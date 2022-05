Bei Überholmanöver: Mercedes kracht gegen Radlader - der kippt um

Von: Florian Prommer

Teilen

Der Unfall ereignete sich auf der Aschheimer Straße in Feldkirchen (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Zwei Personen sind bei einem Unfall in Feldkirchen verletzt worden. Ein Mercedes-Fahrer hatte einen Radlader überholen wollen - übersah dabei aber, dass dieser abbog.

Feldkirchen - Ein Überholmanöver hat in Feldkirchen zu einem Unfall und zwei Verletzten geführt. Ein Mercedes-Fahrer hatte einen Radlader überholen wollen - übersah dabei aber, dass dieser abbog.

Wie die Polizei berichtet, war ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg am Samstag gegen 15.15 Uhr mit seinem Radlader auf der Aschheimer Straße unterwegs. Gerade als er nach links in die Ottostraße abbiegen wollte, setzte ein 32-Jähriger, ebenfalls aus dem Kreis Ebersberg, in seinem Mercedes zum Überholen an. Das Auto krachte gegen den Radlader, dieser kippte wiederum um.

Strafverfahren gegen Mercedes-Fahrer eingeleitet

Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der 34-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden laut Polizei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 30.000 bis 40.000 Euro. Die Feuerwehr Feldkirchen und die Straßenmeisterei reinigten die Fahrbahn.

Für den Mercedes-Fahrer könnte der Unfall noch ein juristisches Nachspiel haben: Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. Die Verkehrspolizei München ermittelt.

Weitere Nachrichten aus Feldkirchen und dem Landkreis München finden Sie hier.