Feldkirchen: Beliebtes Post-Pächter-Paar hört nach 14 Jahren auf

Viele Kunden fuhren extra aus den umliegenden Orten nach Feldkirchen, um bei Monika und Tom Halkema Briefmarken zu kaufen oder Bankgeschäfte zu erledigen. Nach 14 Jahren geht das Paar nun in Rente

Feldkirchen – Vor 14 Jahren übernahmen Monika (63 Jahre) und Tom (69) Halkema die Postfiliale in der Kirchenstraße. Außer an Sonn- oder Feiertagen war seither jeden Tag geöffnet. „Jetzt haben wir beide das Rentenalter erreicht und freuen uns auf viel Freizeit“, sagt Monika Halkema. Sie gehen nicht, ohne die Nachfolge zu klären: die Brüder Chesrau und Milad Rasuli übernehmen Post und Postbank.

Zur Übernahme der Postfiliale sind die beiden Holzkirchner Halkemas durch Zufall gekommen. „Wir betrieben dort einen eBay-Shop, wollten den schon wieder aufgeben, weil er nicht lief. Da fragte uns die Post, ob wir das übernehmen wollten, denn kurz zuvor wurde die Post in der Aschheimer Straße geschlossen“, erinnert sich Monika Halkema. Am Anfang waren es nur Briefe, Pakete und Päckchen. Doch es wurde schnell immer mehr. Vor allem die Retouren nahmen inflationär zu. „Plötzlich bestellten sich die Leute im Internet Mülleimer oder Kinderwägen in Riesenpaketen“, sagt Tom Halkema.

So viele Pakete, dass die Wand zum Nachbarladen fallen muss

Also brachen sie nach einiger Zeit die Wand zum Nachbarladen durch, hatten so mehr Lagerkapazität, konnten die Postbank mit reinnehmen und boten auch Schreibwaren, MVV-Tickets, Hefte und Tageszeitungen an. „Wir waren fast wie ein Kiosk“ sagt Monika Halkema lachend.

Auch ihre Söhne Emrah und Benjamin waren mittlerweile eingestiegen. Die vier arbeiteten sich intensiv in die zum Teil komplizierte Post-Thematik ein, Mutter Monika besuchte unzählige Schulungen bei der Postbank. „Das wurde im Laufe der Jahre immer schwieriger, das habe ich mir dann irgendwann nicht mehr angetan“, sagt Tom, der vor sechs Jahren offiziell in Rente ging. Die Feldkirchner Filiale war so und beliebt, dass sogar Kunden aus Kirchheim, Aschheim oder Markt Schwaben zu den Halkemas kamen, obwohl es dort eigene Post-Niederlassungen gibt. „Die Betreiber dort wechseln häufig, werden nicht eingearbeitet, sind nicht mit jeder Faser bei der Sache – daher kamen die Leute alle zu uns“, sagt Monika Halkema.

Die Packerlfahrer bringen dem Paar Kuchen mit

Auch mit den Fahrern von Post und DHL hätten sie nie Probleme gehabt und es gab sogar Kunden, die brachten ihnen regelmäßig ein Stückchen Kuchen, weil sie so zufrieden waren. „Das war keine reine Postfiliale, sondern eine Institution. Die beiden waren so freundlich und hilfsbereit, die haben mit ihrer Coolness sogar die fehlenden Parkplätze locker genommen“, berichtet der nun ehemalige Bürgermeister Werner van der Weck, der mit Tom und Monika auch privat befreundet ist.

Nun haben die Halkemas genug, 14 Jahre lang immer um 4 Uhr aufstehen, nur am Sonntag oder Feiertag frei, auch die Söhne haben kein Interesse, die Post weiter zu führen. „Das ist schade, das hatten wir eigentlich gehofft“, bedauert Monika Halkema. Doch jetzt wollen sie das Leben genießen, „mit dem Wohnmobil rumfahren, lesen, faulenzen“, so Tom Halkema.

Damit die Nachfolge geregelt ist, beauftragen die Halkemas eine Agentur

Aber abtreten ohne Nachfolger – das wollten die beiden nicht. Weil die Post nichts unternommen habe, beauftragten sie eine Makler-Agentur mit der Suche. Gefunden hat die die Brüder Rasuli aus Riem. „Die sollten eigentlich bei der Post geschult und fit gemacht werden, doch wegen Corona ging das nicht. Also haben wir versucht, die beiden seit fünf Wochen hier auf alles vorzubereiten“, sagt Halkema. Sie und ihr Mann freuen sich auf viel Freizeit, bedauern andererseits den Abschied von Feldkirchen. „Wir haben hier so viel Sympathie und Zuneigung erfahren, es war einfach nur schön“, sagen beide Post-Urgesteine übereinstimmend.