neue Straßenführung nach Süden abbiegt, über die A 94 führt, weiter in einem großen Halbkreis, südlich des Hölzl-Pferdehofs, nach Osten weist, die A 99 auf einer weiteren Brücke überführt und nördlich von Weißenfeld auf die EBE 4 schwenkt. „Da wir das für fünf Jahre so planen, wäre das natürlich kein Provisorium mehr, sondern eine feste Einrichtung“, sagte Mazur. „Deshalb wäre es zu überlegen, ob wir das nicht so lassen und die heutige Kreisstraße zurückbauen.“ Dies wäre ein deutlich geringerer Aufwand, es gäbe keine Tunnel mehr, und man müsste nicht eine komplett neue Straße für einige Jahre bauen und diese dann wieder zurückbauen. Ungeklärt ist laut Mazur allerdings noch die Erschließung der Reitsportanlage. „Dann gibt es noch eine Variante, die Vaterstetten bevorzugen würde: Dabei würde die neue Straße deutlich weiter im Süden zwischen Weißenfeld und Vaterstetten die A 99 überqueren.“

Christian Wilhelm (SPD) findet die Idee reizvoll, die heutige Kreisstraße für den motorisierten Verkehr zu sperren. „Das wäre eine tolle Radstrecke, gerade auch für unser Radwegekonzept“, sagte er und betonte: „Für die Radler müssen unbedingt die Autobahn-Unterführungen bestehen bleiben.“ Herbert Vanvolsem (CSU) favorisiert die letztgenannte Variante, wollte aber wissen, wer über die Varianten letztlich entscheide – und wann das Vorhaben beginnt. „Da die Bundesrepublik den Autobahn-Umbau zahlt, würde der Bund auch entscheiden und die ersten beiden Varianten voll zahlen. Bei der Lösung zwischen Weißenfeld und Vaterstetten müssten wohl die Landkreise mitzahlen“, sagte Mazur. Baubeginn könnte im Jahr 2031 sein.

