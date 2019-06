Das Gospel Life Center in Feldkirchen: So läuft ein Gottesdienst in der Freikirche ab

In der Freikirche „Gospel Life Center“ in Feldkirchen predigt Pastor John Angelina jeden Sonntag vor hunderten Gläubigen: Gottesdienst mal anders.

Feldkirchen– Als es endlich losgeht, hält es kaum jemanden auf dem Sitz. „Der Herr gibt uns Kraft für jeden Tag“, jubeln drei Sängerinnen auf der Bühne, und im Publikum werfen Dutzende die Arme in die Höhe, die meisten singen oder wippen mit. Gut 200 Menschen sind an diesem Sonntagvormittag in einem unscheinbaren Firmengebäude in Feldkirchen zusammengeströmt, um den Herrn zu feiern.

Sie sind für Jesus hier, sagen ganz viele der Gläubigen in der Freikirche „Gospel Life Center“. Unter ihnen sind ergrauende Ehepaare in Kleid und Trachtenjanker, Mittzwanziger mit Nasenpiercing, Mütter, die einen Kinderwagen die Stuhlreihen entlang schieben und ganze Familien unterschiedlicher Hautfarben. Vor dem Gottesdienst reichen sie sich strahlend die Hand, viele umarmen sich. Doch dass Jesus sie alle hier versammelt hat, ist nur ein Teil der Wahrheit.

+ Vorn spielt die Gospel-Band und die Gläubigen gehen mit: Blick in den Gottesdienst-Saal.

Der Pastor weiß: Jesus ist im Raum

Der andere Teil besteht aus einem Mann mit schlohweißem Haar und blauem Hemd, das er locker geknöpft und außerhalb des Gürtels trägt. Pastor John Angelina, einen Kopf kleiner als die Sängerin, die neben ihm steht, scheint in der Gospel-Gruppe nur eine Nebenrolle als Gitarrist zu spielen. Doch als Musik und Applaus der Besucher verklungen sind und der 65-Jährige zu sprechen beginnt, hängen die Menschen an seinen Lippen. „Es ist so eine schöne Gewissheit, sagen zu können: Er ist hier“, ruft Pastor John, gebürtiger US-Amerikaner, mit angelsächsischem Rollen in der Stimme, während er weit mit den Armen ausholt. „Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart!“

+ „Hier ist der Spirit, der Heilige Geist“, sagt Jörg Frühauf aus Unterschleißheim – und seine Frau Karola: „Das Wort Gottes und Jesus stehen im Zentrum. Das sucht man in anderen christlichen Kirchen manchmal vergeblich.“

Seit 1986 hält John Angelina in dem grauen Gewerbebau an der Kiesgrube Gottesdienste zum Anfassen und Mitmachen. An mauen Sonntagen wie diesem ist der Industriecharme verströmende Saal nur zu drei Vierteln gefüllt – das Frühlingswetter führt die Gläubigen in Versuchung. Doch wenn richtig was los ist, drängen sich bis zu 500 Menschen im „Gospel Life Center“, um Angelina predigen zu hören. Die meisten aus München und dem nahen Umland, manche gar aus Rosenheim oder Garmisch-Partenkirchen.

„Halleluja!“, schallt es aus dem Publikum

An diesem Vormittag spricht der Pastor – mal auf einem Barhocker auf der Bühne sitzend, mal vor den vollen Stuhlreihen auf und ab marschierend – über die Bundeslade. Wie König David das jüdische Heiligtum mit den Steintafeln, auf denen Moses die Zehn Gebote empfing, triumphal mit Musik und Tanz nach Jerusalem brachte. „Die haben Gott gepriesen, wie es sich gehört!“, ruft Angelina. „Halleluja!“, schallt es vereinzelt aus dem Publikum zurück.

+ Gekonnter Prediger: John Angelina. © Dieter Michalek

Besucher schätzen herzlichen Umgang

Spricht man mit den Besuchern, so nennen sie die Herzlichkeit untereinander und die Stimmung im Gottesdienst als Hauptgründe, weshalb sie hierher kommen – und dafür manchmal ihrer Heimatpfarrei den Rücken kehren. „Es ist wie eine Erfrischung für sie“, sagt Pastor John. „Gott gibt uns bestimmte Gaben. Ich kann Menschen ermutigen, ihren Glauben mündig zu leben.“ Er betont, dass seine Freikirche gute Beziehungen zur katholischen und evangelischen Gemeinde im Ort pflege. Es habe einen gemeinsamen Allerheiligen-Gottesdienst gegeben – ein ökumenisches Experiment, das der Pastor gerne wiederholen würde. „Wir haben unterschiedliche Traditionen, aber einen gemeinsamen Glauben.“

