Mann überfällt 14-Jährige - sie schreit um Hilfe und wird gerettet

Feldkirchen - Ein 14-jähriges Mädchen ist am Samstag an einer Tankstelle in Feldkirchen von einem jungen Mann überfallen worden. Er wollte nicht nur ihr Handy, sondern sie wohl auch missbrauchen.

Feldkirchen: Mädchen schreit lautstark um Hilfe

Der 21-Jährige sprach die Schülerin gegen 6.30 Uhr in einer Tankstelle an der Münchner Straße an. Als das Mädchen die Tankstelle verließ, folgte ihr der junge Mann. Er riss sie um und drückte sie zu Boden, meldet die Polizei.

Anschließend wollte er seine Hose öffnen und nahm das Handy des Mädchens an sich. Die Schülerin schrie lautstark um Hilfe. Als ein unbeteiligter Zeuge hinzukam, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete. Das junge Mädchen wurde leicht verletzt.

Feldkirchen: Haftbefehl gegen 21-Jährigen

Der Mann konnte, dank der schnell eingeleiteten Fahndung, vorläufig festgenommen werden. Das Handy stellte die Polizei in Tatortnähe sicher. Der 21-jährige Rumäne hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz, der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

