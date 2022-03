Bayerischer Hof und Entsorgungs-Firma: Erste Ukraine-Flüchtlinge haben Jobs

Von: Bert Brosch

Eingestellt: Sieben der Frauen, die sich im Münchner Hotel Bayerischer Hof vorgestellt haben, erhielten dort einen Job. © Bert Brosch

Sie waren gerade noch auf der Flucht, jetzt arbeiten sie schon: Die erste Ukrainer, die in Feldkirchen untergekommen sind, haben einen Job: im Bayerischen Hof und bei einem Entsorgungsunternehmen.

Feldkirchen – Keiner weiß, wie viele ukrainische Flüchtlinge in Feldkirchen bereits angekommen sind. „Aber alle fragen sofort: Kann mein Kind in den Kindergarten oder in die Schule? Wie bekomme ich Arbeit?“, berichtet Michael Schamberger, der in einem seiner Häuser in Feldkirchen über 50 Ukrainer untergebracht hat. Seine Kontakte und die Hilfsbereitschaft von Firmen tragen erste Früchte: Die ersten Flüchtlinge haben Jobs.

Anna (34) und ihr Ehemann Sergej (37) stammen aus einem kleinen Ort, gut 70 Kilometer südlich von Kiew. Als die Bomben und Raketen immer näher einschlugen, sind sie geflüchtet. „Abenteuerlich, mit dem Auto, dann mit dem Bus bis zur polnischen Grenze, weiter mit dem Zug und wieder Bus“, erzählt Ann. Fünf Tage waren sie unterwegs. „Wir sind so dankbar und glücklich, dass wir hier in Feldkirchen eine so tolle Unterkunft haben. Uns fehlt es an nichts“, sagt Anna. Sie und ihr Mann haben gemeinsam fünf Kinder, das ist auch der Grund, warum Sergej die Ukraine überhaupt verlassen durfte. Denn alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren müssen schließlich zur Armee, ihre Heimat verteidigen. Außer man hat drei Kinder oder mehr.

Neue Kollegen: Danylo (2.v.l) und Papa Sergej (3.v.r.) fangen diese Woche beim Recycling-Unternehmen AFM an. Tomasz (l.) und Kristof (r.) haben den Arbeitsplatz in ihrer Freizeit hergerichtet. Alexandra hilft beim Übersetzen und Michael Schamberger (2.v.r.) stellte den Kontakt her. © Bert Brosch

Und so kam Sergej mit seiner Familie nach Feldkirchen, dort hat er inzwischen auch Arbeit gefunden. Die Feldkirchner Firma „AFM-Entsorgung“ hat ihn und seinen Sohn Danylo (17) eingestellt. Dabei handelt es sich um ein privates Entsorgungsunternehmen im Großraum München für Bau, Handwerk, Industrie und Gewerbe. Seit über zwei Jahrzehnten bietet die Firma Dienstleistungen im Bereich Containerservice, Wertstoffhof, Abfallentsorgung und umweltbewusstes Recycling an. „Wir haben rund 2000 Container, die wir verleihen und die jedes Jahr geputzt, entrostet und neu gestrichen werden“, erklärt AFM-Inhaber Anastasios Melidis. „Bislang haben wir das immer an eine Fremdfirma vergeben, jetzt hat mich der Michael Schamberger angesprochen, ob ich nicht Jobs für Ukrainer hätte.“ Hatte er, Sergej und Danylo kümmern sich jetzt um das Aufpolieren der Container.

Melidis polnische Mitarbeiter Kristof Polawski und Tomasz Kazmerski sind schon über zehn Jahre in Deutschland und bei AFM. „Die Ukrainer sind doch unsere Brüder und Nachbarn, da müssen wir helfen“, sagt Polawski. Die beiden Polen haben nach Feierabend über 80 Stunden investiert, um für Sergej und Danylo einen guten Arbeitsplatz herzurichten. Die beiden Ukrainer fangen diese Woche bei AFM an. „Ich habe viele Fahrlizenzen, darf also sämtliche schweren Lkws fahren“, sagt Sergej. „Ich bin sehr froh, Arbeit zu haben und selber Geld zu verdienen. Die Deutschen tun schon sehr viel für uns.“

„Sind so dankbar für die Hilfe“: Alexandra (l.) und Mariya kamen gemeinsam aus Kiew nach Feldkirchen , in einem Auto mit Hund und Katze. © Bert Brosch

Michael Schamberger hat durch seine Kontakte auch sieben Frauen, die in dem Haus an der Münchner Straße in Feldkirchen wohnen, an den „Bayerischen Hof“ in München vermittelt: Drei arbeiten in der Hotelküche, drei als Zimmermädchen und Alexandra (27) sogar im zentralen Einkauf. Sie hatte in Kiew einen Schönheitssalon, spricht perfekt Englisch, ein bisschen Deutsch und fungiert für alles als Übersetzerin. Sie kam mit dem Auto, Hund, Katze und Freundin Mariya (26) nach Feldkirchen. „Drei Tage sind wir gefahren. Meine Eltern und meine Oma sind noch in Kiew, leben fast nur noch im Bombenkeller. Mir geht es hier so gut – ich habe aber große Angst um meine Familie“, sagt Alexandra.