+ „Ohne Gott ist es nix“, befindet Justine Kayembe (li.). Sie kommt jeden Sonntag mit ihrer ganzen Familie, die ihre Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo hat, aus Karlsfeld bei Dachau ins „Gospel Life Center“ nach Feldkirchen. „Die Gemeinde ist sehr gut für uns“, sagt sie. „Wichtig für uns ist, was hier gepredigt wird. Wir wollen Gottes Wort im Herzen leben.“

In den über drei Jahrzehnten, die Angelina nun schon in Feldkirchen predigt, war das freilich nicht immer so. Anfangs, Ende der 80er, sei das Misstrauen gegenüber der Freikirche groß gewesen. „Alles, was nicht katholisch oder evangelisch ist, ist sektenverdächtig“, sagt der Pastor. Das „Gospel Life Center“ sei als Freikirche dagegen Teil der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) und der Evangelischen Allianz München. Und frei von den Auswüchsen mancher amerikanischer Pendants, deren Prediger den Gläubigen genug Geld für ein Privatflugzeug abknöpfen.

Die Freikirche lebt von Spenden

„Ich verdiene weniger als ein evangelischer Pfarrer“, sagt Angelina. Der Vereinsvorstand der Kirche entscheide gemeinsam über sein Gehalt – und das seiner Frau Mirjana, die im selben Gebäude die Schauspielschule „Gospel Art Center“ leitet. Bis auf zwei Assistentinnen und zwei Teilzeitkräfte arbeiteten alle anderen Helfer wie die Saalordner oder die 19 Gemeindeältesten ehrenamtlich. Das „Gospel Life Center“ finanziere sich komplett aus den freiwilligen Spenden der Gläubigen, die, so ist es bei der Kollekte zu beobachten, mal einen Zwanziger, mal ein, zwei Münzen, mal nichts ins Körbchen gleiten lassen.

Während sich in einem anderen Saal auch der Jugendgottesdienst dem Ende zuneigt und die ersten Mütter schon in den ersten Stock schlendern, um ihre Kleinen aus der angebotenen Kinderbetreuung abzuholen, legt der Gospel-Chor noch einmal los. Selbst die Frau in der kleinen Sprecherkabine, die die Predigt für nicht Deutsch sprechende Besuchter auf Englisch synchronisiert, wippt hinter ihrer Glasscheibe selig auf und ab. „Bete den König an“, singt der Chor. Und die ehrenamtlichen Helfer öffnen derweil das Bistro und den Buchladen.

Hintergrund: Pastor John Angelina und das Gospel Life Center in Feldkirchen:

Seit 1986 gibt es das „Gospel Life Center“ unter der der spirituellen und administrativen Leitung von Pastor John Angelina und seiner Ehefrau Mirjana, die dort das Gospel Art Studio leitet, ein Theaterprojekt mit Schauspielschule. Seit der Gründung nimmt die Zahl der Besucher tendenziell zu – mittlerweile umfasst das Gospel Life Center mit seinen Gottesdienst-Sälen, den Jugend- und Kinderbetreuungsräumen, der Verwaltung und dem Musikstudio zwei Stockwerke des großzügigen Gewerbebaus.

Hervorgegangen ist der Verein aus einem Bibel-Hauskreis im Münchner Westend, den das seit 39 Jahren in Deutschland lebende Ehepaar Angelia anfang der Achtziger ins Leben rief. Dort fanden sich bald regelmäßig 50 bis 60 Besucher ein, erinnert sich der mittlerweile 65-jährige Pastor John an die Anfänge. Die treibende Kraft dahinter dürfte der Pastor selbst gewesen sein – als Prediger ist er nach eigenem Bekunden ein Autodidakt.

Zum Glauben, so erzählt es der an der Ostküste geborene US-Amerikaner, fand er, während er als Rockmusiker in Los Angeles lebte. Dort sei sein Leben von Drogen und Egoismus geprägt gewesen, bevor er den Ruf Jesu vernommen habe – in einem Erlebnis, von dem er sich nicht sicher sei, ob es ein Traum oder eine Vision gewesen sei. „Jetzt musst du eine Entscheidung treffen“, sei ihm bewusst geworden.

Nach München zog es das Ehepaar schließlich nicht zuletzt, weil die Stadt in den 80ern auch unter Rockmusikern einen Namen hatte. „Ich hatte im Herzen, ich sollte kommen“, sagt Angelina, der seinen starken amerikanischen Akzent nicht verleugnet, aber ansonsten quasi perfekt Deutsch spricht. „Gott wollte, dass ich hier bin.“ Bis 2022 will sich Angelina altersbedingt von seinen Hauptaufgaben als Prediger zurückziehen. Derzeit laufe die Übergangsphase an.