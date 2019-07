Schluss mit Hindenburg: Feldkirchen benennt Platz in „Am Maibaum“ um - Streit um Plakette

Der Feldkirchner Hindenburgplatz wird künftig so heißen, wie er sowieso von allen Einheimischen genannt wird: „Am Maibaum“. Allerdings: Über die historische Deutung und Dokumentationdes ursprünglichen Namensgebers wird noch gerungen

Feldkirchen–Am 12. Mai 1933 wurde der kleine Platz am Feldkirchner Kriegerdenkmal zwischen Emeran- und Hohenlindnerstraße über Nacht von Nazis in Hindenburgplatz, die Münchner Straße in Adolf-Hitler-Straße umbenannt. „Am 9. Mai 1945 war dann das Hitler-Schild wieder weg, nur den Hindenburg haben sie vergessen – das holen wir nun nach“, sagte Bürgermeister Werner van der Weck (SPD) in einer aufreibenden Sitzung im Januar.

Mehrheitlich entschied der Gemeinderat den Platz umzubenennen, weil Hindenburg einfach nicht mehr zeitgemäß sei. Van der Weck gab als Anregung, den Platz zu Ehren eines Bürgers aus Feldkirchen zu widmen: „ Es gibt viele Verdiente, da finden wird bestimmt einen.“ Daraus wird nun nichts, der Vorschlag der SPD aus dem Februar wie auch der CSU aus dem März lautete: „Am Maibaum“. Weil der Platz bei den Bürgern eh schon so heiße.

Debatte um Gedenktafel

Auf die Bürgervorschläge „Platz an der Sonne“ und „Himmelsplatz“ wurde im Gemeinderat nicht weiter eingegangen, weil es dazu keine Begründungen gab. Allerdings will die SPD auf eine Gedenk- oder Informationstafel für Paul Hindenburg verzichten, die CSU hingegen schon mit einer Information auf den Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten und den Grund für die bisherige Namensgebung hinweisen – und wünscht sich dazu eine Arbeitsgruppe, die den Inhalt der Tafel festlegen soll.

Die Vorgeschichte: Hindenburg nicht hinnehmbar

Herbert Vanvolsem (CSU) möchte die Tafel und plädierte als Experten für Werner Hartl. Der Feldkirchner war 35 Jahre Geschichtslehrer am Gymnasium Perlach und erläuterte den Gemeinderäten im Januar die Rolle Hindenburgs beim Verbot von Kommunisten, Versammlungen, der Einschränkung des Presserechts oder beim Ermächtigungsgesetz, das zum Ende der Demokratie geführt hatte.

Thomas Zimmermann (UVW) schlug hingegen den Archivar und Historiker Herrmann Rumschöttel vor, der auch bei der Feldkirchner Chronik mitgearbeitet habe. Als Simone Krois (Grüne) anfügte, dass ihre Fraktion auf keinen Fall eine Gedenktafel oder Würdigung mitmache, höchstens eine Erklärung, da einigte sich der Gemeinderat zwar einstimmig auf den neuen Namen des Platzes, aber nicht, wie es in Puncto Information weitergeht. Dazu soll ein runder Tisch mit allen Fraktionen und Experten gebildet werden.