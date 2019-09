Vier Monate nach Eröffnung: Darum ist die Sporthalle immer noch nur eingeschränkt nutzbar

Vor ziemlich genau vier Monaten ist die neue Sporthalle in Feldkirchen eröffnet worden. Doch wirklich betrieb ist in ihr seither nicht. Jetzt ist klar, warum nicht.

Feldkirchen – Am 11. Mai wurde die neue Sporthalle in Feldkirchen eingeweiht. „Eine der schönsten der Region“, hieß es damals beim Festakt. Vier Monate später ist das Schmuckstück noch immer nicht voll in Betrieb. Die „paar Kleinigkeiten, die noch fehlen“, wie es Bürgermeister Werner van der Weck damals nannte, sind nicht behoben: Sanitär- und Duschbereich sowie Küche sind nicht benutzbar. „Das tut uns leid, auch wenn wir nichts dafür können“, sagte Geschäftsstellenleiter Heinz-Josef Reiser nun im Gemeinderat.

Reiser musste auf Nachfrage von Gemeinderat Christian Wilhelm (SPD) eingestehen, dass die Halle bis heute nicht nutzbar ist. „Die eigentliche Sporthalle und die Gymnastikräume sind absolut in Ordnung. Doch im Sanitärbereich und den Duschen wurden die falschen Fliesen in sehr schlechter Qualität eingebaut, das konnten wir nicht akzeptieren“, erkläre er. Ebenso sehe es aus bei der Küchen-Decke, die müsse komplett rausgerissen und erneuert werden. Reiser gibt sich aber zuversichtlich, dass die Arbeiten bis Ende September erledigt sind. Solange müssen sich die Sportler gedulden.

Sporthalle in Feldkirchen: TSV kann nicht trainieren: „Das geht doch nicht“

„Wir haben zwei Hauptnutzer in der Halle“, erklärte Reiser. Die Akrobaten von „Cheer Base“ sagen demnach, ihnen mache das nichts, wenn Duschen, Toiletten und Küche nicht funktionieren, sie nutzten nur die Halle. Der andere Hauptnutzer, der TSV Feldkirchen, warte aber lieber, bis alles fertig ist. Die Gemeinde werde daher erst am 1. Januar 2020 Gebühren verlangen. Reiser betonte, dass Architekt Marcus Vollmann keinerlei Schuld trage, es handle sich um Fehler der ausführenden Firmen.

TSV-Vorsitzende Brigitte Pfaffinger ist schwer enttäuscht. „Uns wurde zugesagt, dass wir direkt nach der Einweihung rein können. Wir haben neue Kurse eingeführt, Trainer und Umzugswagen engagiert. Monat für Monat wurde der Termin dann verschoben – jetzt dürften wir rein, aber ohne Toilette und Duschen, das geht doch nicht“, sagt Pfaffinger. Der TSV werde erst im November in die Halle wechseln. „Es sind wirklich nur noch die gleichen Kleinigkeiten wie bei der Einweihung – aber Duschen sind natürlich enorm wichtig für eine Turnhalle“, sagt Reiser. Für die Gemeinde würden durch die Nachbesserungen keine zusätzlichen Kosten entstehen. 8,3 Millionen Euro hat die Gemeinde für die Halle gezahlt.

Im benachbarten Sportheim sieht es ebenso trostlos aus. Dem alten Wirt hat die Gemeinde zum 30. Juni gekündigt, der will offenbar aber nicht raus. Nun müsse das gerichtlich geklärt werden, heißt es aus dem Rathaus. Seit Weihnachten 2018 ist das griechische Lokal geschlossen, die Sportler mussten sich mit Provisorien über den Sommer retten. Mit neuen Wirten, die sich beworben hatten, hat die Gemeinde Gespräche geführt, „die haben aber alle ihre Bewerbung zurück gezogen“, sagt Reiser.